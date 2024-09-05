Сердце — это мышца, которая перекачивает кровь по всему организму. Частота сердечных сокращений — это параметр, характеризующий скорость, с которой бьется сердце. Ритм сердцебиений всегда должен быть регулярным, как ход часов.

В сердце различают четыре камеры. Две верхних камеры называются предсердиями. Две нижних камеры называются желудочками. Предсердия перекачивает кровь в желудочки. Желудочки перекачивают кровь к легким и по всему телу (см. также Биология сердца).

Специализированные клетки водителя ритма в участке предсердий, называемом СА узлом (синоатриальным узлом), посылают регулярные электрические сигналы к сердечной мышце, чтобы стимулировать ее сокращения.

Проводящая система сердца Изображение

Проводящая система сердца включает крошечные полоски ткани, похожие на электрические провода. Проводящая система передает сигналы водителя ритма в остальные участки сердца. Сигналы должны попадать во все клетки сердечной мышцы в нужное время, что обеспечивает скоординированное сильное сокращение сердца, которое в этом случае перекачивает кровь должным образом.

Что такое пароксизмальная наджелудочковая тахикардия (НЖТ)? НЖТ — это тип нарушения сердечного ритма. При НЖТ частота сердечных сокращений резко повышается, а затем возвращается к норме. НЖТ — это эпизод возникновения регулярного, но частого пульса с внезапным началом и внезапным окончанием.

Может возникать быстрое и сильное сердцебиение, одышка и боль в груди.

НЖТ вызывает дискомфорт, но обычно не представляет опасности.

Она наиболее часто встречается у молодых людей и во время интенсивной физической нагрузки.

Врач может назначить лекарство, чтобы остановить эпизод.

Каковы причины НЖТ? НЖТ, как правило, обусловлена аномалиями в проводящей системе сердца. При НЖТ электрические сигналы циркулируют по замкнутому кругу. Циркуляция волн приводит к регулярным, но очень быстрым сердечным сокращениям с частотой от 160 до 220 раз в минуту. При НЖТ циклические сигналы циркулируют выше желудочков. При желудочковой тахикардии нарушения ритма вызваны проблемой в желудочках. При НЖТ большую часть времени частота и ритм сердечных сокращений остаются в пределах нормы. Затем экстрасистола внезапно запускает циркуляцию электрического сигнала по аномальному пути. После запуска эта патологическая циркуляция электрической волны вызывает очень частое сердцебиение. Так же внезапно частота и ритм сердечных сокращений возвращаются к норме.

Каковы симптомы НЖТ? Эпизод учащенного сердцебиения обычно начинается и заканчивается внезапно. Он может длиться от нескольких минут до нескольких часов. Человек может испытывать: сильное и быстрое сердцебиение;

Слабость

Предобморочное состояние

Одышка

Боль в груди

Как диагностируют НЖТ? Врач определит пульс и назначит: электрокардиограмму (ЭКГ). ЭКГ — это быстрое безболезненное обследование, при котором измеряется электрическая активность сердца с помощью накладок с электродами на груди, руках и ногах.