Сердце — это мышца, которая перекачивает кровь. Как и все мышцы, сердце требует постоянного снабжения кровью для своей работы. Кровь, которая прокачивается через сердце, не питает сердечную мышцу. Вместо этого сердечная мышца питается через собственные артерии. Эти артерии называются венечными артериями.

Нестабильная стенокардия возникает, когда одна из венечных артерий временно блокируется сгустком крови.

Если сгусток крови уходит сам по себе, симптомы исчезают. Если сгусток крови не уходит сам по себе в течение короткого времени, развивается инфаркт миокарда. При инфаркте миокарда происходит гибель пораженной сердечной мышцы из-за недостатка крови. При нестабильной стенокардии пораженная мышца не погибает. Однако нестабильная стенокардия является настораживающим признаком инфаркта миокарда.

Сгустки крови в венечной артерии обычно возникают вследствие атеросклероза:

атеросклероз, как известно, представляет собой уплотнение артерий.

Атеросклероз — это медленный процесс отложения холестерина и другого жироподобного материала в артериях.

Это отложение называется атеромой или бляшкой.

Может произойти внезапный разрыв бляшки с образованием сгустка крови, блокирующего артерию.

При нестабильной стенокардии также может нарушаться сердечный ритм, приводя к слишком высокой или слишком низкой частоте ударов. В редких случаях сердце полностью останавливается (остановка сердца), и наступает смерть.