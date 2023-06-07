Варикозное расширение вен невозможно вылечить, однако лечение может уменьшить симптомы. Лечение может включать:

ношение поддерживающих чулок (специальные гольфы, которые натягиваются на колени и сжимают ноги, предотвращая растяжение и повреждение вен);

приподнятое положение ног, например, положение лежа или использование подставки для ног;

инъекции в вены (склеротерапия) — введение препаратов в варикозные вены для их запаивания;

лазерная терапия;

хирургическое вмешательство (удаление вен) — при тяжелых симптомах и тяжелом варикозном расширении вен может быть выполнена операция по удалению варикозных вен.

Варикозные вены, которые возникают во время беременности, обычно уходят самостоятельно через 2–3 недели после рождения ребенка.