Сердце — это мышца, которая перекачивает кровь. Как и все мышцы, сердце требует постоянного снабжения кровью для своей работы. Кровь, которая прокачивается через сердце, не питает сердечную мышцу. Вместо этого сердечная мышца питается через собственные артерии. Эти артерии называются венечными артериями.

Большинство случаев инфаркта миокарда происходят, когда одна из венечных артерий внезапно блокируется сгустком крови.

Сгустки крови в венечной артерии обычно развиваются вследствие атеросклероза:

атеросклероз, как известно, представляет собой уплотнение артерий.

Атеросклероз — это медленный процесс отложения холестерина и другого жироподобного материала в артериях.

Это отложение называется атеромой или бляшкой.

Может произойти внезапный разрыв бляшки с образованием сгустка крови, блокирующего артерию.

Заблокированная артерия препятствует попаданию крови в участок сердечной мышцы. Если приток крови прекращается более чем на несколько минут, происходит гибель участка сердечной мышцы. Погибшая мышца не может прокачивать кровь, поэтому сердце становится слабее. Также может нарушаться сердечный ритм, приводя к слишком высокой или слишком низкой частоте ударов сердца. Иногда сердце полностью останавливается (остановка сердца), и наступает смерть.

Инфаркт миокарда Изображение

Если участок сердечной мышцы погибнет, он уже никогда не восстановится. Погибшая мышца замещается рубцовой тканью.