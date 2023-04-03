Наиболее распространенной причиной стенокардии является сужение артерий, которые переносят кровь в сердце (венечные артерии). Это сужение чаще всего вызвано атеросклерозом, широко известным как склерозирование артерий. Жировые отложения постепенно накапливаются и могут медленно блокировать артерии, замедляя или препятствуя току крови. Когда в сердечную мышцу поступает недостаточно крови, возникает боль.

Стенокардия также может быть вызвана спазмом венечной артерии, внезапным уплотнением артерии. Некоторые запрещенные наркотики, такие как кокаин, могут провоцировать спазм.

Тяжелая анемия (снижение числа клеток крови) повышает риск стенокардии. При анемии снижается число эритроцитов, которые переносят кислород.