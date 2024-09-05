Сердечным ритмом управляют:

клетки водителя ритма в сердце;

головной мозг;

гормоны, минералы и другие вещества в крови.

В участке сердца, называемом СА узлом (синоатриальный узел), расположены специализированные клетки водителя ритма.

Клетки водителя ритма посылают регулярные электрические сигналы к сердечной мышце, чтобы стимулировать ее сокращения.

Клетки водителя ритма имеют собственный естественный ритм от 60 до 100 сигналов в минуту. Тем не менее, нервы, идущие из головного мозга, могут давать сигналы клеткам ускорить или замедлить импульсы.

Проводящая система сердца включает крошечные полоски ткани, похожие на электрические провода.

Проводящая система передает сигналы водителя ритма в остальные области сердца.

Проводящая система включает своего рода шлюз, называемый АВ узлом (атриовентрикулярным узлом). АВ узел контролирует передачу сигналов из верхних камер сердца (предсердий) в нижние камеры (желудочки). При нормальной работе проводящей системы сигналы попадают в каждую из клеток сердечной мышцы в нужное время, что обеспечивает скоординированное сильное сокращение сердца, которое в этом случае перекачивает кровь должным образом.

Гормоны, например, гормон щитовидной железы, вырабатываемый щитовидной железой, оказывают влияние на сердечный ритм. Многие лекарственные препараты и химические вещества также оказывают влияние на сердечный ритм.

Проводящая система сердца Изображение

Также для нормального сердцебиения необходим оптимальный баланс минералов (электролитов, таких как натрий и калий) в крови.