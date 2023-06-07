Что такое тромбоз глубоких вен?

Что такое тромбоз глубоких вен?

Тромбоз глубоких вен (ТГВ) развивается, когда внутри крупной вены образуется сгусток крови. Обычно страдают глубокие вены ноги, но сгусток может образоваться и в вене в области таза или в руке.

Сгусток крови помогает при остановке кровотечения после травмы. Но сгусток крови, который возникает в отсутствие кровотечения, может представлять опасность.

Сгустки крови могут образовываться в глубоких венах, когда этого не должно происходить.

Сгустки крови могут не вызывать симптомов или могут привести к отеку или боли в ноге или руке.

Сгустки крови могут отрываться и перемещаться в легкие (тромбоэмболия легочной артерии), что вызывает проблемы с дыханием и может привести к смерти.

Для диагностики ТГВ может быть назначено ультразвуковое исследование.

Врач может назначить лекарственные препараты, предотвращающие увеличение размеров сгустка и его попадание в легкие.

При неэффективности или невозможности приема лекарства врач может поместить небольшой фильтр в вену, который будет препятствовать попаданию в легкие оторвавшихся сгустков крови.

Сгустки крови в глубоких венах более опасны, чем сгустки крови в поверхностных венах возле кожи. Сгустки крови в поверхностных венах называются тромбозом поверхностных вен.