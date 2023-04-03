Что такое увеличение лимфоузлов?
Лимфоузлы являются частью лимфатической системы, которая помогает бороться с инфекциями и злокачественными опухолями. Лимфоузлы представляют собой коллекторные пункты размером с горошину, которые фильтруют микробы и клетки из лимфатической жидкости. Лимфоузлы расположены по всему телу, но многие из них располагаются группами в области шеи, в подмышечной и паховой области. Они увеличиваются при наличии в организме инфекции или злокачественной опухоли.
Причиной увеличения лимфоузлов обычно является инфекция близлежащего участка кожи или тканей, либо безвредная вирусная инфекция, которая проходит самостоятельно.
Иногда причиной является более серьезная инфекция или злокачественная опухоль.
Увеличенные лимфатические узлы могут болеть, а могут быть безболезненными.
Иногда врач может назначить обследования на определенные инфекции или онкологические заболевания.
Если через 3–4 недели лимфатические узлы остаются увеличенными, врач может сделать биопсию (взятие кусочка ткани для исследования под микроскопом).
Иногда увеличенные лимфатические узлы называют «опухшими железами», но на самом деле лимфатические узлы не являются железами.
Каковы причины увеличения лимфоузлов?
Существует множество причин увеличения лимфоузлов. Наиболее распространенными причинами являются:
инфекция в тканях вблизи увеличенных лимфоузлов;
инфекция, поражающая весь организм.
Например, больное горло или простуда может привести к увеличению лимфатических узлов в области шеи. Или инфекция, передающаяся половым путем (ИППП), может привести к увеличению лимфоузлов в паховой области.
Системные инфекции, такие как мононуклеоз, ВИЧ-инфекция илитуберкулез, могут привести к увеличению лимфоузлов по всему телу.
Более опасными причинами увеличения лимфоузлов являются:
инфекция лимфоузла;
Как правило, иммунная система организма уничтожает любые живые микробы, которые попадают в лимфоузлы. Но иногда небольшая часть микробов выживает и становится причиной инфекции. Инфицированный лимфоузел становится болезненным, а кожа над ним краснеет.
Опухолевые клетки часто отрываются от опухоли и проходят через лимфатические сосуды в близлежащие лимфоузлы. Например, рак молочной железы часто распространяется в лимфоузлы в подмышечной впадине на той же стороне, что и опухоль. Иногда иммунная система уничтожает опухолевые клетки. Но иногда опухолевые клетки растут в лимфоузлах. Злокачественная опухоль обычно вызывает значительное уплотнение и образование конгломератов спаянных между собой лимфоузлов.
Однако злокачественные опухоли обнаруживают менее чем у 1% лиц с увеличенными лимфатическими узлами.
В каких случаях следует обращаться к врачу?
Не каждый случай увеличения лимфоузлов требует немедленного обращения к врачу.
Следует немедленно обратиться к врачу, если:
лимфоузел очень сильно болит;
из лимфоузла вытекает гной (густая жидкость белого или желтого цвета).
Необходимо позвонить врачу при возникновении какого-либо из следующих настораживающих признаков:
лимфатический узел очень большого размера (дюйм или больше по средней части);
лимфоузел стал твердым, как камень;
при наличии факторов риска заражения ВИЧ (например, при уколе иглой, использованной другим человеком, или при половых контактах высокого риска);
при наличии факторов риска заболевания туберкулезом (например, при проживании или работе с больным туберкулезом, либо недавнем переезде из района с высокой заболеваемостью туберкулезом);
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На основании настораживающих признаков или других симптомов врач решит, требуется ли срочный осмотр пациента.
При отсутствии настораживающих признаков и хорошем самочувствии можно подождать неделю и посмотреть, вернется ли лимфоузел к норме, прежде чем обращаться к врачу.
Что произойдет при обращении к врачу?
Врач задаст вопросы о симптомах и настораживающих признаках и проведет осмотр. При очевидно безвредной проблеме врач выждет некоторое время, а потом проверит, уменьшился ли размер лимфоузла. Если нет, то врач назначит обследование на основании предполагаемой причины увеличения лимфоузлов. Обследования могут включать:
Анализы крови
визуализирующие исследования, такие как рентгенологическое исследование или КТ (компьютерная томография);
биопсию лимфоузлов, если их увеличение сохраняется более 3 или 4 недель;
кожные пробы на туберкулез;
анализы костного мозга на лейкоз (злокачественная опухоль из лейкоцитов).
Как лечат увеличенные лимфоузлы?
Врач назначает лечение исходя из причины увеличения лимфоузлов.