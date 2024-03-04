Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Врожденные пороки развития уха

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мар. 2024
Просмотреть профессиональную версию
Узнайте все подробности

Наружное ухо состоит из ушной раковины и ушного канала. Ушной канал — это трубка, которая соединяет наружную часть уха с барабанной перепонкой.

Наружное ухо

Что такое врожденные пороки развития уха?

Врожденные пороки развития уха проявляются при рождении или вскоре после него.

  • Ухо у ребенка может быть очень маленьким, неправильной формы или отсутствовать.

  • У некоторых детей отсутствует ушной канал и может отсутствовать барабанная перепонка, что влияет на их слух.

  • Врачи проводят хирургическое вмешательство, чтобы придать уху более приближенную к норме форму.

  • Детям могут понадобиться специальные устройства, помогающие им слышать.

Как врачи лечат врожденные пороки развития уха?

Лечение зависит от того, какая часть уха поражена.

  • Если ухо слишком маленькое или неправильной формы, врачи проводят хирургическое вмешательство по восстановлению уха — они могут использовать искусственное ухо (протез), ткань ребра или имплантат.

  • При отсутствии или неполном открытии ушного канала врачи проводят хирургическое вмешательство для формирования более полноценного отверстия.

  • При отсутствии или деформации барабанной перепонки врачи в некоторых случаях проводят хирургическое вмешательство для ее восстановления, но часто детям необходим специальный имплантируемый слуховой аппарат.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.