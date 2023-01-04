Что такое аортальная регургитация?
Аорта — это главная артерия, которая переносит кровь от сердца к остальным органам и тканям.
Четыре клапана управляют потоками крови, поступающими в сердце и покидающими его. Клапаны по своей функции похожи на односторонние двери, которые обеспечивают движение потоков крови в правильном направлении.
Аортальный клапан отделяет сердце от аорты. Этот клапан открывается в аорту, выпуская кровь из сердца. Затем клапан закрывается, чтобы кровь не попадала обратно в сердце.
Аортальная регургитация — это утечка в аортальном клапане. Из-за утечки часть крови, выталкиваемой из сердца, возвращается обратно в сердце каждый раз при расслаблении левого желудочка.
Аортальная регургитация возникает из-за проблем с аортальным клапаном, например, из-за врожденного порока или инфекции.
Чем больше крови вытекает назад, тем интенсивнее должно работать сердце, чтобы выталкивать достаточное количество крови.
В конечном итоге для компенсации утечки сердцу приходится сокращаться так сильно, что развивается сердечная недостаточность.
Для диагностики аортальной регургитации врач назначает эхокардиографию.
Тяжелая регургитация требует проведения пластики или замены аортального клапана.
(См. также Общие сведения о заболеваниях сердечных клапанов).
Каковы причины аортальной регургитации?
Аортальная регургитация может развиваться внезапно или постепенно.
Причины внезапной аортальной регургитации:
Бактериальная инфекция клапана (инфекционный эндокардит)
Разрыв внутренней оболочки аорты (расслоение аорты)
Причины постепенного развития аортальной регургитации:
Ослабление клапана или начального участка аорты, например, врожденный порок
Ревматическая лихорадка при отсутствии лечения
Каковы симптомы аортальной регургитации?
Аортальная регургитация легкой степени может не вызывать никаких симптомов.
Тяжелая аортальная регургитация вызывает симптомы сердечной недостаточности, такие как:
Одышка при физической нагрузке
проблемы с дыханием в положении лежа на спине;
боль в груди, особенно ночью;
падение артериального давления.
Как диагностируют аортальную регургитацию?
Врач может заподозрить аортальную регургитацию при выслушивании сердца с помощью стетоскопа. Для уточнения степени утечки в аортальном клапане используется эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца).
Если результаты эхокардиографии указывают на возможное расслоение аорты, часто назначается КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография).
Как лечат аортальную регургитацию?
Врач может назначить препараты для снижения артериального давления, чтобы уменьшить силу, с которой кровь выталкивается обратно в сердце. Аортальная регургитация часто усугубляется с течением времени. Врач будет наблюдать за симптомами и повторять эхокардиографию, чтобы выбрать подходящий момент для проведения хирургического вмешательства. Аортальный клапан следует восстановить хирургическим путем или заменить до того, как наступит поражение сердечной мышцы.
Врач может заменить клапан:
пластиковым механическим клапаном;
клапаном, взятым из сердца свиньи или коровы (биопротез).
После установки механического клапана нужно будет всю жизнь принимать препараты для разжижения крови, но клапан может простоять несколько десятков лет. После установки биопротезного клапана нужно будет принимать лекарственный препарат для разжижения крови на протяжении всего нескольких месяцев, но клапан будет стоять от 10 до 12 лет.
Пациентам с пораженными или протезированными клапанами иногда требуются антибиотики для предотвращения инфекции сердечного клапана, например, при:
лечении или протезировании зубов;
выполнении определенных медицинских процедур.