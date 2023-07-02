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Эпиглоттит

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июл. 2023
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Что такое эпиглоттит?

Надгортанник — это лоскут ткани в горле под языком. Он не дает пище попадать в дыхательное горло при глотании. Если надгортанник отекает, он может блокировать дыхательное горло, и человек не может дышать.

Эпиглоттит — это бактериальная инфекция надгортанника.

  • Наиболее распространенными симптомами эпиглоттита являются сильные боли в горле и шумное, затрудненное дыхание.

  • Эпиглоттит представляет собой угрозу для жизни, потому что человек не сможет дышать, если его дыхательное горло заблокировано.

  • Эпиглоттит особенно опасен у детей, потому что у них узкое дыхательное горло, которое быстро блокируется.

  • Врачи лечат эпиглоттит антибиотиками и обычно устанавливают в дыхательное горло дыхательную трубку, чтобы предотвратить его закрытие отеком.

  • Для профилактики эпиглоттита проведите вакцинацию ребенка вакциной против Hib — врачи назначают ее детям в составе их обычных прививок.

Дети и взрослые с подозрением на эпиглоттит должны немедленно обратиться в отделение неотложной помощи больницы.

Что является причиной эпиглоттита?

Эпиглоттит возникает при инфицировании надгортанника бактериями.

Инфекция приводит к отеку надгортанника. Он может перекрывать дыхательные пути и препятствовать дыханию.

Какими симптомами проявляется эпиглоттит?

Симптомы эпиглоттита начинаются быстро, особенно у детей. Горло у ребенка может перекрываться в течение нескольких часов после появления симптомов.

Эпиглоттит часто представляет собой угрозу для жизни, поэтому всех детей и взрослых с соответствующими симптомами необходимо доставлять в отделение неотложной помощи больницы.

У детей могут отмечаться:

  • сильная боль в горле;

  • затрудненное глотание;

  • лихорадка

  • слюнотечение;

  • приглушенный голос.

  • свистящий шум при дыхании (стридор), вызванный закупоркой дыхательных путей;

  • затрудненное дыхание;

У взрослых симптомы мало отличаются от симптомов у детей, но своего пика, как правило, достигают более чем за 24 часа. Эпиглоттит может перекрывать дыхательные пути взрослого, но закупорка встречается реже, чем у детей.

Как врачи могут определить, есть ли у человека эпиглоттит?

Врачи подозревают наличие эпиглоттита на основании симптомов. Чтобы убедиться в диагнозе, они:

  • Осматривают горло с помощью гибкого зонда

У детей врачи выполняют эту процедуру в операционной, где они, при необходимости, могут ввести дыхательную трубку. Взрослые обычно остаются в сознании и им просто обезболивают горло.

Как врачи лечат эпиглоттит?

Самое главное — убедиться, что человек может дышать.

Для детей:

  • Врачи вводят в дыхательное горло дыхательную трубку, чтобы предотвратить закрытие дыхательных путей отеком.

  • Если врачи не могут ввести дыхательную трубку, потому что надгортанник блокирует дыхательное горло, то они делают отверстие в передней части шеи, чтобы установить трубку непосредственно в дыхательное горло (трахеостомия).

Часто, хотя и не во всех случаях, взрослым дыхательная трубка не требуется. Больному нужно будет оставаться в больнице, чтобы врачи могли внимательно наблюдать за ним.

Всем пациентам с эпиглоттитом необходимо внутривенное введение антибиотиков для лечения инфекции.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.