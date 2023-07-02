К распространенным симптомам относятся:

боль в горле, которая усиливается при глотании или разговоре;

красное горло и миндалины;

опухшие и болезненные лимфатические узлы в области шеи.

Лимфатические узлы представляют собой маленькие комочки ткани в форме фасоли, которые помогают организму бороться с инфекцией. Некоторые люди по ошибке называют их «гландами» и говорят, что у них «опухшие гланды», когда у них болит горло.

Кроме того, иногда может наблюдаться: