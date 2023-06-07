Что такое хроническая венозная недостаточность и посттромбофлебитический синдром?
Хроническая венозная недостаточность представляет собой поражение вен ног, препятствующее нормальному току крови.
Флебит — это воспаление одной из вен. Причиной часто является сгусток крови в вене. Посттромбофлебитический синдром — это проблема, которая возникает после того, как человек переболеет флебитом.
Хроническая венозная недостаточность может вызвать острую или ноющую боль, отек, кожную сыпь, язвы ног и изменение внешнего вида ноги.
Для подтверждения хронической венозной недостаточности врач назначит ультразвуковое исследование для оценки кровотока в венах ног.
Для лечения хронической венозной недостаточности следует держать ноги в приподнятом положении, носить компрессионные чулки и тщательно обрабатывать любые кожные раны.
Каковы причины хронической венозной недостаточности?
Основной причиной хронической венозной недостаточности является:
Наличие сгустка крови в ногах (тромбоз глубоких вен)
Сгусток крови в вене может вызвать рубцевание тканей и проблемы с венозными клапанами. Клапаны представляют собой 2 заслонки из ткани, которые действуют как односторонние ворота. Они пропускают кровь только в одном направлении — к сердцу. При повреждении клапанов кровь скапливается в ногах. Повреждение клапанов после появления сгустка крови в вене может вызвать проблемы с ногами, так называемый посттромбофлебитический синдром.
Односторонние клапаны в венах
Односторонние клапаны состоят из двух заслонок (створок или соединительнотканных пластинок) с плотно смыкающимися краями. Эти клапаны помогают венам возвращать кровь к сердцу. Когда кровь движется по направлению к сердцу, она давит на створки, открывая их как пару односторонних откидных дверок (см. рисунок слева). Если под действием силы тяжести или мышечных сокращений кровь пытается течь назад, или если кровь начинает скапливаться в вене, створки клапанов остаются закрытыми, препятствуя обратному потоку крови (см. рисунок справа).
Риск развития хронической венозной недостаточности повышается:
при травме ноги;
в пожилом возрасте;
Избыточная масса тела
Каковы симптомы хронической венозной недостаточности?
Возможны следующие симптомы:
Отек ног, который обычно уменьшается после пребывания в положении лежа в течение нескольких часов
Варикозное расширение вен (опухшие вены ног, которые часто можно наблюдать в виде выпячиваний под кожей)
Шелушение, зуд кожи на внутренней стороне лодыжки — кожа может стать красновато-коричневой
Изображения предоставлены Томасом Хабифом (Thomas Habif).
При тяжелой венозной недостаточности:
Голень может стать больше обычного
Могут возникнуть плохо заживающие язвы (открытые язвы) на коже
Как врач диагностирует хроническую венозную недостаточность?
Обычно врач может определить хроническую венозную недостаточность на основании симптомов и физикального обследования.
Иногда врач назначает ультразвуковое исследование сосудов ног.
Как лечат хроническую венозную недостаточность?
Меры включают:
отдых и подъем ног выше уровня сердца на полчаса или дольше как минимум 3 раза в день;
компрессию (сжатие) ног с помощью эластичных бинтов, специальных чулок или наполненных воздухом манжет, соединенных с аппаратом, который периодически сжимает ноги;
тщательную обработку любых ран на коже.
Врач может назначить повязки, которые содержат лекарство, способствующее заживлению ран.
Какова профилактика хронической венозной недостаточности?
Может помочь изменение образа жизни, например:
Снижение массы тела
ежедневная физическая активность;
снижение потребления соли (натрия).
При наличии тромбоза глубоких вен врач может назначить лекарственные препараты для разжижения крови, чтобы предотвратить посттромбофлебитический синдром.