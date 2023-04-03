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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие сведения о лимфатической системе

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено апр. 2023
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Что такое лимфатическая система?

Лимфатическая система — это сеть лимфатических сосудов и лимфатических узлов, которые переносят жидкость, называемую лимфой. Лимфатическая система является частью иммунной системы, которая защищает организм от инфекций и злокачественных опухолей.

Лимфа — это жидкость, которая просачивается из самых маленьких кровеносных сосудов. Жидкость проходит между клетками и переносит питательные вещества, а также удаляет поврежденные клетки, опухолевые клетки и микробы.

Лимфатические сосуды — это крошечные трубочки, которые переносят лимфу из тканей в лимфоузлы, а затем из лимфоузлов обратно в кровеносные сосуды.

Лимфоузлы представляют собой заполненные лейкоцитами коллекторные пункты, фильтрующие микробов и клетки из лимфы. Лимфоузлы и лейкоциты помогают организму бороться с инфекциями и злокачественными опухолями. Поэтому иногда инфекция или злокачественная опухоль приводит к увеличению близлежащих лимфоузлов. Например, инфекция горла может привести к опуханию лимфатических узлов в области шеи. Люди называют это явление «опухшими железами», но на самом деле лимфатические узлы не являются железами.

Лимфатические сосуды расположены по всему организму. Лимфатические узлы, как правило, группируются в определенных местах, например, на боковой стороне шеи, в подмышечной и паховой области.

Лимфатическая система: Помощь в защите от инфекции

Что представляет собой иммунная система?

Иммунная система — это защитная система организма. Работа иммунной системы заключается в том, чтобы атаковать чужеродные для организма вещества, в том числе:

  • микробы, такие как бактерии, вирусы и грибки;

  • Паразиты

  • злокачественные клетки;

  • другие вещества, попадающие внутрь тела, такие как пыльца.

Важными частями иммунной системы являются:

  • Лейкоциты

  • Антитела

  • лимфатическая система;

Какие нарушения могут возникать в лимфатической системе?

Функция лимфатической системы может нарушаться вследствие:

  • закупорки: если лимфатические сосуды или лимфатические узлы блокируются вследствие хирургического вмешательства, лучевой терапии, травмы или инфекции, то лимфа скапливается в тканях и вызывает припухание, так называемый лимфатический отек;

  • инфекции: если организм не в состоянии уничтожить все микробы, попавшие в лимфоузел, то может произойти инфицирование самих этих лимфоузлов;

  • злокачественной опухоли: если организм не может уничтожить все опухолевые клетки, которые попали в лимфоузлы, опухоль может начать расти в лимфоузлах.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.