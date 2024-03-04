Лечение зависит от того, какая часть уха поражена.

Если ухо слишком маленькое или неправильной формы, врачи проводят хирургическое вмешательство по восстановлению уха — они могут использовать искусственное ухо (протез), ткань ребра или имплантат.

При отсутствии или неполном открытии ушного канала врачи проводят хирургическое вмешательство для формирования более полноценного отверстия.