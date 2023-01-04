Что такое митральная регургитация?
Четыре клапана управляют потоками крови, поступающими в сердце и покидающими его. Клапаны по своей функции похожи на односторонние двери, которые обеспечивают движение потоков крови в правильном направлении.
Митральный клапан разделяет левое предсердие и левый желудочек. Этот клапан открывается, чтобы выпустить кровь из левого предсердия в левый желудочек. Затем клапан закрывается, чтобы кровь не попала обратно в левое предсердие.
Митральная регургитация — это состояние, когда митральный клапан полностью не закрывается. Когда левый желудочек сокращается, чтобы вытолкнуть кровь для распределения по всему организму, некоторое количество крови вытекает назад в предсердие.
Причиной митральной регургитации обычно являются генетические заболевания (передающиеся от родителей детям) или инфаркт миокарда.
Чем больше крови вытекает назад, тем интенсивнее должно работать сердце, чтобы выталкивать достаточное количество крови.
В конечном итоге для компенсации утечки сердцу приходится сокращаться так сильно, что развивается сердечная недостаточность.
Врач может услышать шум в сердце через стетоскоп и назначить эхокардиографию для диагностики митральной регургитации.
Регургитация легкой степени может не вызывать никаких симптомов и не требовать лечения.
Тяжелая регургитация может вызывать такие симптомы, как одышка или нарушение сердечного ритма, например, фибрилляция предсердий.
При тяжелой регургитации может потребоваться восстановление или замена митрального клапана.
Фибрилляция предсердий может вызвать такие проблемы, как тромбы или инсульт.
(См. также Общие сведения о заболеваниях сердечных клапанов).
Каковы причины митральной регургитации?
Митральная регургитация может развиваться внезапно или постепенно.
Причины внезапной митральной регургитации:
Бактериальная инфекция клапана (инфекционный эндокардит)
Поражение митрального клапана, обусловленное инфарктом миокарда
Причины постепенного развития митральной регургитации:
Поражение митрального клапана вследствие пролапса митрального клапана или нелеченой ревматической лихорадки
Поражение левого желудочка (например, при ишемической болезни сердца)
Каковы симптомы митральной регургитации?
Митральная регургитация легкой степени может не вызывать никаких симптомов.
Тяжелая митральная регургитация может вызвать сердечную недостаточность, что может привести к:
быстрой утомляемости;
одышка;
отечности ног.
Фибрилляция предсердий может вызвать:
сильное сердцебиение (ощущение пульсации сердца, трепетания, учащения или пропуска сердечных сокращений);
Одышка
Как диагностируют митральную регургитацию?
Врач может заподозрить митральную регургитацию при выслушивании сердца с помощью стетоскопа. Для уточнения степени утечки используется эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца).
Врач также может назначить обследования для получения информации о левом предсердии и желудочке, такие как:
электрокардиография (ЭКГ) (быстрое безболезненное обследование, при котором измеряют электрические токи сердца);
Как лечат митральную регургитацию?
Митральная регургитация легкой степени может не требовать лечения. Врач может периодически проверять сердце с помощью эхокардиографии.
Врач будет наблюдать за симптомами и повторять эхокардиографию, чтобы выбрать подходящий момент для проведения хирургического вмешательства. Митральный клапан следует восстановить хирургическим путем или заменить до того, как наступит поражение сердечной мышцы.
При серьезном поражении клапана врач может выполнить хирургическое вмешательство для замены клапана:
пластиковым механическим клапаном;
Иногда врачи заменяют сердечные клапаны клапаном из сердца свиньи или коровы. Однако при замене митрального клапана предпочтительнее использовать механический клапан. После установки механического клапана нужно будет всю жизнь принимать препараты для разжижения крови, но клапан может простоять несколько десятков лет.
Пациентам с пораженными или протезированными клапанами иногда требуются антибиотики для предотвращения инфекции сердечного клапана, например, при:
лечении или протезировании зубов;
выполнении определенных медицинских процедур.