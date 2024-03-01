Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Шок

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мар. 2024
Просмотреть профессиональную версию
Узнайте все подробности

Что такое шок?

Шок — это неотложное медицинское состояние, вызванное недостаточным поступлением крови и кислорода к органам. Если органы не могут получить достаточное количество крови, развивается нарушение их функции. Шок развивается при значительном снижении артериального давления.

  • Шок может возникнуть при обширной кровопотере, недостаточном количестве жидкости в организме, при заболеваниях сердца, тяжелой инфекции или аллергических реакциях.

  • При шоке развивается слабость, головокружение и дезориентация, возможна потеря сознания.

  • Врач лечит причину шока и назначает растворы, кислород, а иногда лекарственные препараты, способствующие повышению артериального давления.

  • В отсутствие лечения шок может привести к смерти.

Шок требует неотложного лечения. Если вы полагаете, что у кого-либо наступил шок:

  • позвоните 911 для вызова машины скорой помощи;

  • попытайтесь остановить любое обширное кровотечение, прижав участок кровотечения тканью;

  • уложите пострадавшего горизонтально, слегка приподняв ноги, накройте для согревания.

Каковы причины шока?

Существует несколько типов причин шока:

  • недостаток крови или жидкостей в организме по причине обширного кровотечения или обезвоживания;

  • при недостаточной сократительной способности сердца;

  • расслабление и расширение кровеносных сосудов, которое может произойти при аллергической реакции, тяжелой инфекции, отравлении или поражении нервной системы.

Шок может привести к отказу органов (головного мозга, сердца и легких) вследствие недостаточного притока крови.

Каковы симптомы шока?

Симптомы шока включают:

  • слабость, головокружение и дезориентация;

  • прохладная, бледная, липкая от пота кожа;

  • Обморок

  • тошнота и рвота.

Как врач диагностирует шок?

Врач диагностирует шок исходя из симптомов и цифр артериального давления. Если это не очевидно на основании симптомов, назначаются обследования, чтобы выяснить причину.

Как лечат шок?

Шок лечат в больнице и назначают:

  • в/в введение растворов (растворы, вводимые в вену через тонкую пластиковую трубку);

  • переливание крови при обширной кровопотере;

  • иногда лекарственные препараты для повышения артериального давления.

Врач также лечит причину шока, что может предусматривать назначение других препаратов или хирургическое вмешательство.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.