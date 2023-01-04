Что такое аортальная регургитация?

Что такое аортальная регургитация?

Аорта — это главная артерия, которая переносит кровь от сердца к остальным органам и тканям.

Четыре клапана управляют потоками крови, поступающими в сердце и покидающими его. Клапаны по своей функции похожи на односторонние двери, которые обеспечивают движение потоков крови в правильном направлении.

Аортальный клапан отделяет сердце от аорты. Этот клапан открывается в аорту, выпуская кровь из сердца. Затем клапан закрывается, чтобы кровь не попадала обратно в сердце.

Аортальная регургитация — это утечка в аортальном клапане. Из-за утечки часть крови, выталкиваемой из сердца, возвращается обратно в сердце каждый раз при расслаблении левого желудочка.

Аортальная регургитация возникает из-за проблем с аортальным клапаном, например, из-за врожденного порока или инфекции.

Чем больше крови вытекает назад, тем интенсивнее должно работать сердце, чтобы выталкивать достаточное количество крови.

В конечном итоге для компенсации утечки сердцу приходится сокращаться так сильно, что развивается сердечная недостаточность.

Для диагностики аортальной регургитации врач назначает эхокардиографию.

Тяжелая регургитация требует проведения пластики или замены аортального клапана.

(См. также Общие сведения о заболеваниях сердечных клапанов).