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Инфекции горла

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июл. 2023
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Что такое инфекции горла?

Инфекции горла могут охватывать всю заднюю часть горла или только миндалины. Миндалины — это маленькие бугорки ткани в задней части горла. Миндалины помогают бороться с инфекцией, но иногда инфицируются сами. Инфекция миндалин называется тонзиллитом.

  • Инфекции горла бывают у всех людей, но тонзиллит встречается в основном у детей.

  • Инфекции горла обычно вызываются вирусом, но их причиной могут быть и бактерии.

  • Симптомы включают сильную боль при глотании и опухшие красные миндалины.

  • Если его не лечить, вызванный бактериями тонзиллит может трансформироваться в тонзиллярный абсцесс (скопление гноя позади миндалин), но это происходит редко.

  • Если тонзиллит возникает очень часто, врачи могут провести хирургическое вмешательство по удалению миндалин («тонзиллэктомия»).

Что является причиной инфекций горла?

Инфекции горла вызываются:

Какими симптомами проявляются инфекции горла?

К распространенным симптомам относятся:

  • боль в горле, которая усиливается при глотании или разговоре;

  • красное горло и миндалины;

  • опухшие и болезненные лимфатические узлы в области шеи.

Лимфатические узлы представляют собой маленькие комочки ткани в форме фасоли, которые помогают организму бороться с инфекцией. Некоторые люди по ошибке называют их «гландами» и говорят, что у них «опухшие гланды», когда у них болит горло.

Кроме того, иногда может наблюдаться:

  • боль в ушах;

  • лихорадка

  • белые пятна на миндалинах;

  • Неприятный запах изо рта

Как врачи могут определить, есть ли у меня инфекция горла?

Врачи могут определить, инфицировано ли горло, осмотрев его и увидев, что оно красное. Иногда они могут взять мазок из горла и провести анализ на стрептококки, чтобы определить, нет ли у пациента стрептококкового фарингита.

В ряде случае причиной больших красных припухших миндалин с белыми пятнами может быть стрептококковый фарингит. Так могут выглядеть все виды инфекций горла, а не только стрептококковая.

Как врачи лечат инфекции горла?

Врачи лечат инфекции горла с помощью:

  • безрецептурных лекарств для облегчения боли, например, ацетаминофена или ибупрофена;

  • в некоторых случаях — кортикостероидов для более быстрого устранения симптомов;

  • антибиотиков, но только при наличии бактериальной инфекции, как, например, при стрептококковом фарингите.

Если стрептококковый фарингит часто приводит к тяжелому тонзиллиту, врачи могут провести хирургическое вмешательство по удалению миндалин («тонзиллэктомия»).

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.