Каждый удар сердца проталкивает кровь по артериям. Артерии — это сосуды, которые несут кровь от сердца к органам. Артериальное давление — это давление крови в артериях. Нормальное артериальное давление поддерживает кровоток в организме. Повышенное артериальное давление приводит к нагрузкам на сердце и возможному повреждению артерий и других органов. Низкое артериальное давление также может представлять опасность.

Снижение артериального давления обусловливает недостаточный приток крови к органам.

Оно может быть вызвано потерей крови или обезвоживанием.

Низкое артериальное давление приводит к слабости и головокружению, а также может вызвать обморок.

Для повышения артериального давления назначается введение растворов в вену и иногда лекарственные препараты.

При значительной кровопотере может потребоваться переливание крови.