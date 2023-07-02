Что такое эпиглоттит?
Надгортанник — это лоскут ткани в горле под языком. Он не дает пище попадать в дыхательное горло при глотании. Если надгортанник отекает, он может блокировать дыхательное горло, и человек не может дышать.
Эпиглоттит — это бактериальная инфекция надгортанника.
Наиболее распространенными симптомами эпиглоттита являются сильные боли в горле и шумное, затрудненное дыхание.
Эпиглоттит представляет собой угрозу для жизни, потому что человек не сможет дышать, если его дыхательное горло заблокировано.
Эпиглоттит особенно опасен у детей, потому что у них узкое дыхательное горло, которое быстро блокируется.
Врачи лечат эпиглоттит антибиотиками и обычно устанавливают в дыхательное горло дыхательную трубку, чтобы предотвратить его закрытие отеком.
Для профилактики эпиглоттита проведите вакцинацию ребенка вакциной против Hib — врачи назначают ее детям в составе их обычных прививок.
Дети и взрослые с подозрением на эпиглоттит должны немедленно обратиться в отделение неотложной помощи больницы.
Что является причиной эпиглоттита?
Эпиглоттит возникает при инфицировании надгортанника бактериями.
Инфекция приводит к отеку надгортанника. Он может перекрывать дыхательные пути и препятствовать дыханию.
Какими симптомами проявляется эпиглоттит?
Симптомы эпиглоттита начинаются быстро, особенно у детей. Горло у ребенка может перекрываться в течение нескольких часов после появления симптомов.
Эпиглоттит часто представляет собой угрозу для жизни, поэтому всех детей и взрослых с соответствующими симптомами необходимо доставлять в отделение неотложной помощи больницы.
У детей могут отмечаться:
сильная боль в горле;
затрудненное глотание;
лихорадка
слюнотечение;
приглушенный голос.
свистящий шум при дыхании (стридор), вызванный закупоркой дыхательных путей;
затрудненное дыхание;
У взрослых симптомы мало отличаются от симптомов у детей, но своего пика, как правило, достигают более чем за 24 часа. Эпиглоттит может перекрывать дыхательные пути взрослого, но закупорка встречается реже, чем у детей.
Как врачи могут определить, есть ли у человека эпиглоттит?
Врачи подозревают наличие эпиглоттита на основании симптомов. Чтобы убедиться в диагнозе, они:
Осматривают горло с помощью гибкого зонда
У детей врачи выполняют эту процедуру в операционной, где они, при необходимости, могут ввести дыхательную трубку. Взрослые обычно остаются в сознании и им просто обезболивают горло.
Как врачи лечат эпиглоттит?
Самое главное — убедиться, что человек может дышать.
Для детей:
Врачи вводят в дыхательное горло дыхательную трубку, чтобы предотвратить закрытие дыхательных путей отеком.
Если врачи не могут ввести дыхательную трубку, потому что надгортанник блокирует дыхательное горло, то они делают отверстие в передней части шеи, чтобы установить трубку непосредственно в дыхательное горло (трахеостомия).
Часто, хотя и не во всех случаях, взрослым дыхательная трубка не требуется. Больному нужно будет оставаться в больнице, чтобы врачи могли внимательно наблюдать за ним.
Всем пациентам с эпиглоттитом необходимо внутривенное введение антибиотиков для лечения инфекции.