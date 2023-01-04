Что такое митральная регургитация?

Что такое митральная регургитация?

Четыре клапана управляют потоками крови, поступающими в сердце и покидающими его. Клапаны по своей функции похожи на односторонние двери, которые обеспечивают движение потоков крови в правильном направлении.

Митральный клапан разделяет левое предсердие и левый желудочек. Этот клапан открывается, чтобы выпустить кровь из левого предсердия в левый желудочек. Затем клапан закрывается, чтобы кровь не попала обратно в левое предсердие.

Митральная регургитация — это состояние, когда митральный клапан полностью не закрывается. Когда левый желудочек сокращается, чтобы вытолкнуть кровь для распределения по всему организму, некоторое количество крови вытекает назад в предсердие.

Причиной митральной регургитации обычно являются генетические заболевания (передающиеся от родителей детям) или инфаркт миокарда.

Чем больше крови вытекает назад, тем интенсивнее должно работать сердце, чтобы выталкивать достаточное количество крови.

В конечном итоге для компенсации утечки сердцу приходится сокращаться так сильно, что развивается сердечная недостаточность.

Врач может услышать шум в сердце через стетоскоп и назначить эхокардиографию для диагностики митральной регургитации.

Регургитация легкой степени может не вызывать никаких симптомов и не требовать лечения.

Тяжелая регургитация может вызывать такие симптомы, как одышка или нарушение сердечного ритма, например, фибрилляция предсердий.

При тяжелой регургитации может потребоваться восстановление или замена митрального клапана.

Фибрилляция предсердий может вызвать такие проблемы, как тромбы или инсульт.

(См. также Общие сведения о заболеваниях сердечных клапанов).