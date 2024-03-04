Наружное ухо состоит из ушной раковины и ушного канала. Ушной канал — это трубка, которая соединяет наружную часть уха с барабанной перепонкой.
Наружное ухо
Что такое врожденные пороки развития уха?
Врожденные пороки развития уха проявляются при рождении или вскоре после него.
Ухо у ребенка может быть очень маленьким, неправильной формы или отсутствовать.
У некоторых детей отсутствует ушной канал и может отсутствовать барабанная перепонка, что влияет на их слух.
Врачи проводят хирургическое вмешательство, чтобы придать уху более приближенную к норме форму.
Детям могут понадобиться специальные устройства, помогающие им слышать.
Как врачи лечат врожденные пороки развития уха?
Лечение зависит от того, какая часть уха поражена.
Если ухо слишком маленькое или неправильной формы, врачи проводят хирургическое вмешательство по восстановлению уха — они могут использовать искусственное ухо (протез), ткань ребра или имплантат.
При отсутствии или неполном открытии ушного канала врачи проводят хирургическое вмешательство для формирования более полноценного отверстия.
При отсутствии или деформации барабанной перепонки врачи в некоторых случаях проводят хирургическое вмешательство для ее восстановления, но часто детям необходим специальный имплантируемый слуховой аппарат.