Инфекционный эндокардит обычно развивается медленно. Но иногда он возникает внезапно.

Под подострым инфекционным эндокардитом подразумевают медленное развитие эндокардита — в течение нескольких недель или нескольких месяцев. Постепенно появляются такие симптомы, как:

утомляемость.

незначительное повышение температуры тела (от 99 до 101 °F или от 37,2 до 38,3°C);

потеря веса;

повышенное потоотделение;

Острый инфекционный эндокардит начинается внезапно, и самочувствие пациента очень быстро ухудшается. Тяжелое поражение одного из сердечных клапанов может развиться буквально в течение нескольких дней. К симптомам относятся:

Высокая температура тела 38,9–40 °C

Чрезвычайная усталость

Затрудненное дыхание

При любом типе эндокардита также может возникнуть:

озноб;

боль в суставах;

бледность кожи;

болезненные уплотнения под кожей.

Иногда инфицированный материал из сердца переносится кровью в другие части тела. Может развиться инфекция легких, головного мозга, почек или других органов.