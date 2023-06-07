Что такое варикозное расширение вен?
Варикозные вены — это подкожные вены, которые значительно увеличиваются в размерах, становятся извитыми и выпячиваются. Обычно это происходит с венами ног.
Варикозные вены могут болеть, вызывать зуд или приносить дискомфорт.
Варикозное расширение вен чаще встречается у женщин и часто появляется во время беременности.
Иногда можно избавиться от варикозных вен посредством лечения, но часто образуются новые варикозные вены.
Каковы причины варикозного расширения вен?
Причины варикозного расширения вен точно не установлены, однако оно происходит при слабости стенок вен. Вены растягиваются, становятся извитыми и расширяются.
Склонность к варикозному расширению вен передается по наследству.
Варикозное расширение вен может усугубляться при:
повышении массы тела или ожирении;
длительном пребывании в положении стоя;
с возрастом.
Каковы симптомы варикозного расширения вен?
Варикозные вены имеют вид змеевидных выпячиваний под кожей.
Вены могут вызвать:
боль;
ощущение усталости в ногах;
зуд ног или лодыжек.
Пациента может беспокоить внешний вид варикозных вен.
ST BARTHOLOMEW HOSPITAL/SCIENCE PHOTO LIBRARY
У пациента с варикозными венами также могут возникать сосудистые звездочки.
Как врач устанавливает диагноз варикозного расширения вен?
Врач обычно видит варикозно расширенные вены, когда пациент находится в положении стоя. Если врач заподозрит другие проблемы с венами, он может назначить ультразвуковое исследование.
Как лечат варикозное расширение вен?
Варикозное расширение вен невозможно вылечить, однако лечение может уменьшить симптомы. Лечение может включать:
ношение поддерживающих чулок (специальные гольфы, которые натягиваются на колени и сжимают ноги, предотвращая растяжение и повреждение вен);
приподнятое положение ног, например, положение лежа или использование подставки для ног;
инъекции в вены (склеротерапия) — введение препаратов в варикозные вены для их запаивания;
лазерная терапия;
хирургическое вмешательство (удаление вен) — при тяжелых симптомах и тяжелом варикозном расширении вен может быть выполнена операция по удалению варикозных вен.
Варикозные вены, которые возникают во время беременности, обычно уходят самостоятельно через 2–3 недели после рождения ребенка.