Что такое сердечные клапаны?
Сердце — это мышца, которая перекачивает кровь по всему организму.
В сердце различают четыре камеры. Две верхние камеры сердца называются предсердиями — правое предсердие и левое предсердие. Две нижние камеры сердца называются желудочками — правый желудочек и левый желудочек.
Предсердия перекачивает кровь в желудочки. Правый желудочек перекачивает кровь в легкие, а левый желудочек перекачивает кровь по всему организму.
Сердце имеет четыре клапана, которые управляют потоками крови, поступающими в сердце и покидающими его. Клапаны по своей функции похожи на односторонние двери, которые обеспечивают движение потоков крови в правильном направлении. Четыре сердечных клапана включают:
Трехстворчатый клапан: Расположен между правым предсердием и правым желудочком
Клапан легочной артерии: Расположен между правым желудочком и легочной артерией (основной артерией, несущей кровь к легким)
Митральный клапан: Расположен между левым предсердием и левым желудочком
Аортальный клапан: Расположен между левым желудочком и главной артерией в организме (аортой)
Что такое заболевания сердечных клапанов?
Могут возникать два типа проблем с сердечными клапанами:
Утечка (так называемая регургитация, несостоятельность или недостаточность), например, аортальная регургитация и митральная регургитация
Недостаточное раскрытие, когда кровь не может свободно пройти через створки клапана (так называемый стеноз), например, аортальный стеноз и митральный стеноз
Иногда в клапане развиваются оба нарушения. Каждая из этих проблем может оказать значительное влияние на способность сердца перекачивать кровь.
Какими симптомами проявляются заболевания сердечных клапанов?
При легких заболеваниях сердечных клапанов симптомы отсутствуют. При усугублении заболеваний сердечных клапанов симптомы могут включать одышку, слабость и утомляемость, а также боль в груди.
Как диагностируют заболевания сердечных клапанов?
Заболевание клапанов обычно приводит к появлению аномальных сердечных шумов, которые врач может услышать с помощью стетоскопа. Шум — это звук, который возникает при прохождении крови через патологически измененный клапан.
Затем врач проверяет степень тяжести заболевания клапана с помощью:
эхокардиографии (ультразвукового исследования сердца).
С помощью эхокардиографии можно увидеть, как работают клапаны.
Как лечат заболевания сердечных клапанов?
Серьезное заболевание сердечного клапана лечат с помощью операции восстановления или замены клапана.
При недостаточном раскрытии клапана может быть выполнена вальвулопластика. В ходе вальвулопластики тонкую полую трубку (катетер) вводят через вену или артерию в сердце. Эта процедура называется катетеризацией сердца. Врач раздувает баллон на кончике катетера. Баллон раздвигает ткани и раскрывает клапан.
При серьезном повреждении клапана врач может заменить клапан:
пластиковым механическим клапаном;
клапаном, взятым от свиньи или коровы (биопротез).
Для замены клапана врач может выполнить хирургическое вмешательство на сердце. Однако в некоторых случаях клапан можно заменить с помощью катетера в ходе катетеризации сердца.
После установки механического клапана нужно будет всю жизнь принимать препараты для разжижения крови, но клапан может простоять несколько десятков лет. После установки биопротезного клапана нужно будет принимать лекарственный препарат для разжижения крови на протяжении всего нескольких месяцев, но клапан будет стоять от 10 до 12 лет.
Пациентам с пораженными или протезированными клапанами иногда требуются антибиотики для предотвращения инфекции сердечного клапана, например, при:
лечении или протезировании зубов;
выполнении определенных медицинских процедур.