Как врачи могут определить, есть ли у меня тонзиллярный абсцесс?

Как врачи могут определить, есть ли у меня тонзиллярный абсцесс?

Часто врачи могут определить, есть ли у вас тонзиллярный абсцесс, осмотрев горло на наличие:

красных опухших миндалин с белыми пятнами, которые могут закрывать заднюю часть глотки;

отека язычка (небольшого кусочка ткани, который свешивается с задней стенки глотки), достаточно сильного, чтобы сдвинуть его в одну сторону.

Иногда для того, чтобы определить наличие тонзиллярного абсцесса, врачи проводят КТ (компьютерную томографию). Также они с помощью иглы определяют, есть ли гной.