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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Синдром Рейно

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено апр. 2023
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Что такое синдром Рейно?

Синдром Рейно — это проблема с кровообращением в пальцах рук и в редких случаях в пальцах ног.

  • Происходит чрезмерное сужение кровеносных сосудов в пальцах.

  • Кончики пальцев становятся бледными и синюшными, появляется чувство онемения и покалывания.

  • Чаще всего это состояние встречается у женщин в возрасте 15–40 лет.

  • Синдром Рейно может быть вызван другой проблемой со здоровьем или возникать сам по себе.

  • Иногда его причиной может быть прием лекарственного препарата.

  • Профилактика простуды и отказ от курения могут помочь предотвратить симптомы.

Каковы причины синдрома Рейно?

В большинстве случаев синдром Рейно не имеет очевидной причины. Симптомы более выражены при простуде и у курильщиков. У некоторых людей симптомы провоцируются эмоциональным стрессом.

Иногда синдром Рейно вызван другим заболеванием, например:

  • ревматоидным артритом — аутоиммунным заболеванием, поражающим суставы, вызывая отек и боль;

  • склеродермией — аутоиммунным заболеванием, которое вызывает проблемы с кровеносными сосудами и склерозирование кожи;

  • атеросклерозом — закупорой артерий отложениями жирового материала;

  • гипотиреозом — заболеванием, при котором щитовидная железа не вырабатывает достаточное количество гормонов.

Какими симптомами проявляется синдром Рейно?

Симптомы синдрома Рейно развиваются быстро и могут длиться от нескольких минут до нескольких часов:

  • Один или несколько пальцев рук или ног становятся бледными или синюшными, как правило, с выраженной пятнистостью.

  • В пальцах возникает чувство онемения, покалывания, боли или жжения.

Согревание рук или ног помогает избавиться от симптомов.

Как диагностируют синдром Рейно?

Для диагностики синдрома Рейно врач обычно проводит осмотр пациента и опрос о симптомах. Чтобы исключить синдром Рейно, вызванный другим заболеванием, врач может назначить следующие обследования:

Как лечат синдром Рейно?

Врач подберет лечение для заболеваний, вызывающих синдром Рейно.

Для лечения симптомов врач порекомендует:

  • тепло одеваться и избегать простуды;

  • если вы курите, бросить курить;

  • если симптомы возникают при возбуждении, обучиться методике самоконтроля с использованием биологической обратной связи или принимать успокоительные (седативные) лекарственные препараты;

  • принимать препараты для расширения кровеносных сосудов, например, блокаторы кальциевых каналов.

В крайнем случае врач может выполнить процедуру пересечения определенных нервов, управляющих размером кровеносных сосудов. Даже если эта процедура помогает, симптомы часто возвращаются через один-два года.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.