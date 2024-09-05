Сердце — это мышца, которая перекачивает кровь по всему организму. Частота сердечных сокращений — это параметр, характеризующий скорость, с которой бьется сердце. Ритм сердцебиений всегда должен быть регулярным, как ход часов.
В сердце различают четыре камеры. Две верхних камеры называются предсердиями. Две нижних камеры называются желудочками. Предсердия перекачивает кровь в желудочки. Желудочки перекачивают кровь к легким и по всему телу (см. также Биология сердца).
Специализированные клетки водителя ритма в участке предсердий, называемом СА узлом (синоатриальным узлом), посылают регулярные электрические сигналы к сердечной мышце, чтобы стимулировать ее сокращения.
Проводящая система сердца включает крошечные полоски ткани, похожие на электрические провода. Проводящая система передает сигналы водителя ритма в остальные участки сердца. Сигналы должны попадать во все клетки сердечной мышцы в нужное время, что обеспечивает скоординированное сильное сокращение сердца, которое в этом случае перекачивает кровь должным образом.
Что такое пароксизмальная наджелудочковая тахикардия (НЖТ)?
НЖТ — это тип нарушения сердечного ритма. При НЖТ частота сердечных сокращений резко повышается, а затем возвращается к норме.
НЖТ — это эпизод возникновения регулярного, но частого пульса с внезапным началом и внезапным окончанием.
Может возникать быстрое и сильное сердцебиение, одышка и боль в груди.
НЖТ вызывает дискомфорт, но обычно не представляет опасности.
Она наиболее часто встречается у молодых людей и во время интенсивной физической нагрузки.
Врач может назначить лекарство, чтобы остановить эпизод.
Каковы причины НЖТ?
НЖТ, как правило, обусловлена аномалиями в проводящей системе сердца. При НЖТ электрические сигналы циркулируют по замкнутому кругу. Циркуляция волн приводит к регулярным, но очень быстрым сердечным сокращениям с частотой от 160 до 220 раз в минуту. При НЖТ циклические сигналы циркулируют выше желудочков. При желудочковой тахикардии нарушения ритма вызваны проблемой в желудочках.
При НЖТ большую часть времени частота и ритм сердечных сокращений остаются в пределах нормы. Затем экстрасистола внезапно запускает циркуляцию электрического сигнала по аномальному пути. После запуска эта патологическая циркуляция электрической волны вызывает очень частое сердцебиение. Так же внезапно частота и ритм сердечных сокращений возвращаются к норме.
Каковы симптомы НЖТ?
Эпизод учащенного сердцебиения обычно начинается и заканчивается внезапно. Он может длиться от нескольких минут до нескольких часов. Человек может испытывать:
сильное и быстрое сердцебиение;
Слабость
Предобморочное состояние
Одышка
Боль в груди
Как диагностируют НЖТ?
Врач определит пульс и назначит:
ЭКГ — это быстрое безболезненное обследование, при котором измеряется электрическая активность сердца с помощью накладок с электродами на груди, руках и ногах.
Как лечат НЖТ?
Чтобы снизить частоту сердечных сокращений, врач может порекомендовать попробовать одно из следующих действий:
напрячь живот, как при затрудненном опорожнении кишечника;
растирать область шеи чуть ниже угла нижней челюсти;
погрузить лицо в емкость с ледяной водой.
обратиться за медицинской помощью при:
безуспешности попытки снизить частоту сердечных сокращений;
развитии тяжелых симптомов;
длительности эпизода учащенного сердцебиения более 20 минут.
Врач обычно может снизить частоту сердечных сокращений, введя препарат непосредственно в вену (в/в препарат).
Что такое процедура абляции?
При регулярных тяжелых симптомах врач может предложить процедуру абляции. Абляция — это лечение, направленное на разрушение патологической сердечной ткани.
Вначале выполняется электрофизиологическое исследование — процедура, похожая на катетеризацию сердца. Врач введет тонкую гибкую трубку (катетер) в крупный кровеносный сосуд (например, в ноге) и проведет его к сердцу. Катетер снабжен электродами на наконечнике, которые регистрируют электрическую активность сердца изнутри. Катетер также можно использовать для электрической стимуляции сердца, чтобы определить его реакцию.
Если при обследовании будет установлено, что один небольшой участок ткани сердца вызывает НЖТ, то удаление ткани часто устраняет нарушение ритма. Врач использует катетер, с помощью которого подает высокочастотный электрический ток для разрушения участка ткани, вызывающего проблему.
Если катетерная абляция не подходит, врачи могут назначить лекарственные препараты для предотвращения рецидива учащенного сердцебиения.