Что такое стенокардия?
Стенокардия — это боль, дискомфорт или давление в груди, возникающие в случае, если сердце не получает достаточного количества кислорода. Отсутствие кислорода вызвано сужением или закупоркой артерии, снабжающей сердце кровью (ишемическая болезнь сердца). Стенокардия часто является настораживающим признаком инфаркта миокарда.
При возникновении боли, давления или жжения в груди, спине, плечах, челюсти или руках следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
Стенокардия возникает во время нагрузки и быстро исчезает в покое.
Врач обычно назначает ЭКГ (электрокардиографию) и нагрузочную пробу или катетеризацию сердца.
Назначается медикаментозное лечение и иногда процедуры, такие как ангиопластика или операция коронарного шунтирования.
Снабжение сердца кровью
Как и любая другая ткань в организме, мышца сердца должна получать обогащенную кислородом кровь, а отходы должны выводиться с кровью. Правая венечная артерия и левая венечная артерия берут начало от аорты сразу после места ее отхождения от сердца и доставляют обогащенную кислородом кровь к сердечной мышце. От правой венечной артерии отходит краевая артерия и задняя межжелудочковая артерия, расположенная на задней поверхности сердца. От левой коронарной артерии (обычно называемой стволом левой коронарной артерии) отходит огибающая и левая передняя нисходящая артерии. Сердечные вены собирают кровь, содержащую отходы жизнедеятельности, от сердечной мышцы, и несут эту кровь в крупную вену на задней поверхности сердца, называемую венечным синусом, который возвращает кровь в правое предсердие.
Каковы причины стенокардии?
Наиболее распространенной причиной стенокардии является сужение артерий, которые переносят кровь в сердце (венечные артерии). Это сужение чаще всего вызвано атеросклерозом, широко известным как склерозирование артерий. Жировые отложения постепенно накапливаются и могут медленно блокировать артерии, замедляя или препятствуя току крови. Когда в сердечную мышцу поступает недостаточно крови, возникает боль.
Стенокардия также может быть вызвана спазмом венечной артерии, внезапным уплотнением артерии. Некоторые запрещенные наркотики, такие как кокаин, могут провоцировать спазм.
Тяжелая анемия (снижение числа клеток крови) повышает риск стенокардии. При анемии снижается число эритроцитов, которые переносят кислород.
У людей с атеросклерозом в стенках средних и крупных артерий появляются неравномерные отложения жирового материала (атеромы или атеросклеротические бляшки), что приводит к уменьшению просвета или закупорке сосудов.
На этом снимке показана атеросклеротическая бляшка (атерома, см. стрелку) в артерии.
BSIP VEM/SCIENCE PHOTO LIBRARY
У людей с атеросклерозом в стенках средних и крупных артерий появляются неравномерные отложения жирового материала (атеромы или атеросклеротические бляшки), что приводит к уменьшению просвета или закупорке сосудов.
На этом снимке показана атеросклеротическая бляшка (атерома, см. стрелку) в артерии.
BSIP VEM/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Каковы симптомы стенокардии?
Человек может испытывать:
Дискомфорт, давление или боль в середине грудной клетки
Дискомфорт может распространяться в плечо, руку или горло, челюсти или зубы.
Стенокардия обычно возникает при физической нагрузке, например, при подъеме по лестнице или в гору. Она уходит через несколько минут отдыха. Стенокардия обычно возникает всякий раз при аналогичной нагрузке. Например, стенокардия возникает каждый раз при подъеме на определенную возвышенность. По мере сужения венечных артерий стенокардия возникает при все меньших нагрузках. Например, если впервые стенокардия возникла после подъема на 2 лестничных пролета, позже она может возникать после подъема только на 1 лестничный пролет.
Стенокардия, которая возникает без каких-либо физических нагрузок или очень быстро усугубляется:
Нестабильная стенокардия является настораживающим признаком возможного приближения инфаркта миокарда.
Как врач диагностирует стенокардию?
При наличии симптомов, указывающих на стенокардию, врач назначит следующие обследования:
нагрузочная проба — обследование с целью определения того, достаточен ли приток крови к сердцу в условиях высокой нагрузки, например, при выполнении физических упражнений;
ЭКГ — обследование с целью измерения электрической активности сердца, которая может нарушаться при ишемической болезни сердца;
КТ (компьютерная томография) — визуализирующее исследование для выявления склерозирования венечных артерий.
При тяжелой стенокардии или ее усугублении врач может назначить:
катетеризацию сердца — инвазивное обследование, позволяющее выявить закупорку венечных артерий у пациента.
При катетеризации сердца врач помещает длинный тонкий катетер (небольшую гибкую трубку) в артерию в руке или ноге, продвигает его до сердца и в каждую из венечных артерий с последующим введением контрастного материала, видимого в рентгеновских лучах.
Как лечат стенокардию?
Врач назначит лечение:
при возникновении стенокардии;
для профилактики стенокардии;
для корректировки проблемы, вызвавшей стенокардию.
При возникновении стенокардии назначаются:
таблетки или спрей нитроглицерина под язык.
Нитроглицерин начинает действовать через несколько минут.
Для профилактики стенокардии врач может назначить:
таблетки нитроглицерина длительного действия или кожный пластырь с нитроглицерином;
таблетки для снижения нагрузки на сердце.
Для лечения проблемы, вызвавшей стенокардию, врач обычно назначает:
препараты для снижения уровня холестерина;
препараты для лечения повышенного артериального давления.
иногда процедуры для открытия просвета заблокированной артерии.
Также рекомендуется изменение привычек, которые причиняют вред сердцу, например, курение, отсутствие физических нагрузок и неправильное питание.
В зависимости от степени закупорки венечных артерий врач может назначить процедуру для устранения непроходимости артерии. Он может выполнить ангиопластику или хирургическое вмешательство с целью создания обходного анастомоза (также называемое аортокоронарным шунтированием или операцией шунтирования венечной артерии).
В ходе ангиопластики:
врач поместит небольшую гибкую трубку (катетер) в артерию в верхней части ноги (в паху) или в запястье;
продвинет катетер в артерию, впадающую в сердце, а затем в одну из венечных артерий;
раздует маленький баллон на кончике катетера.
Баллон раздвинет заблокированный участок, открыв просвет сосуда.
Затем врач сдвинет проволочную сетчатую трубочку (стент) с кончика катетера в заблокированный участок.
Проволочная сетчатая трубочка помогает сохранять проходимость заблокированного участка.
В ходе операции коронарного шунтирования:
врач возьмет участок здоровой артерии или вены из другой части тела;
вошьет один конец этого участка артерии или вены в аорту (магистральную артерию, которая несет кровь от сердца к остальным органам);
вошьет другой конец в пораженную артерию за заблокированным участком.
После этого кровь будет течь по вновь созданному пути в обход места блокады.
При выполнении аортокоронарного шунтирования (АКШ) врачи берут артерию или вену из другой части тела, чтобы присоединить аорту (основную артерию, которая несет кровь от сердца ко всему телу) к коронарной артерии за участком ее блокады. Кровоток, таким образом, перенаправляется в обход суженной или заблокированной области.
При выполнении аортокоронарного шунтирования (АКШ) врачи берут артерию или вену из другой части тела, чтобы присоединить аорту (основную артерию, которая несет кровь от сердца ко всему телу) к коронарной артерии за участком ее блокады. Кровоток, таким образом, перенаправляется в обход суженной или заблокированной области.