Что такое шок?
Шок — это неотложное медицинское состояние, вызванное недостаточным поступлением крови и кислорода к органам. Если органы не могут получить достаточное количество крови, развивается нарушение их функции. Шок развивается при значительном снижении артериального давления.
Шок может возникнуть при обширной кровопотере, недостаточном количестве жидкости в организме, при заболеваниях сердца, тяжелой инфекции или аллергических реакциях.
При шоке развивается слабость, головокружение и дезориентация, возможна потеря сознания.
Врач лечит причину шока и назначает растворы, кислород, а иногда лекарственные препараты, способствующие повышению артериального давления.
В отсутствие лечения шок может привести к смерти.
Шок требует неотложного лечения. Если вы полагаете, что у кого-либо наступил шок:
позвоните 911 для вызова машины скорой помощи;
попытайтесь остановить любое обширное кровотечение, прижав участок кровотечения тканью;
уложите пострадавшего горизонтально, слегка приподняв ноги, накройте для согревания.
Каковы причины шока?
Существует несколько типов причин шока:
недостаток крови или жидкостей в организме по причине обширного кровотечения или обезвоживания;
при недостаточной сократительной способности сердца;
расслабление и расширение кровеносных сосудов, которое может произойти при аллергической реакции, тяжелой инфекции, отравлении или поражении нервной системы.
Шок может привести к отказу органов (головного мозга, сердца и легких) вследствие недостаточного притока крови.
Каковы симптомы шока?
Симптомы шока включают:
слабость, головокружение и дезориентация;
прохладная, бледная, липкая от пота кожа;
Обморок
тошнота и рвота.
Как врач диагностирует шок?
Врач диагностирует шок исходя из симптомов и цифр артериального давления. Если это не очевидно на основании симптомов, назначаются обследования, чтобы выяснить причину.
Как лечат шок?
Шок лечат в больнице и назначают:
в/в введение растворов (растворы, вводимые в вену через тонкую пластиковую трубку);
переливание крови при обширной кровопотере;
иногда лекарственные препараты для повышения артериального давления.
Врач также лечит причину шока, что может предусматривать назначение других препаратов или хирургическое вмешательство.