Что такое шок?

Что такое шок?

Шок — это неотложное медицинское состояние, вызванное недостаточным поступлением крови и кислорода к органам. Если органы не могут получить достаточное количество крови, развивается нарушение их функции. Шок развивается при значительном снижении артериального давления.

Шок может возникнуть при обширной кровопотере, недостаточном количестве жидкости в организме, при заболеваниях сердца, тяжелой инфекции или аллергических реакциях.

При шоке развивается слабость, головокружение и дезориентация, возможна потеря сознания.

Врач лечит причину шока и назначает растворы, кислород, а иногда лекарственные препараты, способствующие повышению артериального давления.

В отсутствие лечения шок может привести к смерти.

Шок требует неотложного лечения. Если вы полагаете, что у кого-либо наступил шок: