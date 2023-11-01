Что такое доброкачественное пароксизмальное позиционное системное головокружение?
Доброкачественное пароксизмальное позиционное системное головокружение (ДППСГ) — это такое головокружение, при котором присутствует ощущение, что человек вращается вокруг. Это состояние само по себе не является серьезным, но оно может создавать дискомфорт. Этот тип головокружения возникает внезапно при определенных движениях.
Возникают внезапные эпизоды, при которых присутствует ощущение вращения, тошнота и позывы на рвоту.
Эпизоды провоцируются при движениях головой.
Обычно такие эпизоды длятся менее минуты.
ДППГ более часто встречается среди пожилых людей — это состояние может воздействовать на равновесие и повышать возможность падения.
У большинства людей головокружение прекращает комплекс движений под названием «прием Эпли».
Что является причиной ДППГ?
ДППГ возникает при наличии проблемы со стороны глубоких отделов уха, где осуществляется контроль равновесия. Крошечные частицы кальция смещаются и плавают во внутреннем ухе, где они находиться не должны. Это вызывает возникновение симптомов.
Частицы смещаются при определенных движениях головой, например:
при переворачивании в постели;
при наклонах, чтобы поднять что-то.
ДППГ более часто встречается среди пожилых людей и у женщин.
Какими симптомами проявляется ДППГ?
Симптомы возникают внезапно при движениях головой. Симптомы ДППГ:
короткие периоды головокружения (системное головокружение) — присутствует ощущение, что либо человек, либо его окружение движутся или вращаются;
тошнота;
рвота;
Симптомы неприятны, но не представляют опасности. Тем не менее, возможна потеря равновесия и падение, если эпизод ДППГ возникает, когда человек стоит или идет.
Как врачи диагностируют ДППГ?
Врачи ставят диагноз ДППГ на основании симптомов и данных физикального обследования. При необходимости убедиться, что причина головокружения более серьезная, они могут применять другие методы исследования, например, МРТ (магнитно-резонансная томография).
Как врачи лечат ДППГ?
Обычно врачи проводят лечение ДППГ, применяя прием Эпли. Этот прием — специальный комплекс движений головой и телом. При этом свободные частицы перемещаются в другую часть уха и, таким образом, не вызывают проблем.
Прием Эпли: простое лечение распространенной причины системного головокружения
Как показано ниже, этапы маневра выполняются в порядке, указанном красными стрелками (по часовой стрелке).
Для выполнения приема Эпли осуществляйте следующие движения и оставайтесь в каждой позиции около 30 секунд:
сядьте на стол или кровать и поверните голову на пол оборота вправо;
лягте на спину, повернув голову вправо, и пусть голова свисает с конца стола или кровати;
поверните голову влево;
теперь полностью поверните голову и тело влево, чтобы нос указывал на пол;
медленно сядьте, но при этом держите голову полностью повернутой влево;
как только вы сели, поверните голову вперед.
Обычно симптомы ДППГ исчезают через несколько месяцев.
В некоторых случаях врачи назначают лекарственные препараты для купирования головокружения и тошноты, но они могут помогать только на короткое время.