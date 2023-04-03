Что такое синдром Рейно?
Синдром Рейно — это проблема с кровообращением в пальцах рук и в редких случаях в пальцах ног.
Происходит чрезмерное сужение кровеносных сосудов в пальцах.
Кончики пальцев становятся бледными и синюшными, появляется чувство онемения и покалывания.
Чаще всего это состояние встречается у женщин в возрасте 15–40 лет.
Синдром Рейно может быть вызван другой проблемой со здоровьем или возникать сам по себе.
Иногда его причиной может быть прием лекарственного препарата.
Профилактика простуды и отказ от курения могут помочь предотвратить симптомы.
Каковы причины синдрома Рейно?
В большинстве случаев синдром Рейно не имеет очевидной причины. Симптомы более выражены при простуде и у курильщиков. У некоторых людей симптомы провоцируются эмоциональным стрессом.
Иногда синдром Рейно вызван другим заболеванием, например:
ревматоидным артритом — аутоиммунным заболеванием, поражающим суставы, вызывая отек и боль;
склеродермией — аутоиммунным заболеванием, которое вызывает проблемы с кровеносными сосудами и склерозирование кожи;
атеросклерозом — закупорой артерий отложениями жирового материала;
гипотиреозом — заболеванием, при котором щитовидная железа не вырабатывает достаточное количество гормонов.
Какими симптомами проявляется синдром Рейно?
Симптомы синдрома Рейно развиваются быстро и могут длиться от нескольких минут до нескольких часов:
Один или несколько пальцев рук или ног становятся бледными или синюшными, как правило, с выраженной пятнистостью.
В пальцах возникает чувство онемения, покалывания, боли или жжения.
Согревание рук или ног помогает избавиться от симптомов.
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Как диагностируют синдром Рейно?
Для диагностики синдрома Рейно врач обычно проводит осмотр пациента и опрос о симптомах. Чтобы исключить синдром Рейно, вызванный другим заболеванием, врач может назначить следующие обследования:
Анализы крови
Ультразвуковое исследование кровеносных сосудов на руке до и после воздействия холода
Как лечат синдром Рейно?
Врач подберет лечение для заболеваний, вызывающих синдром Рейно.
Для лечения симптомов врач порекомендует:
тепло одеваться и избегать простуды;
если вы курите, бросить курить;
если симптомы возникают при возбуждении, обучиться методике самоконтроля с использованием биологической обратной связи или принимать успокоительные (седативные) лекарственные препараты;
принимать препараты для расширения кровеносных сосудов, например, блокаторы кальциевых каналов.
В крайнем случае врач может выполнить процедуру пересечения определенных нервов, управляющих размером кровеносных сосудов. Даже если эта процедура помогает, симптомы часто возвращаются через один-два года.