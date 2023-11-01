ДППГ возникает при наличии проблемы со стороны глубоких отделов уха, где осуществляется контроль равновесия. Крошечные частицы кальция смещаются и плавают во внутреннем ухе, где они находиться не должны. Это вызывает возникновение симптомов.

Частицы смещаются при определенных движениях головой, например:

при переворачивании в постели;

при наклонах, чтобы поднять что-то.

ДППГ более часто встречается среди пожилых людей и у женщин.