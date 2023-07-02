Что такое эпиглоттит?

Что такое эпиглоттит?

Надгортанник — это лоскут ткани в горле под языком. Он не дает пище попадать в дыхательное горло при глотании. Если надгортанник отекает, он может блокировать дыхательное горло, и человек не может дышать.

Эпиглоттит — это бактериальная инфекция надгортанника.

Наиболее распространенными симптомами эпиглоттита являются сильные боли в горле и шумное, затрудненное дыхание.

Эпиглоттит представляет собой угрозу для жизни, потому что человек не сможет дышать, если его дыхательное горло заблокировано.

Эпиглоттит особенно опасен у детей, потому что у них узкое дыхательное горло, которое быстро блокируется.

Врачи лечат эпиглоттит антибиотиками и обычно устанавливают в дыхательное горло дыхательную трубку, чтобы предотвратить его закрытие отеком.

Для профилактики эпиглоттита проведите вакцинацию ребенка вакциной против Hib — врачи назначают ее детям в составе их обычных прививок.

Дети и взрослые с подозрением на эпиглоттит должны немедленно обратиться в отделение неотложной помощи больницы.