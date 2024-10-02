Что такое инфекционный эндокардит?
Эндокардит — это воспаление внутренних структур сердца. Инфекционный эндокардит — это:
Инфекция внутренних структур сердца
Инфекция может поражать внутренние оболочки камер сердца или сердечные клапаны.
Инфекционный эндокардит возникает, когда бактерии попадают в кровь и перемещаются в сердце.
Инфекционный эндокардит возникает, как правило, в патологически измененной сердечной ткани, например, при наличии врожденного порока сердца, поражения клапанов сердца или искусственного сердечного клапана.
Инфекция может повредить сердечные клапаны, нарушив их должную функцию, что приводит к развитию сердечной недостаточности.
Врач назначит анализы крови и эхокардиограмму, чтобы установить наличие инфекционного эндокардита.
Для лечения инфекционного эндокардита используют антибиотики, а иногда хирургическое вмешательство на сердце.
Пациентам с искусственным сердечным клапаном или врожденным пороком сердца, возможно, придется принимать антибиотики перед операцией или стоматологической процедурой для профилактики эндокардита.
Каковы причины инфекционного эндокардита?
Инфекционный эндокардит вызывают бактерии или грибки, которые попадают в кровь и перемещаются в сердце. Бактерии могут попасть в кровь при наличии:
кожной инфекции, например, флегмоны или кожного абсцесса;
определенных видов хирургических операций или стоматологических процедур;
длительно стоящих в/в катетеров.
Риск инфекционного эндокардита повышается при:
врожденных заболеваниях сердца;
наличии патологических изменений или поражения сердечного клапана;
употреблении инъекционных наркотиков;
Ослаблена иммунная система
наличии искусственного сердечного клапана, кардиостимулятора или дефибриллятора;
наличии истории заболевания инфекционным эндокардитом.
Каковы симптомы инфекционного эндокардита?
Инфекционный эндокардит обычно развивается медленно. Но иногда он возникает внезапно.
Под подострым инфекционным эндокардитом подразумевают медленное развитие эндокардита — в течение нескольких недель или нескольких месяцев. Постепенно появляются такие симптомы, как:
утомляемость.
незначительное повышение температуры тела (от 99 до 101 °F или от 37,2 до 38,3°C);
потеря веса;
повышенное потоотделение;
Острый инфекционный эндокардит начинается внезапно, и самочувствие пациента очень быстро ухудшается. Тяжелое поражение одного из сердечных клапанов может развиться буквально в течение нескольких дней. К симптомам относятся:
Высокая температура тела 38,9–40 °C
Чрезвычайная усталость
Затрудненное дыхание
При любом типе эндокардита также может возникнуть:
озноб;
боль в суставах;
бледность кожи;
болезненные уплотнения под кожей.
Иногда инфицированный материал из сердца переносится кровью в другие части тела. Может развиться инфекция легких, головного мозга, почек или других органов.
Как диагностируют инфекционный эндокардит?
Врач может заподозрить инфекционный эндокардит на основании симптомов. Для установления точного диагноза они проводят:
эхокардиографию (ультразвуковое исследование сердца);
анализы крови для выявления бактерий.
Как лечат инфекционный эндокардит?
Для лечения инфекционного эндокардита используются:
антибиотики, вводимые внутривенно (в/в) в течение не менее 2 недель и вплоть до 8 недель;
иногда хирургическое вмешательство на сердце для пластики или замены пораженного сердечного клапана.
Какова профилактика инфекционного эндокардита?
Для профилактики инфекционного эндокардита следует:
избегать употребления инъекционных наркотиков;
не затягивать лечение инфекций;
тщательно ухаживать за зубами и деснами.
Лицам с высоким риском инфекционного эндокардита необходимо проявлять особую осторожность. Кроме того, некоторым лицам из группы высокого риска также необходимо:
принимать антибиотики перед некоторыми стоматологическими или хирургическими процедурами, которые могут привести к проникновению бактерий в организм.
Спросите у врача, находитесь ли вы в группе высокого риска.