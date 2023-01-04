Что такое сердечные клапаны?

Что такое сердечные клапаны?

Сердце — это мышца, которая перекачивает кровь по всему организму.

В сердце различают четыре камеры. Две верхние камеры сердца называются предсердиями — правое предсердие и левое предсердие. Две нижние камеры сердца называются желудочками — правый желудочек и левый желудочек.

Предсердия перекачивает кровь в желудочки. Правый желудочек перекачивает кровь в легкие, а левый желудочек перекачивает кровь по всему организму.

Сердце имеет четыре клапана, которые управляют потоками крови, поступающими в сердце и покидающими его. Клапаны по своей функции похожи на односторонние двери, которые обеспечивают движение потоков крови в правильном направлении. Четыре сердечных клапана включают:

Трехстворчатый клапан: Расположен между правым предсердием и правым желудочком

Клапан легочной артерии: Расположен между правым желудочком и легочной артерией (основной артерией, несущей кровь к легким)

Митральный клапан: Расположен между левым предсердием и левым желудочком

Аортальный клапан: Расположен между левым желудочком и главной артерией в организме (аортой)