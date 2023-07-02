Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ларингит

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июл. 2023
Просмотреть профессиональную версию
Узнайте все подробности

В гортани (также называется «голосовым аппаратом») находятся голосовые связки. Она находится в шее, выше дыхательного горла (трахеи).

Что такое ларингит?

Ларингит — это воспаление (отек) гортани.

  • Как правило, ларингит вызывается вирусом.

  • Голос может стать хриплым или пропасть.

  • Облегчению самочувствия может способствовать голосовой покой, употребление большого количества жидкости и избегание вещей, которые раздражают горло (например, курения)

Что является причиной ларингита?

Ларингит продолжительностью менее 3 недель обычно вызывается:

  • простудой (наиболее распространенная причина);

  • любой инфекцией, которая приводит к частому кашлю;

  • чрезмерной голосовой нагрузкой (если слишком много говорить или петь);

  • аллергической реакцией;

  • вдыханием веществ, раздражающих горло, например, сигаретного дыма.

Ларингит продолжительностью более 3 недель может быть вызван раздражением в результате:

  • желудочно-пищеводного рефлюкса, когда пища и желудочная кислота выводятся обратно в горло;

  • продолжительного кашля;

  • булимии, нарушения пищевого поведения, при котором люди заставляют себя есть, а затем вызывают рвотный рефлекс, чтобы очистить желудок;

  • опухоли в голосовом аппарате.

Какими симптомами проявляется ларингит?

Симптомы ларингита:

  • изменение голоса;

  • потеря голоса;

  • горло першит, саднит, возникает постоянное желание откашляться.

Иногда, в зависимости от причины ларингита, также может быть:

  • лихорадка

  • затрудненное глотание;

  • боль в горле.

Как врачи могут определить, есть ли у меня ларингит?

Врачи прислушиваются к вашему голосу, пока вы говорите. Они могут определить наличие ларингита по голосу.

Если ларингит длится 3 недели или больше, может потребоваться более детальное обследование. Врач может осмотреть горло с помощью зеркала или зонда с камерой, чтобы проверить гортань и убедиться, что симптомы не вызваны разрастаниями, которые в норме отсутствуют.

Как врачи лечат ларингит?

Врач может предложить:

  • дать голосу покой, уменьшив количество разговоров или не разговаривая совсем;

  • принимать капли от кашля;

  • пить много воды и других жидкостей;

  • делать паровые ингаляции;

  • если вы курите — бросить курить.

Попытайтесь не шептать, не кричать и не пользоваться голосом слишком много, потому что это может ухудшить течение ларингита.

Если ларингит вызван другой болезнью, например, желудочно-пищеводным рефлюксом, булимией или наростами на голосовых связках, врач постарается вылечить эту болезнь.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.