Что такое ишемическая болезнь сердца?
Сердце — это мышца, которая перекачивает кровь. Как и все мышцы, сердце требует постоянного снабжения кровью для своей работы. Кровь, которая прокачивается через сердце, не питает сердечную мышцу. Вместо этого сердечную мышцу питают собственные артерии. Эти артерии называются венечными артериями.
Ишемическая болезнь сердца (болезнь сердца) наступает при частичной или полной блокаде кровотока через венечные артерии.
Ишемическая болезнь сердца — это основная причина стенокардии, нестабильной стенокардии и инфаркта миокарда.
Факторы риска ишемической болезни сердца включают пожилой возраст, мужской пол или наличие у родителя, дедушки или бабушки ишемической болезни сердца до достижения ими 50 лет.
Наиболее частой причиной является уплотнение артерий (атеросклероз).
Нестабильная стенокардия и инфаркт миокарда могут привести к нарушениям сердечного ритма или к остановке сердца. В отсутствие немедленного лечения может наступить смерть. Кроме того, инфаркт миокарда приводит к необратимому поражению сердца.
Снабжение сердца кровью
Как и любая другая ткань в организме, мышца сердца должна получать обогащенную кислородом кровь, а отходы должны выводиться с кровью. Правая венечная артерия и левая венечная артерия берут начало от аорты сразу после места ее отхождения от сердца и доставляют обогащенную кислородом кровь к сердечной мышце. От правой венечной артерии отходит краевая артерия и задняя межжелудочковая артерия, расположенная на задней поверхности сердца. От левой коронарной артерии (обычно называемой стволом левой коронарной артерии) отходит огибающая и левая передняя нисходящая артерии. Сердечные вены собирают кровь, содержащую отходы жизнедеятельности, от сердечной мышцы, и несут эту кровь в крупную вену на задней поверхности сердца, называемую венечным синусом, который возвращает кровь в правое предсердие.
Каковы причины ишемической болезни сердца?
Наиболее распространенной причиной ишемической болезни сердца является атеросклероз, известный как склерозирование артерий. При атеросклерозе происходит постепенное медленное отложение холестерина и других жироподобных веществ в артериях. Такое отложение называется атеромой или бляшкой. Бляшка может привести к:
сужению артерии, что вызывает частичную блокаду притока крови к сердцу;
внезапному разрыву, что вызывает образование тромба, блокирующего артерию, и развитие инфаркта миокарда.
Менее распространенные причины включают внезапный спазм венечной артерии, как правило, при применении запрещенных наркотиков, таких как кокаин. Во время спазма происходит внезапное сжатие артерии. Если спазм сохраняется достаточно долго, может возникнуть инфаркт миокарда. Обычно спазм прекращается, и просвет артерии снова открывается.
Каковы факторы риска ишемической болезни сердца?
Факторы риска, которые можно контролировать или избегать:
курение сигарет;
избыточный вес;
отсутствие регулярной физической нагрузки;
слишком высокое потребление насыщенных жиров, таких как масло, и недостаточное потребление фруктов и овощей.
Важные факторы риска, которые невозможно контролировать:
наличие близких родственников с ишемической болезнью сердца до 55 лет;
мужской пол;
пожилой возраст.
Как врач диагностирует ишемическую болезнь сердца?
Врач задаст вопросы о симптомах, проведет физикальное обследование и анализы крови.
При наличии симптомов закупорки артерии врач может провести следующие обследования:
нагрузочная проба — обследование с целью определения того, достаточен ли приток крови к сердцу в условиях высокой нагрузки, например, при выполнении физических упражнений;
ЭКГ (электрокардиография) — обследование с целью измерения электрической активности сердца, которая может нарушаться при ишемической болезни сердца;
катетеризация сердца — обследование, позволяющее врачу определить наличие и место закупорки венечных артерий путем введения длинного тонкого катетера (небольшой гибкой трубки) в артерию на руке или ноге, проведения его к сердцу и в венечные артерии с последующим введением контрастного материала, видимого в рентгеновских лучах;
КТ (компьютерная томография) — визуализирующее исследование для выявления склерозирования венечных артерий.
Как лечат ишемическую болезнь сердца?
Врач лечит проблему, вызывающую ишемическую болезнь сердца, которая обычно приводит к уплотнению артерий. Они могут провести:
назначить препарат для снижения нагрузки на сердце, например, препарат для снижения артериального давления;
назначить препарат для снижения уровня холестерина;
рекомендовать изменить нездоровые привычки, которые могут причинить вред сердцу, например, курение, отсутствие физических нагрузок и неправильное питание;
иногда назначить процедуру для расширения просвета заблокированной артерии.
В зависимости от степени закупорки венечных артерий врач может назначить процедуру для устранения непроходимости артерии. Он может выполнить ангиопластику или хирургическое вмешательство с целью создания обходного анастомоза (также называемое аортокоронарным шунтированием или операцией шунтирования венечной артерии).
В ходе ангиопластики:
врач поместит небольшую гибкую трубку (катетер) в артерию в верхней части ноги (в паху) или в запястье;
продвинет катетер в артерию, впадающую в сердце, а затем в одну из венечных артерий;
раздует маленький баллон на кончике катетера.
Баллон раздвинет заблокированный участок, открыв просвет сосуда.
Затем врач сдвинет проволочную сетчатую трубочку (стент) с кончика катетера в заблокированный участок.
Проволочная сетчатая трубочка помогает сохранять проходимость заблокированного участка.
В ходе операции коронарного шунтирования:
врач возьмет участок здоровой артерии или вены из другой части тела;
вошьет один конец этого участка артерии или вены в аорту (магистральную артерию, которая несет кровь от сердца к остальным органам);
вошьет другой конец в пораженную артерию за заблокированным участком.
После этого кровь будет течь по вновь созданному пути в обход места блокады.
Как можно предотвратить или способствовать регрессии ишемической болезни сердца?
Измените привычки, которые могут причинить вред сердцу.
Откажитесь от курения — это наиболее важный способ профилактики или регрессии ишемической болезни сердца.
Ешьте здоровую пищу, такую как свежие фрукты и овощи и другие продукты с высоким содержанием клетчатки.
Ешьте меньше жира из мяса, молочных продуктов и переработанных продуктов (таких как замороженная пицца или разогреваемые обеды) — обсудите с врачом, сколько и какие типы жиров следует употреблять.
похудеть при избыточном весе;
Поддерживайте физическую активность, используя силовые тренировки или ходьбу.
Прекратите употреблять запрещенные наркотики — вам может быть трудно отказаться от них, поэтому поговорите со своим врачом или консультантом о том, как получить соответствующую помощь.
Соблюдайте режим медикаментозного лечения.
Не забывайте принимать все лекарства, назначенные врачом, например, для снижения высокого уровня холестерина, повышенного артериального давления или сахарного диабета.
Если в анамнезе был инфаркт миокарда, спросите врача о ежедневном приеме низкой дозы аспирина, чтобы предотвратить второй инфаркт миокарда.