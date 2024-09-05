Сердце — это мышца, которая перекачивает кровь по всему организму. Частота сердечных сокращений — это параметр, характеризующий скорость, с которой бьется сердце. Ритм сердцебиений всегда должен быть регулярным, как ход часов.
Что такое нарушение сердечного ритма?
Нарушения сердечного ритма — это нарушения, которые характеризуются:
нерегулярностью;
слишком высокой частотой (тахикардия);
слишком низкой частотой (брадикардия).
Нарушение сердечного ритма также называется аритмией.
Наиболее распространенные виды аритмии не вызывают симптомов, безвредны и не требуют лечения
Наиболее частой причиной нарушений сердечного ритма являются заболевания сердца.
Пациент может чувствовать себя хорошо, но иногда может возникать ощущение нарушения сердечного ритма (это называется сильное сердцебиение).
Некоторые нарушения сердечного ритма вызывают слабость или головокружение.
Для диагностики нарушений сердечного ритма выполняют электрокардиограмму (ЭКГ).
Многие нарушения сердечного ритма не представляют серьезной проблемы, и для большинства из них можно подобрать лечение.
Некоторые нарушения сердечного ритма представляют опасность и могут привести к смерти.
Что управляет сердечным ритмом?
Сердечным ритмом управляют:
клетки водителя ритма в сердце;
головной мозг;
гормоны, минералы и другие вещества в крови.
В участке сердца, называемом СА узлом (синоатриальный узел), расположены специализированные клетки водителя ритма.
Клетки водителя ритма посылают регулярные электрические сигналы к сердечной мышце, чтобы стимулировать ее сокращения.
Клетки водителя ритма имеют собственный естественный ритм от 60 до 100 сигналов в минуту. Тем не менее, нервы, идущие из головного мозга, могут давать сигналы клеткам ускорить или замедлить импульсы.
Проводящая система сердца включает крошечные полоски ткани, похожие на электрические провода.
Проводящая система передает сигналы водителя ритма в остальные области сердца.
Проводящая система включает своего рода шлюз, называемый АВ узлом (атриовентрикулярным узлом). АВ узел контролирует передачу сигналов из верхних камер сердца (предсердий) в нижние камеры (желудочки). При нормальной работе проводящей системы сигналы попадают в каждую из клеток сердечной мышцы в нужное время, что обеспечивает скоординированное сильное сокращение сердца, которое в этом случае перекачивает кровь должным образом.
Гормоны, например, гормон щитовидной железы, вырабатываемый щитовидной железой, оказывают влияние на сердечный ритм. Многие лекарственные препараты и химические вещества также оказывают влияние на сердечный ритм.
Также для нормального сердцебиения необходим оптимальный баланс минералов (электролитов, таких как натрий и калий) в крови.
Каковы причины нарушения сердечного ритма?
Аномалии сердечного ритма могут возникнуть при наличии проблем с:
клетками водителя ритма;
проводящей системой сердца;
химическими веществами и стимуляторами (например, алкоголь, кофеин) в крови.
Наиболее частой причиной нарушений сердечного ритма являются заболевания сердца, такие как:
заболевания сердечных клапанов, например, аортальный стеноз;
При ишемической болезни сердца блокируется приток крови к участкам сердца. Это может вызвать поражение клеток водителя ритма или проводящей системы.
Другие причины нарушений сердечного ритма включают:
Лекарственные препараты
врожденные сердечные аномалии.
Иногда врачи не могут определить, чем вызвано нарушение сердечного ритма.
Каковы симптомы нарушений сердечного ритма?
Симптомы, главным образом, зависят от того:
может ли сердце перекачивать кровь в достаточном количестве;
или не может перекачивать кровь в достаточном количестве.
Если сердце перекачивает достаточное количество крови, самочувствие остается нормальным. Или может возникать ощущение скачущего сердечного ритма (так называемое сильное сердцебиение). Некоторые говорят, что сильное сердцебиение ощущается, будто рыба бьется в груди.
Если сердце не перекачивает достаточное количество крови, также может возникать:
Слабость
проблемы при физической нагрузке;
Одышка
головокружение или предобморочное состояние;
Боль в груди
Обморок
При возникновении каких-либо из этих симптомов следует обратиться к врачу.
Как диагностируют нарушения сердечного ритма?
Врач определит пульс и назначит:
ЭКГ — это быстрое безболезненное обследование, при котором измеряется электрическая активность сердца с помощью накладок с электродами на груди, руках и ногах.
Если на ЭКГ выявляется нарушение ритма, обычно назначаются другие обследования в зависимости от симптомов, включая:
анализы крови для определения уровня гормонов и электролитов;
эхокардиографию (ультразвуковое исследование сердца).
Если на ЭКГ не выявляется отклонение от нормы, это может быть связано с отсутствием нарушения сердечного ритма в момент проведения обследования. Врач может порекомендовать:
носить небольшое устройство под одеждой, которое записывает электрическую активность сердца, в течение целых суток или более длительного периода времени (монитор событий или Холтеровский монитор).
Если врач заподозрит опасную проблему с сердцем, он предложит госпитализацию. Пациент может быть помещен в палату, в которой частота сердечных сокращений и ритм могут записываться и проверяться медсестрами и врачами.
Если врачу потребуется дополнительная информация о нарушении сердечного ритма, он может назначить:
Электрофизиологическое исследование аналогично катетеризации сердца. Врач введет тонкую гибкую трубку (катетер) в крупный кровеносный сосуд (например, в ноге) и проведет его в сердце. Катетер снабжен электродами на наконечнике, которые регистрируют электрическую активность сердца изнутри. Катетер также можно использовать для электрической стимуляции сердца, чтобы определить его реакцию.
Как лечат нарушения сердечного ритма?
Некоторые нарушения сердечного ритма не представляют опасности и не требуют лечения.
Иногда помогает изменение образа жизни, например:
Изменение дозы или прекращение приема одного из лекарственных препаратов
Отказ от алкоголя или кофеина
отказаться от курения;
Отсутствие тяжелых физических нагрузок (если нарушение сердечного ритма происходит во время физической нагрузки)
Разные нарушения ритма требуют различного лечения. Врачи могут применять:
Лекарственные препараты
искусственный кардиостимулятор (небольшое электрическое устройство, которое врач устанавливает в грудной клетке или животе, чтобы подавать сердцу сигнал о сокращении);
Электрический разряд для восстановления нормального сердечного ритма (так называемая кардиоверсия, дефибрилляция или электроверсия);
метод лечения, называемый абляцией, для разрушения аномальной ткани сердца.
В некоторых случаях искусственные кардиостимуляторы могут содержать дефибриллятор, поэтому одно и то же устройство может стимулировать нормальное сердцебиение или блокировать патологический ритм с помощью электрического разряда. Это комбинированное устройство называется ИКД (имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор).
Врач может провести абляцию, если обнаружит, что аномальный ритм вызывает один небольшой участок ткани сердца. Удаление ткани часто избавляет от нарушения ритма. Часто абляцию выполняют во время электрофизиологического исследования. Катетер используется для подачи высокочастотного электрического тока, который разрушает небольшой участок сердца.
Возможно, придется отказаться от управления автомобилем в течение некоторого времени, пока врач не убедится в эффективности проведенного лечения.