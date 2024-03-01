У пожилых людей, которые умирают от проблем с сердцем, вызванных физической нагрузкой, обычно имеется ишемическая болезнь сердца. Происходит закупорка артерий, питающих сердце кислородом. Человек может знать, а может не знать о существующих у него проблемах с сердцем.

У более молодых людей обычно имеются редкие врожденные проблемы с сердцем. Они обычно не знают о существующих у них проблемах с сердцем.

Наиболее распространенная проблема со стороны сердца у молодых людей:

Другие проблемы со стороны сердца у молодых людей включают:

сердечные заболевания, вызывающие нарушения сердечного ритма во время физической нагрузки или стресса, например, синдром удлинения интервала QT;

порок сердечного клапана (аортальный стеноз);

слабый участок или выпячивание в стенке аорты (магистральная артерия, которая переносит кровь от сердца к остальным органам — слабый участок или выпячивание называется аневризмой аорты);

врожденные пороки венечных артерий (кровеносные сосуды, которые доставляют кислород к сердцу);

расширение сердца.

В любом возрасте вероятность внезапной сердечной смерти во время физической нагрузки повышается у лиц, принимающих наркотики, которые стимулируют сердце. Такие наркотики включают кокаин и амфетамины.