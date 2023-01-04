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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пролапс митрального клапана (ПМК)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено янв. 2023
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Что такое пролапс митрального клапана?

Четыре клапана управляют потоками крови, поступающими в сердце и покидающими его. Клапаны по своей функции похожи на односторонние двери, которые обеспечивают движение потоков крови в правильном направлении.

Митральный клапан разделяет левое предсердие и левый желудочек. Этот клапан открывается, чтобы выпустить кровь из левого предсердия в левый желудочек. Клапан закрывается, чтобы кровь не попала обратно в левое предсердие.

При пролапсе митрального клапана створки митрального клапана выпячиваются в левое предсердие во время сокращения левого желудочка. Если при выпячивании также происходит утечка крови назад в левое предсердие, говорят о наличии митральной регургитации.

  • Пролапс митрального клапана иногда вызван слабостью тканей клапана.

  • У большинства людей симптомы отсутствуют.

  • Врач может услышать щелкающий звук через стетоскоп и назначить эхокардиографию для диагностики пролапса митрального клапана.

  • Большинству пациентов лечение не требуется.

(См. также Общие сведения о заболеваниях сердечных клапанов).

Каковы причины пролапса митрального клапана?

Наиболее частой причиной пролапса митрального клапана является слабость ткани клапана, обусловленная генетическими причинами (наследуемыми от родителей).

Каковы симптомы пролапса митрального клапана?

У большинства пациентов с пролапсом митрального клапана не наблюдается никаких симптомов.

Однако у некоторых людей могут возникать:

  • Боль в груди

  • учащенное сердцебиение;

  • ощущение сердцебиения;

  • сильные головные боли, так называемые мигрени;

  • ощущение постоянной утомляемости и слабости;

  • головокружение;

  • падение артериального давления при вставании.

Как можно диагностировать пролапс митрального клапана?

Врач может заподозрить пролапс митрального клапана, услышав щелкающие звуки при прослушивании сердца стетоскопом. Для подтверждения диагноза и определения степени утечки в клапане используется эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца).

Как лечат пролапс митрального клапана?

Большинству людей с пролапсом митрального клапана не требуется никакого лечения. При высокой частоте сердечных сокращений врач может назначить препараты под названием бета-блокаторы, чтобы замедлить сердцебиение и облегчить симптомы.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.