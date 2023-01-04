Четыре клапана управляют потоками крови, поступающими в сердце и покидающими его. Клапаны по своей функции похожи на односторонние двери, которые обеспечивают движение потоков крови в правильном направлении.

Митральный клапан разделяет левое предсердие и левый желудочек. Этот клапан открывается, чтобы выпустить кровь из левого предсердия в левый желудочек. Клапан закрывается, чтобы кровь не попала обратно в левое предсердие.

При пролапсе митрального клапана створки митрального клапана выпячиваются в левое предсердие во время сокращения левого желудочка. Если при выпячивании также происходит утечка крови назад в левое предсердие, говорят о наличии митральной регургитации.

Пролапс митрального клапана иногда вызван слабостью тканей клапана.

У большинства людей симптомы отсутствуют.

Врач может услышать щелкающий звук через стетоскоп и назначить эхокардиографию для диагностики пролапса митрального клапана.

Большинству пациентов лечение не требуется.

(См. также Общие сведения о заболеваниях сердечных клапанов).