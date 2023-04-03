Что такое инфаркт миокарда?
Инфаркт миокарда возникает при внезапной блокаде притока крови к области сердца, в результате чего происходит гибель участка сердечной мышцы.
При развитии инфаркта миокарда необходимо обратиться в пункт неотложной помощи и разжевать таблетку аспирина.
При развитии проблем с сердцем может возникать давление в грудной клетке, одышка и усталость.
Иногда при инфаркте миокарда симптомы могут вовсе отсутствовать, или могут возникнуть лишь легкие симптомы (бессимптомный инфаркт миокарда).
При развитии симптомов инфаркта миокарда врач назначит анализы крови и ЭКГ (электрокардиографию).
Врач назначит лекарство и процедуры, способствующие усилению притока крови в пораженный участок сердца.
Каковы причины инфаркта миокарда?
Сердце — это мышца, которая перекачивает кровь. Как и все мышцы, сердце требует постоянного снабжения кровью для своей работы. Кровь, которая прокачивается через сердце, не питает сердечную мышцу. Вместо этого сердечная мышца питается через собственные артерии. Эти артерии называются венечными артериями.
Большинство случаев инфаркта миокарда происходят, когда одна из венечных артерий внезапно блокируется сгустком крови.
Сгустки крови в венечной артерии обычно развиваются вследствие атеросклероза:
атеросклероз, как известно, представляет собой уплотнение артерий.
Атеросклероз — это медленный процесс отложения холестерина и другого жироподобного материала в артериях.
Это отложение называется атеромой или бляшкой.
Может произойти внезапный разрыв бляшки с образованием сгустка крови, блокирующего артерию.
Заблокированная артерия препятствует попаданию крови в участок сердечной мышцы. Если приток крови прекращается более чем на несколько минут, происходит гибель участка сердечной мышцы. Погибшая мышца не может прокачивать кровь, поэтому сердце становится слабее. Также может нарушаться сердечный ритм, приводя к слишком высокой или слишком низкой частоте ударов сердца. Иногда сердце полностью останавливается (остановка сердца), и наступает смерть.
Если участок сердечной мышцы погибнет, он уже никогда не восстановится. Погибшая мышца замещается рубцовой тканью.
Каковы симптомы инфаркта миокарда?
Симптомы инфаркта миокарда похожи на симптомы стенокардии, но боль обычно более выражена, длится дольше и не уменьшается при отдыхе.
Может возникать боль в середине грудной клетки.
Боль может распространиться на спину, челюсть или левую руку.
Реже боль распространяется на правую руку.
Боль может локализоваться в одном или нескольких из указанных мест, а вовсе не в груди.
Может возникать потливость и нервозность.
Губы, кисти или стопы могут принять слегка синюшную окраску.
Как врач диагностирует инфаркт миокарда?
Врач назначает следующие обследования:
ЭКГ — обследование, с помощью которого измеряют электрическую активность сердца;
анализы крови на наличие некоторых веществ, указывающих на проблемы с сердцем.
Как лечат инфаркт миокарда?
Пациента госпитализируют в стационар. Врач попытается:
открыть просвет заблокированной артерии, чтобы минимизировать гибель сердечной мышцы;
лечить проблему, вызвавшую инфаркт миокарда.
Он также:
будут контролировать сердечный ритм и артериальное давление;
назначат препараты для профилактики образования сгустков крови;
назначат препараты для снижения нагрузки на сердце;
откроет просвет заблокированных артерий.
В зависимости от локализации заблокированной венечной артерии врач может:
ввести в вену лекарство для растворения сгустков крови;
выполнить ангиопластику;
выполнить операцию шунтирования.
Тромболитики, назначаемые внутривенно (в/в), могут открыть просвет заблокированной венечной артерии. Однако данные препараты эффективны только при введении в течение нескольких часов после начала инфаркта миокарда. Кроме того, тромболитики подходят не всем пациентам. Они могут представлять опасность для пациентов, недавно перенесших инсульт или обширное хирургическое вмешательство, либо для лиц с очень высоким артериальным давлением.
В ходе ангиопластики:
врач поместит небольшую гибкую трубку (катетер) в артерию в верхней части ноги (в паху) или в запястье;
продвинет катетер в артерию, впадающую в сердце, а затем в одну из венечных артерий;
раздует маленький баллон на кончике катетера.
Баллон раздвинет заблокированный участок, открыв просвет сосуда.
Затем врач сдвинет проволочную сетчатую трубочку (стент) с кончика катетера в заблокированный участок.
Проволочная сетчатая трубочка помогает сохранять проходимость заблокированного участка.
В ходе операции коронарного шунтирования:
врач возьмет участок здоровой артерии или вены из другой части тела;
вошьет один конец этого участка артерии или вены в аорту (магистральную артерию, которая несет кровь от сердца к остальным органам);
вошьет другой конец в пораженную артерию за заблокированным участком.
После этого кровь будет течь по вновь созданному пути в обход места блокады.
Лечение причины, вызвавшей инфаркт миокарда
Для лечения проблемы, вызвавшей инфаркт миокарда, врач обычно назначает:
препараты для снижения уровня холестерина;
препараты для лечения повышенного артериального давления.
Также рекомендуется изменение привычек, которые причиняют вред сердцу, например, курение, отсутствие физических нагрузок и неправильное питание.
Какова профилактика инфаркта миокарда?
Измените привычки, которые могут причинить вред сердцу.
Ешьте здоровую пищу, такую как свежие фрукты и овощи и другие продукты с высоким содержанием клетчатки.
Ешьте меньше жира из мяса, молочных продуктов и переработанных продуктов (таких как замороженная пицца или разогреваемые обеды) — обсудите с врачом, сколько и какие типы жиров следует употреблять.
При необходимости сбросьте вес.
Поддерживайте физическую активность, используя силовые тренировки или ходьбу.
Прекратите курить, употреблять алкоголь и запрещенные наркотики — от этого трудно отказаться, поэтому поговорите со своим врачом или консультантом о том, как получить соответствующую помощь.
Соблюдайте режим медикаментозного лечения.
Не забывайте принимать все лекарства, назначенные врачом, например, для снижения высокого уровня холестерина, повышенного артериального давления или сахарного диабета.
Если в анамнезе был инфаркт миокарда, спросите врача о ежедневном приеме низкой дозы аспирина, чтобы предотвратить второй инфаркт миокарда.