Как врачи могут определить, есть ли у человека болезнь Меньера?

Как врачи могут определить, есть ли у человека болезнь Меньера?

Врачи подозревают наличие болезни Меньера, исходя из симптомов.

Нет никакого анализа, чтобы точно говорить о наличии болезни Меньера. Но иногда врачи проводят МРТ (магнитно-резонансную томографию), чтобы убедиться, что причиной симптомов не является другое заболевание. Обычно проверяют остроту слуха.