Что такое лимфатическая система?
Лимфатическая система — это сеть лимфатических сосудов и лимфатических узлов, которые переносят жидкость, называемую лимфой. Лимфатическая система является частью иммунной системы, которая защищает организм от инфекций и злокачественных опухолей.
Лимфа — это жидкость, которая просачивается из самых маленьких кровеносных сосудов. Жидкость проходит между клетками и переносит питательные вещества, а также удаляет поврежденные клетки, опухолевые клетки и микробы.
Лимфатические сосуды — это крошечные трубочки, которые переносят лимфу из тканей в лимфоузлы, а затем из лимфоузлов обратно в кровеносные сосуды.
Лимфоузлы представляют собой заполненные лейкоцитами коллекторные пункты, фильтрующие микробов и клетки из лимфы. Лимфоузлы и лейкоциты помогают организму бороться с инфекциями и злокачественными опухолями. Поэтому иногда инфекция или злокачественная опухоль приводит к увеличению близлежащих лимфоузлов. Например, инфекция горла может привести к опуханию лимфатических узлов в области шеи. Люди называют это явление «опухшими железами», но на самом деле лимфатические узлы не являются железами.
Лимфатические сосуды расположены по всему организму. Лимфатические узлы, как правило, группируются в определенных местах, например, на боковой стороне шеи, в подмышечной и паховой области.
Лимфатическая система: Помощь в защите от инфекции
Что представляет собой иммунная система?
Иммунная система — это защитная система организма. Работа иммунной системы заключается в том, чтобы атаковать чужеродные для организма вещества, в том числе:
микробы, такие как бактерии, вирусы и грибки;
Паразиты
злокачественные клетки;
другие вещества, попадающие внутрь тела, такие как пыльца.
Важными частями иммунной системы являются:
Лейкоциты
Антитела
лимфатическая система;
Какие нарушения могут возникать в лимфатической системе?
Функция лимфатической системы может нарушаться вследствие:
закупорки: если лимфатические сосуды или лимфатические узлы блокируются вследствие хирургического вмешательства, лучевой терапии, травмы или инфекции, то лимфа скапливается в тканях и вызывает припухание, так называемый лимфатический отек;
инфекции: если организм не в состоянии уничтожить все микробы, попавшие в лимфоузел, то может произойти инфицирование самих этих лимфоузлов;
злокачественной опухоли: если организм не может уничтожить все опухолевые клетки, которые попали в лимфоузлы, опухоль может начать расти в лимфоузлах.