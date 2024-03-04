Ушной канал — это трубка, которая соединяет наружную часть уха с барабанной перепонкой.

Дерматит ушного канала проявляется зудом, шелушением и отеком кожи в области отверстия уха и в ушном канале. Ушной канал — это трубка, которая соединяет наружную часть уха с барабанной перепонкой.

Наружное ухо

Что является причиной дерматита ушного канала? Существуют 2 главные причины: Аллергическая реакция на что-то, что прикасалось в уху, например, сережка или средство для волос, которое использовал человек.

Заболевание кожи, например, псориаз или себорея, которые поражают ушной канал (и, как правило, другие части тела).

Какими симптомами проявляется дерматит ушного канала? Внутри и вокруг ушного канала будут отмечаться следующие симптомы: зуд;

покраснение;

трещины или шелушение кожи;

выделение прозрачной жидкости из уха. Иногда через трещины кожи в ушной канал попадают бактерии. Бактерии могут вызвать инфекцию, которая называется наружный отит.