Что такое аортальный стеноз?

Что такое аортальный стеноз?

Аорта — это главная артерия, которая переносит кровь от сердца к остальным органам и тканям.

Четыре клапана управляют потоками крови, поступающими в сердце и покидающими его. Клапаны по своей функции похожи на односторонние двери, которые обеспечивают движение потоков крови в правильном направлении.

Аортальный клапан расположен между сердцем и аортой. Этот клапан открывается в аорту, выпуская кровь из сердца. Затем клапан закрывается, чтобы кровь не попадала обратно в сердце.

Стеноз аорты — это состояние, при котором не происходит полного раскрытия аортального клапана. При суженном клапане сердцу тяжело выталкивать кровь.

Некоторые заболевания могут привести к потере эластичности и утолщению створок аортального клапана.

Причины аортального стеноза включают врожденные пороки или иногда просто возрастные изменения.

Чем уже клапан, тем сильнее должно работать сердце, чтобы перекачивать достаточное количество крови.

При очень выраженном сужении клапана сердце должно работать так интенсивно, что развивается сердечная недостаточность.

Может наблюдаться стесненность в груди, ощущение нехватки дыхания или обморок.

Врач может услышать шум в сердце через стетоскоп и назначить эхокардиографию для диагностики аортального стеноза.

Возможно, потребуется замена аортального клапана.

(См. также Общие сведения о заболеваниях сердечных клапанов).