Основной причиной хронической венозной недостаточности является:

Наличие сгустка крови в ногах (тромбоз глубоких вен)

Сгусток крови в вене может вызвать рубцевание тканей и проблемы с венозными клапанами. Клапаны представляют собой 2 заслонки из ткани, которые действуют как односторонние ворота. Они пропускают кровь только в одном направлении — к сердцу. При повреждении клапанов кровь скапливается в ногах. Повреждение клапанов после появления сгустка крови в вене может вызвать проблемы с ногами, так называемый посттромбофлебитический синдром.

Односторонние клапаны в венах

Риск развития хронической венозной недостаточности повышается: