Синдром Рейно — это проблема с кровообращением в пальцах рук и в редких случаях в пальцах ног.

Происходит чрезмерное сужение кровеносных сосудов в пальцах.

Кончики пальцев становятся бледными и синюшными, появляется чувство онемения и покалывания.

Чаще всего это состояние встречается у женщин в возрасте 15–40 лет.

Синдром Рейно может быть вызван другой проблемой со здоровьем или возникать сам по себе.

Иногда его причиной может быть прием лекарственного препарата.