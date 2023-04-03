Сердце — это мышца, которая перекачивает кровь. Как и все мышцы, сердце требует постоянного снабжения кровью для своей работы. Кровь, которая прокачивается через сердце, не питает сердечную мышцу. Вместо этого сердечную мышцу питают собственные артерии. Эти артерии называются венечными артериями.

Ишемическая болезнь сердца (болезнь сердца) наступает при частичной или полной блокаде кровотока через венечные артерии.

Ишемическая болезнь сердца — это основная причина стенокардии, нестабильной стенокардии и инфаркта миокарда.

Факторы риска ишемической болезни сердца включают пожилой возраст, мужской пол или наличие у родителя, дедушки или бабушки ишемической болезни сердца до достижения ими 50 лет.

Наиболее частой причиной является уплотнение артерий (атеросклероз).

Нестабильная стенокардия и инфаркт миокарда могут привести к нарушениям сердечного ритма или к остановке сердца. В отсутствие немедленного лечения может наступить смерть. Кроме того, инфаркт миокарда приводит к необратимому поражению сердца.