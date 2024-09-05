Сердце — это мышца, которая перекачивает кровь по всему организму. Частота сердечных сокращений — это параметр, характеризующий скорость, с которой бьется сердце. Ритм сердцебиений всегда должен быть регулярным, как ход часов.

В сердце различают четыре камеры. Две верхних камеры называются предсердиями. Две нижних камеры называются желудочками. Предсердия перекачивает кровь в желудочки. Желудочки перекачивают кровь к легким и по всему телу (см. также Биология сердца).

Специализированные клетки водителя ритма в участке предсердий, называемом СА узлом (синоатриальным узлом), посылают регулярные электрические сигналы к сердечной мышце, чтобы стимулировать ее сокращения.

Проводящая система сердца Изображение

Проводящая система сердца включает крошечные полоски ткани, похожие на электрические провода. Проводящая система передает сигналы водителя ритма в остальные участки сердца. Сигналы должны попадать во все клетки сердечной мышцы в нужное время, что обеспечивает скоординированное сильное сокращение сердца, которое в этом случае перекачивает кровь должным образом.

Что такое мерцание и трепетание предсердий? Мерцание и трепетание предсердий — это типы нарушения сердечного ритма. Они вызваны аномальным электрическим ритмом сердца. При мерцании предсердий клетки предсердия не передают регулярные электрические сигналы. Вместо этого возникает хаотическая электрическая активность, которая вызывает дрожание верхних отделов сердца (предсердий) вместо сильных интенсивных сокращений в регулярном ритме. Некоторые из этих случайных волн достигают желудочков, которые, в свою очередь, сокращаются нерегулярно до 140–160 раз в минуту вместо нормального регулярного ритма с частотой от 60 до 100 ударов в минуту. Фибрилляция предсердий Видео При трепетании предсердий клетки в предсердии передают регулярные сигналы, но электрические волны циркулируют по замкнутому кругу. Циркуляция электрических волн приводит к регулярным, но очень быстрым сокращениям предсердий с частотой от 250 до 350 раз в минуту. Как правило, примерно половина этих патологических стимулов достигает желудочков, которые под их действием сокращаются с частотой от 125 до 175 раз в минуту. Мерцание и трепетание предсердий затрудняет перекачивание крови сердцем.

Пациент может заметить изменение сердечных сокращений (сильное сердцебиение), ощущение слабости или одышку.

Причиной мерцания и трепетания предсердий может быть повышенное артериальное давление, заболевание сердца или врожденный порок сердца.

Для лечения мерцания и трепетания предсердий используют лекарственные препараты, а иногда — электрический шок (кардиоверсию) или процедуру абляции.

Каковы причины мерцания и трепетания предсердий? Эти состояния часто вызваны: Повышенное артериальное давление

ишемической болезнью сердца (при сужении или закупорке кровеносного сосуда, который снабжает сердце кровью и кислородом);

заболевания сердечных клапанов;

чрезмерное употребление алкоголя;

гипертиреозом (когда щитовидная железа вырабатывает избыточное количество гормонов щитовидной железы);

врожденными пороками сердца. Проблемы с сердечными клапанами и повышенное артериальное давление приводят к увеличению предсердий. Это повышает вероятность мерцания или трепетания предсердий. Мерцание и трепетание предсердий также может возникать в отсутствие каких-либо проблем с сердцем.

Каковы симптомы мерцания и трепетания предсердий? Симптомы могут отсутствовать, либо могут возникать: неприятные ощущения сердцебиения (сильное сердцебиение), которое может проявляться в виде сильного сердцебиения, трепетания, учащения или пропуска сердечных сокращений;

неприятные ощущения в грудной клетке.

Слабость

обморок;

Одышка Каковы осложнения мерцания и трепетания предсердий? Мерцание и трепетание предсердий могут вызывать: образование сгустков крови в предсердиях, которые могут попасть из сердца в мозг и привести кинсульту;

учащенное сердцебиение, которое может привести к падению артериального давления и сердечной недостаточности.

Как диагностируют мерцание и трепетание предсердий? Врач определит пульс и назначит: электрокардиограмму (ЭКГ). ЭКГ — это быстрое безболезненное обследование, при котором измеряется электрическая активность сердца с помощью накладок с электродами на груди, руках и ногах. Если на ЭКГ обнаруживается мерцание или трепетание предсердий, врач обычно назначает другие обследования, включая: анализы крови для определения уровня гормонов и электролитов;

эхокардиографию (ультразвуковое исследование сердца).