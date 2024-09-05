Сердце — это мышца, которая перекачивает кровь по всему организму. Частота сердечных сокращений — это параметр, характеризующий скорость, с которой бьется сердце. Ритм сердцебиений всегда должен быть регулярным, как ход часов.

В сердце различают четыре камеры. Две верхних камеры сердца называются предсердиями. Две нижних камеры сердца называются желудочками. Предсердия перекачивает кровь в желудочки. Желудочки перекачивают кровь к легким и по всему телу (см. также Биология сердца).

Специализированные клетки водителя ритма в участке предсердий, называемом СА узлом (синоатриальным узлом), посылают регулярные электрические сигналы к сердечной мышце, чтобы стимулировать ее сокращения.

Проводящая система сердца Изображение

Проводящая система сердца включает крошечные полоски ткани, похожие на электрические провода. Проводящая система передает сигналы водителя ритма в остальные участки сердца. Сигналы должны попадать во все клетки сердечной мышцы в нужное время, что обеспечивает скоординированное сильное сокращение сердца, которое в этом случае перекачивает кровь должным образом.

Что такое желудочковая тахикардия? Желудочковая тахикардия — это тип нарушения сердечного ритма. При желудочковой тахикардии очень частое сердцебиение начинается в желудочках сердца. Наиболее распространенным симптомом является сильное сердцебиение (ощущение сердцебиения).

Также может возникнуть затрудненное дыхание, дискомфорт в груди и обморок.

Желудочковая тахикардия иногда переходит в фибрилляцию желудочков, которая без немедленного лечения приводит к смерти.

Для диагностики желудочковой тахикардии врач назначает электрокардиограмму (ЭКГ).

Для нормализации сердечного ритма часто назначается электрический разряд (кардиоверсия) или лекарственные препараты.

При частых эпизодах желудочковой тахикардии может потребоваться установка имплантируемого дефибриллятора (ИКД). Иногда желудочковая тахикардия представляет собой только 3 или 4 ранних желудочковых экстрасистолы подряд, а затем частота и ритм сердечных сокращений возвращается к норме. Под устойчивой желудочковой тахикардией подразумевают аномальный ритм, длящийся более 30 секунд. Устойчивая желудочковая тахикардия может продолжаться в течение длительного времени.

Каковы причины желудочковой тахикардии? Желудочковая тахикардия возникает, когда некоторые клетки желудочка начинают действовать как клетки водителя ритма. Если они возбуждаются быстрее, чем клетки нормального водителя ритма, они могут взять под контроль все сердце и заставить его сокращаться очень быстро. Устойчивая желудочковая тахикардия обычно возникает у пожилых людей с заболеваниями сердца, такими как: инфаркт миокарда;

кардиомиопатия (нарушение в стенках сердца, которая затрудняет перекачивание крови сердцем). Другие причины могут включать: синдром удлинения интервала QT (аномальный путь электрических сигналов, который может вызвать внезапную желудочковую тахикардию или даже более опасные ритмы при физических нагрузках или стрессах);

применения некоторых лекарственных препаратов.

синдром Бругада (наследственное заболевание сердца, которое повышает риск желудочковой тахикардии и других видов аритмии).

Каковы симптомы желудочковой тахикардии? Симптомы желудочковой тахикардии включают: Сильное сердцебиение

ощущение слабости и предобморочное состояние;

неприятные ощущения в грудной клетке. Каковы осложнения желудочковой тахикардии? Устойчивая желудочковая тахикардия может вызвать более опасные проблемы, такие как: Низкое артериальное давление и иногда обморок из-за неспособности сердца перекачивать кровь надлежащим образом

Остановка сердца (когда сердце перестает биться)

Как диагностируют желудочковую тахикардию? Врач определит пульс и назначит: электрокардиограмму (ЭКГ). ЭКГ — это быстрое безболезненное обследование, при котором измеряется электрическая активность сердца с помощью накладок с электродами на груди, руках и ногах. При обнаружении желудочковой тахикардии на ЭКГ врач обычно назначает следующее: анализы крови для выявления аномальных уровней электролитов и признаков поражения сердца.