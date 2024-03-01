Внезапная сердечная смерть у спортсменов — это внезапная смерть человека от заболевания сердца, вызванная физической нагрузкой.
Внезапная сердечная смерть у спортсменов встречается редко (приблизительно у 1 из 200 000 спортсменов).
Она может наступить у пожилого человека, который знает о своей проблеме с сердцем.
Она также может наступить у молодого и на первый взгляд здорового человека, тем не менее имеющего проблемы с сердцем, о которых ему не известно.
До начала занятий спортом или тренировок следует проконсультироваться у врача.
Человек также может умереть во время физических нагрузок из-за таких заболеваний, как приступ астмы, тепловой удар или травма. Эти случаи обычно не считаются внезапной сердечной смертью, поскольку проблема с сердцем не является их основной причиной.
Что является причиной внезапной сердечной смерти у спортсменов?
У пожилых людей, которые умирают от проблем с сердцем, вызванных физической нагрузкой, обычно имеется ишемическая болезнь сердца. Происходит закупорка артерий, питающих сердце кислородом. Человек может знать, а может не знать о существующих у него проблемах с сердцем.
У более молодых людей обычно имеются редкие врожденные проблемы с сердцем. Они обычно не знают о существующих у них проблемах с сердцем.
Наиболее распространенная проблема со стороны сердца у молодых людей:
Другие проблемы со стороны сердца у молодых людей включают:
сердечные заболевания, вызывающие нарушения сердечного ритма во время физической нагрузки или стресса, например, синдром удлинения интервала QT;
порок сердечного клапана (аортальный стеноз);
слабый участок или выпячивание в стенке аорты (магистральная артерия, которая переносит кровь от сердца к остальным органам — слабый участок или выпячивание называется аневризмой аорты);
врожденные пороки венечных артерий (кровеносные сосуды, которые доставляют кислород к сердцу);
В любом возрасте вероятность внезапной сердечной смерти во время физической нагрузки повышается у лиц, принимающих наркотики, которые стимулируют сердце. Такие наркотики включают кокаин и амфетамины.
Каковы симптомы внезапной сердечной смерти?
Большинство молодых спортсменов считают себя здоровыми и не знают о существующих у них проблемах с сердцем. У некоторых спортсменов развиваются тревожные признаки, такие как обмороки или одышка. Спортсмены могут не осознавать, что эти симптомы вызваны серьезной проблемой, и никому не говорят о них.
Однако первым признаком обычно становится внезапная потеря сознания. Сердце перестает биться, дыхание останавливается. Если не провести СЛР (сердечно-легочную реанимацию), люди обычно умирают.
Как врач может определить риск внезапной сердечной смерти?
Перед началом занятий спортом или физкультурой следует обратиться к врачу. Врач соберет медицинский анамнез и проведет физикальный осмотр, чтобы исключить проблемы, которые могут представлять опасность при физических нагрузках.
В Соединенных Штатах Америки спортсмены в старших классах средней школы должны проходить осмотр один раз в 2 года. Взрослые должны проходить его один раз в 4 года. В Европе скрининг повторяется каждые 2 года независимо от возраста спортсмена. Если врач знает о наличии определенных проблем со здоровьем, он обычно рекомендует более частые осмотры.
Факторы риска, о которых спрашивает врач, включают:
наличие симптомов, таких как боль в груди или дискомфорт, учащенное или нерегулярное сердцебиение, обморок или предобморочное состояние, утомляемость и затрудненное дыхание, особенно если эти симптомы возникают во время интенсивных физических нагрузок;
наличие членов семьи, у которых зарегистрированы случаи обмороков и смерти во время физической нагрузки или случаи внезапной смерти в возрасте до 50 лет;
употребление наркотиков.
В зависимости от возраста, медицинского анамнеза, симптомов и конкретного вида спорта врач может назначить такие обследования, как:
электрокардиограмма (ЭКГ — быстрое безболезненное и безвредное обследование, с помощью которого измеряют электрические токи сердца и регистрируют их на листе бумаги);
ультразвуковое исследование (обследование, при котором используются звуковые волны для создания изображения и оценки функции сердца);
нагрузочная проба (обследование для проверки функции сердца в условиях ускоренного сердцебиения, например, при физических нагрузках).
В некоторых странах за пределами США врачи рекомендуют выполнять ЭКГ каждому человеку перед началом занятий физкультурой.
Как лечат внезапную сердечную смерть?
При остановке дыхания и потере сознания человеку требуется немедленное лечение:
СЛР (экстренный метод спасения жизни, который заключается в нажатии на грудную клетку и выполнении искусственного дыхания);
использование внешнего дефибриллятора (устройства, которое наносит удар электрическим током на грудную клетку, чтобы запустить регулярное сердцебиение).
Если пациент выживает, врач лечит состояние, вызвавшее проблему. Он может назначить лекарственные препараты или установить имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор — это устройство, которое устанавливают в сердце для контроля сердечного ритма и запуска сердца при его остановке.
Автоматический внешний дефибриллятор: запускаем сердце «с толкача»
Автоматический внешний дефибриллятор (АВД) — это устройство, способное регистрировать и корректировать одну из разновидностей нарушений сердечного ритма, так называемую фибрилляцию желудочков. Фибрилляция желудочков приводит к остановке сердечной деятельности.
АВД просты в использовании. Многие организации проводят обучающие курсы по использованию АВД. Большинство курсов обучения занимают всего несколько часов, но АВД можно использовать даже в случае, если человек никогда не посещал таких курсов. Инструкции по эксплуатации АВД разных моделей могут несколько отличаться. Инструкции записываются на АВД, при этом большинство АВД также используют голосовые подсказки, чтобы направлять пользователя на каждом этапе. АВД имеются во многих общественных местах, например, на стадионах, в аэропортах и в концертных залах. Лица, у которых существует вероятность развития фибрилляции желудочков и которым не имплантирован дефибриллятор, могут приобрести АВД для домашнего использования членами семьи, которым следует пройти обучение его использованию.