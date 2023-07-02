В гортани (также называется «голосовым аппаратом») находятся голосовые связки. Она находится в шее, выше дыхательного горла (трахеи).
Что такое ларингит?
Ларингит — это воспаление (отек) гортани.
Как правило, ларингит вызывается вирусом.
Голос может стать хриплым или пропасть.
Облегчению самочувствия может способствовать голосовой покой, употребление большого количества жидкости и избегание вещей, которые раздражают горло (например, курения)
Что является причиной ларингита?
Ларингит продолжительностью менее 3 недель обычно вызывается:
простудой (наиболее распространенная причина);
любой инфекцией, которая приводит к частому кашлю;
чрезмерной голосовой нагрузкой (если слишком много говорить или петь);
аллергической реакцией;
вдыханием веществ, раздражающих горло, например, сигаретного дыма.
Ларингит продолжительностью более 3 недель может быть вызван раздражением в результате:
желудочно-пищеводного рефлюкса, когда пища и желудочная кислота выводятся обратно в горло;
продолжительного кашля;
булимии, нарушения пищевого поведения, при котором люди заставляют себя есть, а затем вызывают рвотный рефлекс, чтобы очистить желудок;
опухоли в голосовом аппарате.
Какими симптомами проявляется ларингит?
Симптомы ларингита:
изменение голоса;
потеря голоса;
горло першит, саднит, возникает постоянное желание откашляться.
Иногда, в зависимости от причины ларингита, также может быть:
лихорадка
затрудненное глотание;
боль в горле.
Как врачи могут определить, есть ли у меня ларингит?
Врачи прислушиваются к вашему голосу, пока вы говорите. Они могут определить наличие ларингита по голосу.
Если ларингит длится 3 недели или больше, может потребоваться более детальное обследование. Врач может осмотреть горло с помощью зеркала или зонда с камерой, чтобы проверить гортань и убедиться, что симптомы не вызваны разрастаниями, которые в норме отсутствуют.
Как врачи лечат ларингит?
Врач может предложить:
дать голосу покой, уменьшив количество разговоров или не разговаривая совсем;
принимать капли от кашля;
пить много воды и других жидкостей;
делать паровые ингаляции;
если вы курите — бросить курить.
Попытайтесь не шептать, не кричать и не пользоваться голосом слишком много, потому что это может ухудшить течение ларингита.
Если ларингит вызван другой болезнью, например, желудочно-пищеводным рефлюксом, булимией или наростами на голосовых связках, врач постарается вылечить эту болезнь.