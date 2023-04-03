Существует множество причин увеличения лимфоузлов. Наиболее распространенными причинами являются:

инфекция в тканях вблизи увеличенных лимфоузлов;

инфекция, поражающая весь организм.

Например, больное горло или простуда может привести к увеличению лимфатических узлов в области шеи. Или инфекция, передающаяся половым путем (ИППП), может привести к увеличению лимфоузлов в паховой области.

Системные инфекции, такие как мононуклеоз, ВИЧ-инфекция илитуберкулез, могут привести к увеличению лимфоузлов по всему телу.

Более опасными причинами увеличения лимфоузлов являются:

инфекция лимфоузла;

Онкологические заболевания

Как правило, иммунная система организма уничтожает любые живые микробы, которые попадают в лимфоузлы. Но иногда небольшая часть микробов выживает и становится причиной инфекции. Инфицированный лимфоузел становится болезненным, а кожа над ним краснеет.

Опухолевые клетки часто отрываются от опухоли и проходят через лимфатические сосуды в близлежащие лимфоузлы. Например, рак молочной железы часто распространяется в лимфоузлы в подмышечной впадине на той же стороне, что и опухоль. Иногда иммунная система уничтожает опухолевые клетки. Но иногда опухолевые клетки растут в лимфоузлах. Злокачественная опухоль обычно вызывает значительное уплотнение и образование конгломератов спаянных между собой лимфоузлов.

Однако злокачественные опухоли обнаруживают менее чем у 1% лиц с увеличенными лимфатическими узлами.