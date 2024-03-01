Что такое снижение артериального давления?
Каждый удар сердца проталкивает кровь по артериям. Артерии — это сосуды, которые несут кровь от сердца к органам. Артериальное давление — это давление крови в артериях. Нормальное артериальное давление поддерживает кровоток в организме. Повышенное артериальное давление приводит к нагрузкам на сердце и возможному повреждению артерий и других органов. Низкое артериальное давление также может представлять опасность.
Снижение артериального давления обусловливает недостаточный приток крови к органам.
Оно может быть вызвано потерей крови или обезвоживанием.
Низкое артериальное давление приводит к слабости и головокружению, а также может вызвать обморок.
Для повышения артериального давления назначается введение растворов в вену и иногда лекарственные препараты.
При значительной кровопотере может потребоваться переливание крови.
Как измеряют артериальное давление?
Для измерения артериального давления используют манжетный манометр. При измерении артериального давления регистрируют две цифры. Например, артериальное давление может быть 120/80, это читается как «120 на 80».
Более высокое число представляет собой максимальное давление в артериях, которое развивается при выталкивании крови сердцем.
Более низкое число представляет собой минимальное давление в артериях, которое развивается при расслаблении сердца непосредственно перед тем, как оно начнет выталкивать кровь.
Каковы причины снижения артериального давления?
Снижение артериального давления может произойти в следующих случаях:
при недостаточном объеме жидкости в кровеносных сосудах;
при недостаточной сократительной способности сердца;
при расслаблении и расширении кровеносных сосудов и, следовательно, недостаточном их наполнении кровью.
Снижение артериального давления может быть вызвано множеством проблем, в том числе:
кровопотеря, например, при травме или во время хирургического вмешательства;
потеря слишком большого количества жидкости (обезвоживание) в случае поноса, рвоты или обильного потения;
проблемы с сердцем, такие как инфаркт миокарда или нарушения сердечного ритма;
тяжелые инфекции (сепсис);
тяжелые аллергические реакции;
применения некоторых лекарственных препаратов.
Каковы симптомы снижения артериального давления?
Возможны следующие симптомы:
головокружение, особенно при вставании;
слабость и спутанность сознания;
Обморок
холодная, бледная, липкая от пота кожа.
При отсутствии лечения низкого артериального давления может наступить шок и даже смерть.
Как врач диагностирует снижение артериального давления?
JIM VARNEY/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Для измерения артериального давления врач использует манжетный манометр. При тяжелом заболевании и госпитализации в отделение интенсивной терапии и реанимации (ОИТР) в одной из артерий может быть установлена тонкая пластиковая трубка, подключенная к аппарату. Этот аппарат постоянно измеряет артериальное давление.
Как лечат снижение артериального давления?
Врач должен лечить основную причину низкого артериального давления. Например, при кровотечении может быть выполнено хирургическое вмешательство для его остановки. При выявлении инфекции будут назначены антибиотики. Но независимо от причины необходимо повысить артериальное давление.
В качестве основного метода повышения артериального давления используется:
в/в введение растворов (растворы, вводимые в вену через тонкую пластиковую трубку);
При значительной кровопотере может быть назначено:
Переливания крови
Если артериальное давление остается низким после вливания достаточного объема растворов и крови, чтобы заполнить кровеносные сосуды, могут быть назначены препараты для повышения артериального давления. Эти препараты заставляют сердце сокращаться сильнее, а также приводят к сужению кровеносных сосудов. Эти препараты могут представлять опасность, поэтому при их назначении за пациентами устанавливают очень тщательное наблюдение.