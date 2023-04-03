Лимфатическая система — это сеть лимфатических сосудов и лимфатических узлов, которые переносят жидкость, называемую лимфой. Лимфатическая система является частью иммунной системы, которая защищает организм от инфекций и злокачественных опухолей.

Лимфа — это жидкость, которая просачивается из самых маленьких кровеносных сосудов. Жидкость проходит между клетками и переносит питательные вещества, а также удаляет поврежденные клетки, опухолевые клетки и микробы.

Лимфатические сосуды — это крошечные трубочки, которые переносят лимфу из тканей в лимфоузлы, а затем из лимфоузлов обратно в кровеносные сосуды.

Лимфоузлы представляют собой заполненные лейкоцитами коллекторные пункты, фильтрующие микробов и клетки из лимфы. Лимфоузлы и лейкоциты помогают организму бороться с инфекциями и злокачественными опухолями. Поэтому иногда инфекция или злокачественная опухоль приводит к увеличению близлежащих лимфоузлов. Например, инфекция горла может привести к опуханию лимфатических узлов в области шеи. Люди называют это явление «опухшими железами», но на самом деле лимфатические узлы не являются железами.

Лимфатические сосуды расположены по всему организму. Лимфатические узлы, как правило, группируются в определенных местах, например, на боковой стороне шеи, в подмышечной и паховой области.

Лимфатическая система: Помощь в защите от инфекции