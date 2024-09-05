Сердце — это мышца, которая перекачивает кровь по всему организму. Частота сердечных сокращений — это параметр, характеризующий скорость, с которой бьется сердце. Ритм сердцебиений всегда должен быть регулярным, как ход часов.

В сердце различают четыре камеры. Две верхних камеры сердца называются предсердиями. Две нижних камеры сердца называются желудочками. Предсердия перекачивает кровь в желудочки. Желудочки перекачивают кровь к легким и по всему телу (см. также Биология сердца).

Специализированные клетки водителя ритма в участке предсердий, называемом СА узлом (синоатриальным узлом), посылают регулярные электрические сигналы к сердечной мышце, чтобы стимулировать ее сокращения.

Проводящая система сердца Изображение

Проводящая система сердца включает крошечные полоски ткани, похожие на электрические провода. Проводящая система передает сигналы водителя ритма от СА узла в остальные участки сердца. Сигналы должны попадать во все клетки сердечной мышцы в нужное время, что обеспечивает скоординированное сильное сокращение сердца, которое в этом случае перекачивает кровь должным образом.

Что такое сердечная блокада? Сердечная блокада — это задержка или блокада проводящей системы сердца, которая вызывает нарушение сердечного ритма. Существует множество различных типов сердечной блокады. Некоторые типы сердечной блокады не вызывают симптомов.

Другие типы блокады сердца приводят к снижению частоты сердечных сокращений, которая вызывает ощущение утомляемости и головокружения, а также может стать причиной обморока.

Врачи диагностируют сердечную блокаду с помощью электрокардиограммы (ЭКГ).

При определенных типах сердечной блокады необходим кардиостимулятор.

Каковы причины сердечной блокады? Проводящая система сердца передает электрические сигналы из предсердия через своего рода шлюз, называемый АВ узлом (атриовентрикулярный узел). АВ узел контролирует передачу сигналов из верхних камер сердца (предсердий) в нижние камеры (желудочки). Из АВ узла сигналы проходят через несколько пучков волокон (ветвей пучков Гиса), прежде чем распространиться на все желудочки. Сердечная блокада может произойти в любой части проводящей системы. В некоторых случаях сердечная блокада является врожденным состоянием. В других случаях сердечная блокада развивается в старшем возрасте. Сердечная блокада может быть обусловлена следующими состояниями: Ишемическая болезнь сердца

фиброзной тканью, разрастающейся в электрической системе сердца;

инфарктом миокарда.

Какие бывают типы сердечной блокады? Врачи различают несколько групп сердечных блокад, исходя из того, какая часть проводящей системы поражена, а также на основании ее степени тяжести. 2 основных локализации сердечной блокады: атриовентрикулярная (АВ) блокада;

блокада ножки пучка Гиса. Что такое атриовентрикулярная (АВ) блокада? АВ блокада возникает в АВ узле или рядом с ним. АВ блокада имеет 3 уровня, в зависимости от степени тяжести: 1-я степень: Каждый электрический импульс замедляется только на долю секунды, когда он проходит через сердце (частота сердечных сокращений в норме).

2-я степень: Некоторые сигналы не проходят через АВ узел, и сердце пропускает несколько ударов.

3-я степень: Через АВ узел не происходит никаких сигналов, и сердце может остановиться или сокращаться с низкой частотой, что представляет опасность. Что такое блокада пучка Гиса? Блокада пучка Гиса возникает в пучках волокон проводящей системы, расположенных в желудочках сердца. Различают левую ножку пучка Гиса и правую ножку пучка Гиса. Блокада левой ножки пучка Гиса, как правило, является более серьезной, поскольку она обычно вызвана сопутствующим заболеванием сердца.

Каковы симптомы сердечной блокады? В большинстве случаев сердечная блокада не вызывает никаких симптомов. При тяжелой сердечной блокаде может возникать ощущение усталости и головокружения, пациент может упасть в обморок.

Как диагностируют сердечную блокаду? Врач определит пульс и назначит: электрокардиограмму (ЭКГ). ЭКГ — это быстрое безболезненное обследование, при котором измеряется электрическая активность сердца с помощью накладок с электродами на груди, руках и ногах.