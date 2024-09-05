Сердце — это мышца, которая перекачивает кровь по всему организму. Частота сердечных сокращений — это параметр, характеризующий скорость, с которой бьется сердце. Ритм сердцебиений всегда должен быть регулярным, как ход часов.

В сердце различают четыре камеры. Две верхних камеры сердца называются предсердиями. Две нижних камеры сердца называются желудочками. Предсердия выталкивают кровь в желудочки. Желудочки перекачивают кровь к легким и по всему телу (см. также Биология сердца).

Специализированные клетки водителя ритма в участке предсердий, называемом СА узлом (синоатриальным узлом), посылают регулярные электрические сигналы к сердечной мышце, чтобы стимулировать ее сокращения.

Проводящая система сердца Изображение

Проводящая система сердца включает крошечные полоски ткани, похожие на электрические провода. Проводящая система передает сигналы водителя ритма в остальные участки сердца. Сигналы должны попадать во все клетки сердечной мышцы в нужное время, что обеспечивает скоординированное сильное сокращение сердца, которое в этом случае перекачивает кровь должным образом.

Что такое синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (ВПУ)? Синдром ВПУ — это нарушение сердечного ритма, при котором частота сердечных сокращений существенно повышена. Это врожденное заболевание, при котором существует дополнительный патологический путь распространения электрических волн в сердце. При его стимуляции дополнительный путь обусловливает высокую частоту сердечных сокращений. Симптомы включают сильное сердцебиение, ощущение слабости или нехватки дыхания.

Несмотря на врожденное существование дополнительных путей распространения электрических сигналов, симптомы обычно начинаются в подростковом возрасте или старше 20 лет.

Для диагностики синдрома ВПУ назначается электрокардиограмма (ЭКГ).

Для лечения синдрома ВПУ используют лекарственные препараты и другие методы.

Каковы симптомы синдрома ВПУ? Обычно симптомы появляются в подростковом возрасте или после 20 лет, но могут начаться в любом возрасте. У детей симптомы могут включать: Проблемы с дыханием

Чрезмерную усталость

Плохой аппетит У подростков и взрослых симптомы могут включать: Ощущение быстрого и сильного сердцебиения

Иногда обмороки

Иногда боль в грудной клетке Другое нарушение сердечного ритма, называемое мерцанием предсердий, представляет большую опасность для людей с синдромом ВПУ. Сочетание мерцания предсердий и синдрома ВПУ может привести к фибрилляции желудочков, которая без немедленного лечения приводит к смерти.

Как диагностируют синдром ВПУ? Врач определит пульс и назначит: электрокардиограмму (ЭКГ). ЭКГ — это быстрое безболезненное обследование, при котором измеряется электрическая активность сердца с помощью накладок с электродами на груди, руках и ногах.