Сердце — это мышца, которая перекачивает кровь по всему организму. Частота сердечных сокращений — это параметр, характеризующий скорость, с которой бьется сердце. Ритм сердцебиений всегда должен быть регулярным, как ход часов.

В сердце различают четыре камеры. Две верхних камеры называются предсердиями. Две нижних камеры называются желудочками. Предсердия перекачивает кровь в желудочки. Желудочки перекачивают кровь к легким и по всему телу (см. также Биология сердца).

Специализированные клетки водителя ритма в участке предсердий, называемом СА узлом (синоатриальным узлом), посылают регулярные электрические сигналы к сердечной мышце, чтобы стимулировать ее сокращения.

Проводящая система сердца Изображение

Проводящая система сердца включает крошечные полоски ткани, похожие на электрические провода. Проводящая система передает сигналы водителя ритма в остальные участки сердца. Сигналы должны попадать во все клетки сердечной мышцы в нужное время, что обеспечивает скоординированное сильное сокращение сердца, которое в этом случае перекачивает кровь должным образом.

Что такое экстрасистолия? Экстрасистолия — это тип нарушения сердечного ритма. Это дополнительные сердечные сокращения, вызванные преждевременным электрическим сигналом, поступившим в сердце. Предсердные экстрасистолы возникают при преждевременном поступлении сигнала из предсердий. Эти экстрасистолы часто встречаются у многих здоровых людей. Ранние желудочковые экстрасистолы возникают при преждевременном поступлении сигнала из желудочков. Эти экстрасистолы часто встречаются у пожилых людей. Симптомы могут отсутствовать, либо может возникать ощущение изменения сердечных сокращений (сильное сердцебиение).

В этом случае лечение может не требоваться, но иногда врач назначает лекарственные препараты для контроля частоты сердечных сокращений.

Каковы причины возникновения экстрасистол? Предсердные экстрасистолы встречаются часто, особенно у людей с заболеваниями легких (например, ХОБЛ [хроническая обструктивная болезнь легких]). Ранние желудочковые экстрасистолы часто встречаются в пожилом возрасте, особенно у лиц с ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью или заболеваниями сердечных клапанов. Экстрасистолы могут возникать при: физической или эмоциональной нагрузки;

употреблении кофе, чая или алкоголя;

использовании некоторых препаратов для лечения простуды, аллергии и астмы.

Каковы симптомы экстрасистолии? Экстрасистолия обычно не вызывает никаких симптомов. В некоторых случаях может возникать ощущение дополнительных сердечных сокращений (сильное сердцебиение). Если во время физической нагрузки возникают многочисленные желудочковые экстрасистолы, может возникать ощущение слабости или непереносимость обычных физических нагрузок.

Как диагностируют экстрасистолы? Врач определит пульс и назначит: электрокардиограмму (ЭКГ). ЭКГ — это быстрое безболезненное обследование, при котором измеряется электрическая активность сердца с помощью накладок с электродами на груди, руках и ногах.