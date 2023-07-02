Миндалины — это маленькие бугорки ткани в задней части горла. Миндалины помогают бороться с инфекцией, но иногда инфицируются сами.
Что такое тонзиллярный абсцесс?
Абсцесс — это полость, наполненная гноем. Тонзиллярный абсцесс — это наполненная гноем полость позади одной из миндалин.
Тонзиллярный абсцесс чаще всего встречается у подростков и молодых взрослых
Частыми симптомами являются боль в горле, боль при глотании, повышение температуры тела, а также отек и покраснение горла
Врачи лечат тонзиллярный абсцесс антибиотиками и делая на абсцессе надрез, чтобы выпустить гной
Что является причиной тонзиллярного абсцесса?
Тонзиллярный абсцесс вызывается бактериями (обычно стрептококками и стафилококками), которые заражают миндалины. Иногда бактерии проникают в ткань за миндалинами. Если инфекцию не лечить, может сформироваться абсцесс.
Какими симптомами проявляется тонзиллярный абсцесс?
Как правило, тонзиллярный абсцесс начинается с простой инфекции горла, которая усугубляется, и может вызывать:
сильную боль в горле, особенно при глотании — иногда может ощущаться боль в ушах и возникать необходимость наклонять голову, чтобы облегчить боль;
покраснения и отек миндалин;
лихорадка
Недомогание
иногда трудности с открыванием рта.
В некоторых случаях тонзиллярный абсцесс также становится причиной:
затрудненной речи и изменения голоса;
слюнотечение;
Неприятный запах изо рта
выпячивания на шее.
Как врачи могут определить, есть ли у меня тонзиллярный абсцесс?
Часто врачи могут определить, есть ли у вас тонзиллярный абсцесс, осмотрев горло на наличие:
красных опухших миндалин с белыми пятнами, которые могут закрывать заднюю часть глотки;
отека язычка (небольшого кусочка ткани, который свешивается с задней стенки глотки), достаточно сильного, чтобы сдвинуть его в одну сторону.
Иногда для того, чтобы определить наличие тонзиллярного абсцесса, врачи проводят КТ (компьютерную томографию). Также они с помощью иглы определяют, есть ли гной.
Как врачи лечат тонзиллярные абсцессы?
Врачи лечат тонзиллярные абсцессы с помощью:
внутривенного (в/в) введения антибиотиков;
болеутоляющих препаратов;
Также ваш врач:
обезболит горло;
введет в полость абсцесса иглу или разрежет абсцесс, чтобы выпустить гной.
Впоследствии, если у вас было несколько инфекций, врачи могут провести хирургическое вмешательство по удалению миндалин.