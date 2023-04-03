Что такое нестабильная стенокардия?
Стенокардия — это боль, дискомфорт или давление в груди, возникающие в случае, если сердце не получает достаточного количества кислорода. Отсутствие кислорода вызвано сужением или закупоркой артерии, снабжающей сердце кровью (ишемическая болезнь сердца). Стенокардия обычно возникает при физической нагрузке, например, при подъеме по лестнице или в гору. Она уходит через несколько минут отдыха. Стенокардия обычно возникает всякий раз при аналогичной нагрузке.
Диагноз нестабильной стенокардии устанавливают, если стенокардия возникает:
при гораздо меньших нагрузках, чем обычно;
при отсутствии всякой нагрузки.
При нестабильной стенокардии:
возникает боль или давление в груди;
врачи проводят анализы крови и ЭКГ (электрокардиографию);
Врач назначит лекарство и процедуры, способствующие усилению притока крови в пораженный участок сердца.
Каковы причины нестабильной стенокардии?
Сердце — это мышца, которая перекачивает кровь. Как и все мышцы, сердце требует постоянного снабжения кровью для своей работы. Кровь, которая прокачивается через сердце, не питает сердечную мышцу. Вместо этого сердечная мышца питается через собственные артерии. Эти артерии называются венечными артериями.
Нестабильная стенокардия возникает, когда одна из венечных артерий временно блокируется сгустком крови.
Если сгусток крови уходит сам по себе, симптомы исчезают. Если сгусток крови не уходит сам по себе в течение короткого времени, развивается инфаркт миокарда. При инфаркте миокарда происходит гибель пораженной сердечной мышцы из-за недостатка крови. При нестабильной стенокардии пораженная мышца не погибает. Однако нестабильная стенокардия является настораживающим признаком инфаркта миокарда.
Сгустки крови в венечной артерии обычно возникают вследствие атеросклероза:
атеросклероз, как известно, представляет собой уплотнение артерий.
Атеросклероз — это медленный процесс отложения холестерина и другого жироподобного материала в артериях.
Это отложение называется атеромой или бляшкой.
Может произойти внезапный разрыв бляшки с образованием сгустка крови, блокирующего артерию.
При нестабильной стенокардии также может нарушаться сердечный ритм, приводя к слишком высокой или слишком низкой частоте ударов. В редких случаях сердце полностью останавливается (остановка сердца), и наступает смерть.
Каковы симптомы нестабильной стенокардии?
Симптомы нестабильной стенокардии похожи на симптомы стенокардии, но боль обычно более выражена, длится дольше и не уменьшается при отдыхе.
Может возникать боль в середине грудной клетки.
Боль может распространиться на спину, челюсть или левую руку.
Реже боль распространяется на правую руку.
Боль может локализоваться в одном или нескольких из указанных мест, а вовсе не в груди.
Может возникать потливость и нервозность.
Губы, кисти или стопы могут принять слегка синюшную окраску.
Как врач диагностирует нестабильную стенокардию?
Врач устанавливает диагноз на основании симптомов и назначает обследования, такие как:
ЭКГ — обследование, с помощью которого измеряют электрическую активность сердца;
анализы крови на наличие некоторых веществ, указывающих на проблемы с сердцем.
Как лечат нестабильную стенокардию?
Пациента поместят в стационар. Врачи:
будут контролировать сердечный ритм и артериальное давление;
назначат нитроглицерин под язык и в вену, чтобы облегчить боль в груди;
назначат препараты для профилактики образования сгустков крови;
назначат препараты для снижения нагрузки на сердце;
иногда могут выполнить процедуру (ангиопластику) для открытия просвета заблокированной артерии.
В ходе ангиопластики:
врач поместит небольшую гибкую трубку (катетер) в артерию в верхней части ноги (в паху) или в запястье;
продвинет катетер в артерию, впадающую в сердце, а затем в одну из венечных артерий;
раздует маленький баллон на кончике катетера.
Баллон раздвинет заблокированный участок, открыв просвет сосуда.
Затем врач сдвинет проволочную сетчатую трубочку (стент) с кончика катетера в заблокированный участок.
Проволочная сетчатая трубочка помогает сохранять проходимость заблокированного участка.
Иногда врач не может выполнить ангиопластику. Он может рекомендовать операцию коронарного шунтирования (также называемую аортокоронарным шунтированием или шунтированием венечной артерии).
В ходе операции коронарного шунтирования:
врач возьмет участок здоровой артерии или вены из другой части тела;
вошьет один конец этого участка артерии или вены в аорту (магистральную артерию, которая несет кровь от сердца к остальным органам);
вошьет другой конец в пораженную артерию за заблокированным участком.
После этого кровь будет течь по вновь созданному пути в обход места блокады.
Лечение причины нестабильной стенокардии
Для лечения проблемы, вызвавшей нестабильную стенокардию, врач обычно назначает:
препараты для снижения уровня холестерина;
препараты для лечения повышенного артериального давления.
Также порекомендует изменение привычек, которые причиняют вред сердцу, например, курение, отсутствие физических нагрузок и неправильное питание.
Какова профилактика нестабильной стенокардии?
Измените привычки, которые могут причинить вред сердцу.
Ешьте здоровую пищу, такую как свежие фрукты и овощи и другие продукты с высоким содержанием клетчатки.
Ешьте меньше жира из мяса, молочных продуктов и переработанных продуктов (таких как замороженная пицца или разогреваемые обеды) — обсудите с врачом, сколько и какие типы жиров следует употреблять.
При необходимости сбросьте вес.
Поддерживайте физическую активность, используя силовые тренировки или ходьбу.
Прекратите курить и употреблять запрещенные наркотики — от этого трудно отказаться, поэтому поговорите со своим врачом или консультантом о том, как получить соответствующую помощь.
Соблюдайте режим медикаментозного лечения.
Не забывайте принимать все лекарства, назначенные врачом, например, для снижения высокого уровня холестерина, повышенного артериального давления или сахарного диабета.
Если в анамнезе был инфаркт миокарда, спросите врача о ежедневном приеме низкой дозы аспирина, чтобы предотвратить второй инфаркт миокарда.