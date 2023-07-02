Как врачи могут определить, есть ли у меня ларингит?

Как врачи могут определить, есть ли у меня ларингит?

Врачи прислушиваются к вашему голосу, пока вы говорите. Они могут определить наличие ларингита по голосу.

Если ларингит длится 3 недели или больше, может потребоваться более детальное обследование. Врач может осмотреть горло с помощью зеркала или зонда с камерой, чтобы проверить гортань и убедиться, что симптомы не вызваны разрастаниями, которые в норме отсутствуют.