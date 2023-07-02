Что такое инфекции горла?
Инфекции горла могут охватывать всю заднюю часть горла или только миндалины. Миндалины — это маленькие бугорки ткани в задней части горла. Миндалины помогают бороться с инфекцией, но иногда инфицируются сами. Инфекция миндалин называется тонзиллитом.
Инфекции горла бывают у всех людей, но тонзиллит встречается в основном у детей.
Инфекции горла обычно вызываются вирусом, но их причиной могут быть и бактерии.
Симптомы включают сильную боль при глотании и опухшие красные миндалины.
Если его не лечить, вызванный бактериями тонзиллит может трансформироваться в тонзиллярный абсцесс (скопление гноя позади миндалин), но это происходит редко.
Если тонзиллит возникает очень часто, врачи могут провести хирургическое вмешательство по удалению миндалин («тонзиллэктомия»).
Что является причиной инфекций горла?
Инфекции горла вызываются:
вирусной инфекцией, как, например, при простуде (наиболее распространенная причина);
иногда бактериальной инфекцией, как, например, при стрептококковом фарингите.
Какими симптомами проявляются инфекции горла?
К распространенным симптомам относятся:
боль в горле, которая усиливается при глотании или разговоре;
красное горло и миндалины;
опухшие и болезненные лимфатические узлы в области шеи.
Лимфатические узлы представляют собой маленькие комочки ткани в форме фасоли, которые помогают организму бороться с инфекцией. Некоторые люди по ошибке называют их «гландами» и говорят, что у них «опухшие гланды», когда у них болит горло.
Кроме того, иногда может наблюдаться:
боль в ушах;
лихорадка
белые пятна на миндалинах;
Неприятный запах изо рта
Как врачи могут определить, есть ли у меня инфекция горла?
Врачи могут определить, инфицировано ли горло, осмотрев его и увидев, что оно красное. Иногда они могут взять мазок из горла и провести анализ на стрептококки, чтобы определить, нет ли у пациента стрептококкового фарингита.
В ряде случае причиной больших красных припухших миндалин с белыми пятнами может быть стрептококковый фарингит. Так могут выглядеть все виды инфекций горла, а не только стрептококковая.
Как врачи лечат инфекции горла?
Врачи лечат инфекции горла с помощью:
безрецептурных лекарств для облегчения боли, например, ацетаминофена или ибупрофена;
в некоторых случаях — кортикостероидов для более быстрого устранения симптомов;
антибиотиков, но только при наличии бактериальной инфекции, как, например, при стрептококковом фарингите.
Если стрептококковый фарингит часто приводит к тяжелому тонзиллиту, врачи могут провести хирургическое вмешательство по удалению миндалин («тонзиллэктомия»).