Что такое аортальный стеноз?
Аорта — это главная артерия, которая переносит кровь от сердца к остальным органам и тканям.
Четыре клапана управляют потоками крови, поступающими в сердце и покидающими его. Клапаны по своей функции похожи на односторонние двери, которые обеспечивают движение потоков крови в правильном направлении.
Аортальный клапан расположен между сердцем и аортой. Этот клапан открывается в аорту, выпуская кровь из сердца. Затем клапан закрывается, чтобы кровь не попадала обратно в сердце.
Стеноз аорты — это состояние, при котором не происходит полного раскрытия аортального клапана. При суженном клапане сердцу тяжело выталкивать кровь.
Некоторые заболевания могут привести к потере эластичности и утолщению створок аортального клапана.
Причины аортального стеноза включают врожденные пороки или иногда просто возрастные изменения.
Чем уже клапан, тем сильнее должно работать сердце, чтобы перекачивать достаточное количество крови.
При очень выраженном сужении клапана сердце должно работать так интенсивно, что развивается сердечная недостаточность.
Может наблюдаться стесненность в груди, ощущение нехватки дыхания или обморок.
Врач может услышать шум в сердце через стетоскоп и назначить эхокардиографию для диагностики аортального стеноза.
Возможно, потребуется замена аортального клапана.
(См. также Общие сведения о заболеваниях сердечных клапанов).
Каковы причины аортального стеноза?
Наиболее частая причина у лиц моложе 70 лет — это врожденный порок аортального клапана.
У лиц старше 70 лет наиболее распространенной причиной является утолщение створок клапана (так называемый склероз аорты).
Наиболее распространенной причиной в странах с низким уровнем жизни является нелеченая ревматическая лихорадка. Ревматическая лихорадка — это редкое осложнение нелеченной стрептококковой инфекции горла, которое может возникать у детей.
Каковы симптомы аортального стеноза?
У детей с аортальным стенозом, вызванным врожденным пороком, симптомы могут отсутствовать до достижения взрослого возраста.
Симптомы аортального стеноза включают:
стеснение в груди при физической нагрузке;
чувство утомляемости и одышка;
обморок без настораживающих симптомов, таких как головокружение или слабость.
Как диагностируют аортальный стеноз?
Врач может заподозрить аортальный стеноз при выслушивании сердца с помощью стетоскопа. Для уточнения степени стеноза используется эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца).
Пациентам с аортальным стенозом, но без симптомов врач часто назначает нагрузочную пробу.
При выявлении проблем по результатам нагрузочной пробы или при возникновении симптомов врач проведет катетеризацию сердца для исключения ишемической болезни сердца, а также аортального стеноза. Это обусловлено тем, что, если потребуется хирургическое вмешательство для лечения аортального стеноза, врач может одновременно провести лечение венечных артерий.
Как лечат аортальный стеноз?
Взрослым лицам с аортальным стенозом и без симптомов нужно:
регулярно посещать врача;
избегать чрезмерных физических нагрузок;
иногда проходить эхокардиографию (ультразвуковое исследование сердца) в соответствии с рекомендациями врача.
При появлении симптомов или развитии левожелудочковой недостаточности врач назначит хирургическое вмешательство для замены аортального клапана:
пластиковым механическим клапаном;
клапаном, взятым из сердца свиньи или коровы (биопротез).
Очень пожилым и больным людям, или при наличии других причин, по которым операция на сердце будет слишком рискованной, врач может заменить аортальный клапан во время катетеризации сердца. Однако операция на сердце является лучшим вариантом, если пациент способен ее перенести.
После установки механического клапана нужно будет всю жизнь принимать препараты для разжижения крови, но клапан может простоять несколько десятков лет. После установки биопротезного клапана нужно принимать лекарственный препарат для разжижения крови на протяжении всего нескольких месяцев, но клапан будет стоять всего 10–12 лет.
Детям и молодым людям с врожденной проблемой клапана может быть выполнена процедура под названием баллонная вальвулотомия. При этом врач вводит тонкую полую трубку (катетер) через вену или артерию в сердце. Врач раздувает баллон на кончике катетера. Баллон раздвигает ткани и раскрывает клапан. Баллонная вальвулотомия не очень подходит пожилым людям.
Пациентам с пораженными или протезированными клапанами иногда требуются антибиотики для предотвращения инфекции сердечного клапана, например, при:
лечении или протезировании зубов;
выполнении определенных медицинских процедур.