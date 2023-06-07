Что такое тромбоз глубоких вен?
Тромбоз глубоких вен (ТГВ) развивается, когда внутри крупной вены образуется сгусток крови. Обычно страдают глубокие вены ноги, но сгусток может образоваться и в вене в области таза или в руке.
Сгусток крови помогает при остановке кровотечения после травмы. Но сгусток крови, который возникает в отсутствие кровотечения, может представлять опасность.
Сгустки крови могут образовываться в глубоких венах, когда этого не должно происходить.
Сгустки крови могут не вызывать симптомов или могут привести к отеку или боли в ноге или руке.
Сгустки крови могут отрываться и перемещаться в легкие (тромбоэмболия легочной артерии), что вызывает проблемы с дыханием и может привести к смерти.
Для диагностики ТГВ может быть назначено ультразвуковое исследование.
Врач может назначить лекарственные препараты, предотвращающие увеличение размеров сгустка и его попадание в легкие.
При неэффективности или невозможности приема лекарства врач может поместить небольшой фильтр в вену, который будет препятствовать попаданию в легкие оторвавшихся сгустков крови.
Сгустки крови в глубоких венах более опасны, чем сгустки крови в поверхностных венах возле кожи. Сгустки крови в поверхностных венах называются тромбозом поверхностных вен.
Каковы причины ТГВ?
Основные причины ТГВ включают:
Травму вены: повреждение вены, например, в результате несчастного случая
Заболевание крови: развивается заболевание, которое приводит к повышенной свертываемости крови
Постельный режим: замедление тока крови в венах в связи с необходимостью соблюдения постельного режима (например, после хирургическое вмешательства или инсульта)
Гипсовая повязка или шина: гипс или шина препятствуют движениям ноги
Хирургическое вмешательство на ноге: проведение хирургического вмешательства на ноге, например, протезирование бедренного или коленного сустава
Риск возникновения сгустков крови повышается при:
у онкологических больных;
передающихся по наследству нарушениях свертываемости;
приеме некоторых препаратов, например, оральных контрацептивов;
у людей, которые курят сигареты;
недавних родах или хирургическом вмешательстве;
обезвоживании (недостаток воды или других жидкостей в организме), особенно у пожилых взрослых;
длительном пребывании в положении сидя, например, в самолете.
Каковы симптомы ТГВ?
У половины людей с ТГВ симптомы отсутствуют.
Если сгусток возникает в глубокой вене ноги, что происходит наиболее часто, то голень или нога могут:
припухшей;
болит;
красного цвета;
быть чувствительными к прикосновению;
горячей на ощупь;
Сгусток крови может оторваться и переместиться в легкие. В этом случае развивается опасное для жизни состояние, называемое тромбоэмболией легочной артерии. При этом может возникнуть:
Одышка
Боль в груди
слабость и головокружение (вследствие снижения артериального давления).
Каковы осложнения ТГВ?
Существует 2 основных осложнения тромбоза глубоких вен:
тромбоэмболия легочной артерии: фрагмент сгустка отрывается и перемещается в легкие;
хроническая венозная недостаточность: сгусток приводит к необратимому повреждению вены.
Тромбоэмболия легочной артерии может вызвать:
Одышка
Боль в груди
слабость и головокружение;
смерть.
Хроническая венозная недостаточность препятствует плавному току крови через поврежденную вену. Это может вызвать постоянный отек и дискомфорт в ноге или руке.
Как врачи диагностируют ТГВ?
Врач может обнаружить сгусток с помощью следующих обследований:
ультразвуковое исследование.
Анализ крови для измерения вещества, высвобождаемого сгустками крови
Как лечат ТГВ?
Лечение обычно включает:
Разжижающие кровь препараты для предотвращения дальнейшего свертывания крови
Если препараты, разжижающие кровь, неэффективны, или их нельзя принимать по какой-либо причине, в редких случаях врач может:
поместить фильтр для улавливания сгустка крови в магистральную вену, которая ведет к сердцу — это поможет предотвратить тромбоэмболию легочной артерии.
В редких случаях, при возникновении действительно большого сгустка крови, врач может назначить внутривенно препараты, растворяющие сгустки крови. Однако они не назначаются часто, поскольку препараты, растворяющие сгусток, могут вызвать опасное для жизни кровотечение.
Физическая активность не повышает риск тромбоэмболии легочной артерии и отрыва тромба.
Какова профилактика ТГВ?
Вероятность развития ТГВ снижается, если:
приподнимать ноги в положении сидя, сгибать и разгибать ногу в голеностопном суставе 10 раз каждые полчаса, ходить или растягиваться каждые 2 часа — это улучшает кровообращение и уменьшает отек ног;
принимать все разжижающие кровь препараты, назначенные врачом;
при повышенном риске носить специальные плотные чулки (компрессионные чулки) в течение дня или использовать наполняемые воздухом манжеты, соединенные с аппаратом, который периодически сжимает ноги (периодическая пневмокомпрессия).