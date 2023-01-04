Что такое митральный стеноз?
Четыре клапана управляют потоками крови, поступающими в сердце и покидающими его. Клапаны по своей функции похожи на односторонние двери, которые обеспечивают движение потоков крови в правильном направлении.
Митральный клапан разделяет левое предсердие и левый желудочек. Этот клапан открывается, чтобы выпустить кровь из левого предсердия в левый желудочек. Клапан закрывается, чтобы кровь не попала обратно в левое предсердие.
Митральный стеноз — это состояние, при котором митральный клапан не открывается полностью, так что кровь, вытекающая из легких не может свободно пройти в левое предсердие. Давление в левом предсердии и легких нарастает.
Некоторые заболевания могут привести к потере эластичности и утолщению створок митрального клапана.
Наиболее распространенной причиной является нелеченая ревматическая лихорадка.
Митральный стеноз может не вызывать симптомов в течение длительного времени.
Тяжелый стеноз может вызывать такие симптомы, как одышка или нарушение сердечного ритма, например, фибрилляцию предсердий.
Врач может услышать шум в сердце через стетоскоп и назначить эхокардиографию для диагностики митрального стеноза.
Лечение может включать лекарственные препараты и хирургическое вмешательство.
Фибрилляция предсердий может вызвать такие проблемы, как тромбы или инсульт.
Тяжелый митральный стеноз может вызвать сердечную недостаточность (сердце не в состоянии надлежащим образом перекачивать кровь в остальные органы).
У пациенток с митральным стенозом беременность может быстро привести к развитию сердечной недостаточности.
(См. также Общие сведения о заболеваниях сердечных клапанов).
Каковы причины митрального стеноза?
В число причин входят:
Перенесенная в детстве ревматическая лихорадка в странах с низким уровнем жизни. Митральный стеноз не возникнет, если проводить профилактику ревматической лихорадки посредством раннего лечения острого фарингита с помощью антибактериальных препаратов. (В странах с высоким уровнем жизни митральный стеноз встречается в основном у пожилых людей с ревматической лихорадкой в анамнезе, которые не могли воспользоваться всеми преимуществами антибиотикотерапии во времена своей молодости, а также среди лиц, которые переехали из регионов, где отсутствует практика широкого использования антибактериальных препаратов).
Износ и разрыв клапана в пожилом возрасте
Иногда митральный стеноз является врожденным состоянием
Каковы симптомы митрального стеноза?
Митральный стеноз легкой степени обычно не вызывает симптомов.
Тяжелый митральный стеноз может вызвать сердечную недостаточность, что может привести к:
быстрой утомляемости;
одышка;
отечности ног.
Фибрилляция предсердий может вызвать:
сильное сердцебиение (ощущение пульсации сердца, трепетания, учащения или пропуска сердечных сокращений);
Одышка
С момента появления симптомов до развития тяжелой инвалидности пациента обычно проходит 7–9 лет. Без хирургического лечения дети с врожденным с митральным стенозом часто живут не более 2 лет.
Как диагностируют митральный стеноз?
Врач может заподозрить митральный стеноз при выслушивании сердца с помощью стетоскопа. Для уточнения степени сужения клапана используется эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца).
Также врачи проводят другие исследования, такие как:
электрокардиография (ЭКГ) (быстрое безболезненное и безвредное обследование, с помощью которого измеряют электрические токи сердца и регистрируют их на листе бумаги);
Как лечат митральный стеноз?
При отсутствии симптомов лечение не требуется.
При появлении симптомов назначаются лекарственные препараты для:
повышения объема выделяемой мочи и снижения давления крови в сосудах легких;
контроля частоты сердечных сокращений;
профилактики образования сгустков крови.
Если с помощью лекарственных препаратов не удается в достаточной мере контролировать симптомы, клапан можно восстановить или заменить.
По возможности врач попытается восстановить клапан, проведя процедуру под названием вальвулопластика. В ходе вальвулопластики тонкую полую трубку (катетер) вводят через вену или артерию в сердце. Врач раздувает баллон на кончике катетера. Баллон раздвигает ткани и раскрывает клапан. Иногда клапан восстанавливают в ходе хирургического вмешательства на сердце.
Если восстановить клапан не представляется возможным, его можно заменить:
пластиковым механическим клапаном;
клапаном, взятым из сердца свиньи или коровы (биопротез).
После установки механического клапана нужно будет всю жизнь принимать препараты для разжижения крови, но клапан может простоять несколько десятков лет. После установки биопротезного клапана нужно будет принимать лекарственный препарат для разжижения крови на протяжении всего нескольких месяцев, но клапан будет стоять от 10 до 12 лет.
Пациентам с пораженными или протезированными клапанами иногда требуются антибиотики для предотвращения инфекции сердечного клапана, например, при:
лечении или протезировании зубов;
выполнении определенных медицинских процедур.