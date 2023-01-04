Что такое пролапс митрального клапана?
Четыре клапана управляют потоками крови, поступающими в сердце и покидающими его. Клапаны по своей функции похожи на односторонние двери, которые обеспечивают движение потоков крови в правильном направлении.
Митральный клапан разделяет левое предсердие и левый желудочек. Этот клапан открывается, чтобы выпустить кровь из левого предсердия в левый желудочек. Клапан закрывается, чтобы кровь не попала обратно в левое предсердие.
При пролапсе митрального клапана створки митрального клапана выпячиваются в левое предсердие во время сокращения левого желудочка. Если при выпячивании также происходит утечка крови назад в левое предсердие, говорят о наличии митральной регургитации.
Пролапс митрального клапана иногда вызван слабостью тканей клапана.
У большинства людей симптомы отсутствуют.
Врач может услышать щелкающий звук через стетоскоп и назначить эхокардиографию для диагностики пролапса митрального клапана.
Большинству пациентов лечение не требуется.
(См. также Общие сведения о заболеваниях сердечных клапанов).
Каковы причины пролапса митрального клапана?
Наиболее частой причиной пролапса митрального клапана является слабость ткани клапана, обусловленная генетическими причинами (наследуемыми от родителей).
Каковы симптомы пролапса митрального клапана?
У большинства пациентов с пролапсом митрального клапана не наблюдается никаких симптомов.
Однако у некоторых людей могут возникать:
Боль в груди
учащенное сердцебиение;
ощущение сердцебиения;
сильные головные боли, так называемые мигрени;
ощущение постоянной утомляемости и слабости;
головокружение;
падение артериального давления при вставании.
Как можно диагностировать пролапс митрального клапана?
Врач может заподозрить пролапс митрального клапана, услышав щелкающие звуки при прослушивании сердца стетоскопом. Для подтверждения диагноза и определения степени утечки в клапане используется эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца).
Как лечат пролапс митрального клапана?
Большинству людей с пролапсом митрального клапана не требуется никакого лечения. При высокой частоте сердечных сокращений врач может назначить препараты под названием бета-блокаторы, чтобы замедлить сердцебиение и облегчить симптомы.