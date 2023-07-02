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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тонзиллярный абсцесс

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июл. 2023
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Миндалины — это маленькие бугорки ткани в задней части горла. Миндалины помогают бороться с инфекцией, но иногда инфицируются сами.

Что такое тонзиллярный абсцесс?

Абсцесс — это полость, наполненная гноем. Тонзиллярный абсцесс — это наполненная гноем полость позади одной из миндалин.

  • Тонзиллярный абсцесс чаще всего встречается у подростков и молодых взрослых

  • Частыми симптомами являются боль в горле, боль при глотании, повышение температуры тела, а также отек и покраснение горла

  • Врачи лечат тонзиллярный абсцесс антибиотиками и делая на абсцессе надрез, чтобы выпустить гной

Что является причиной тонзиллярного абсцесса?

Тонзиллярный абсцесс вызывается бактериями (обычно стрептококками и стафилококками), которые заражают миндалины. Иногда бактерии проникают в ткань за миндалинами. Если инфекцию не лечить, может сформироваться абсцесс.

Какими симптомами проявляется тонзиллярный абсцесс?

Как правило, тонзиллярный абсцесс начинается с простой инфекции горла, которая усугубляется, и может вызывать:

  • сильную боль в горле, особенно при глотании — иногда может ощущаться боль в ушах и возникать необходимость наклонять голову, чтобы облегчить боль;

  • покраснения и отек миндалин;

  • лихорадка

  • Недомогание

  • иногда трудности с открыванием рта.

В некоторых случаях тонзиллярный абсцесс также становится причиной:

  • затрудненной речи и изменения голоса;

  • слюнотечение;

  • Неприятный запах изо рта

  • выпячивания на шее.

Как врачи могут определить, есть ли у меня тонзиллярный абсцесс?

Часто врачи могут определить, есть ли у вас тонзиллярный абсцесс, осмотрев горло на наличие:

  • красных опухших миндалин с белыми пятнами, которые могут закрывать заднюю часть глотки;

  • отека язычка (небольшого кусочка ткани, который свешивается с задней стенки глотки), достаточно сильного, чтобы сдвинуть его в одну сторону.

Иногда для того, чтобы определить наличие тонзиллярного абсцесса, врачи проводят КТ (компьютерную томографию). Также они с помощью иглы определяют, есть ли гной.

Как врачи лечат тонзиллярные абсцессы?

Врачи лечат тонзиллярные абсцессы с помощью:

  • внутривенного (в/в) введения антибиотиков;

  • болеутоляющих препаратов;

Также ваш врач:

  • обезболит горло;

  • введет в полость абсцесса иглу или разрежет абсцесс, чтобы выпустить гной.

Впоследствии, если у вас было несколько инфекций, врачи могут провести хирургическое вмешательство по удалению миндалин.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.