Что такое митральный стеноз?

Что такое митральный стеноз?

Четыре клапана управляют потоками крови, поступающими в сердце и покидающими его. Клапаны по своей функции похожи на односторонние двери, которые обеспечивают движение потоков крови в правильном направлении.

Митральный клапан разделяет левое предсердие и левый желудочек. Этот клапан открывается, чтобы выпустить кровь из левого предсердия в левый желудочек. Клапан закрывается, чтобы кровь не попала обратно в левое предсердие.

Митральный стеноз — это состояние, при котором митральный клапан не открывается полностью, так что кровь, вытекающая из легких не может свободно пройти в левое предсердие. Давление в левом предсердии и легких нарастает.

Некоторые заболевания могут привести к потере эластичности и утолщению створок митрального клапана.

Наиболее распространенной причиной является нелеченая ревматическая лихорадка.

Митральный стеноз может не вызывать симптомов в течение длительного времени.

Тяжелый стеноз может вызывать такие симптомы, как одышка или нарушение сердечного ритма, например, фибрилляцию предсердий.

Врач может услышать шум в сердце через стетоскоп и назначить эхокардиографию для диагностики митрального стеноза.

Лечение может включать лекарственные препараты и хирургическое вмешательство.

Фибрилляция предсердий может вызвать такие проблемы, как тромбы или инсульт.

Тяжелый митральный стеноз может вызвать сердечную недостаточность (сердце не в состоянии надлежащим образом перекачивать кровь в остальные органы).

У пациенток с митральным стенозом беременность может быстро привести к развитию сердечной недостаточности.

(См. также Общие сведения о заболеваниях сердечных клапанов).