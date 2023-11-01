Что такое болезнь Меньера?
Болезнь Меньера — это проблема со стороны внутреннего уха, которая является причиной возникновения эпизодов выраженного головокружения, потери слуха и звона в одном из ушей.
Симптомы возникают внезапно; может иметь место тошнота и рвота.
Приступ головокружения обычно длится от 1 до 6 часов, но в некоторых случаях может продолжаться вплоть до 24 часов.
Болезнь Меньера поражает только одно ухо.
Болезнь Меньера обычно возникает у людей в возрасте от 20 до 50 лет.
Приступы обычно возникают и проходят.
Со временем возможна потеря слуха на пораженное ухо.
Что является причиной болезни Меньера?
В некоторых случаях болезнь Меньера передается по наследству. Некоторые врачи считают, что ее причиной может быть плохое кровообращение или проблемы со стороны иммунной системы.
Какими симптомами проявляется болезнь Меньера?
Наиболее распространенными симптомами являются:
выраженное головокружение, которое возникает внезапно по непонятной причине и продолжается на протяжении нескольких часов;
тошноту и рвоту.
звон только в одном ухе (тиннит);
снижение слуха на то же ухо;
головокружение не усугубляется и не ослабляется при осуществлении движений.
У вас также может быть:
ощущение заложенности или распирания в ухе, иногда до приступа головокружения.
Как врачи могут определить, есть ли у человека болезнь Меньера?
Врачи подозревают наличие болезни Меньера, исходя из симптомов.
Нет никакого анализа, чтобы точно говорить о наличии болезни Меньера. Но иногда врачи проводят МРТ (магнитно-резонансную томографию), чтобы убедиться, что причиной симптомов не является другое заболевание. Обычно проверяют остроту слуха.
Как врачи лечат болезнь Меньера?
Врачи обычно назначают лекарственные препараты для лечения головокружения, тошноты и рвоты. Они советуют не принимать участия в мероприятиях с повышенным риском падения.
Для уменьшения количества приступов врачи могут предложить такие изменения в диете:
низкое содержание соли;
исключение алкоголя;
исключение кофеина.
Врачи также могут:
назначить диуретики (лекарственные препараты, способствующие усилению выделения мочи);
в некоторых случаях назначить кортикостероиды (в виде таблеток или инъекций).
Врачи не могут остановить ухудшение слуха со временем. Может быть необходимо использовать слуховой аппарат.
При выраженном головокружении, когда не помогают лекарственные препараты, врачи могут:
провести хирургическое вмешательство для удаления некоторого количества жидкости из внутреннего уха;
ввести лекарственный препарат через барабанную перепонку;
в крайнем случае перерезать нервы внутри уха, контролирующие равновесие.