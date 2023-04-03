Артерии — это сосуды, которые несут кровь от сердца к органам и тканям. Периферические артерии — это артерии на руках и ногах. Заболевание периферических артерий — это состояние, при котором возникает закупорка артерии, частичная или полная, обычно в артерии ноги. Эта закупорка может развиваться медленно на протяжении многих лет или происходить внезапно. Если кровь не может достичь какого-либо участка тела, ткань погибает от недостатка кислорода.

Заболевание периферических артерий обычно вызвано склерозированием артерий (атеросклерозом).

Оно чаще встречается у курильщиков, а также лиц с повышенным артериальным давлением, сахарным диабетом и высоким уровнем холестерина.

Симптомы включают боль или судороги в одной ноге, которые возникают при ходьбе и исчезают при отдыхе.

При тяжелом заболевании периферических артерий нога может болеть все время, а также могут возникать язвы на коже.

При внезапной полной закупорке артерии ноги развивается гангрена (гибель тканей, вызванная отсутствием крови), которая требует ампутации, если закупорка сосуда не будет немедленно устранена.

Врач назначает лекарства или выполняет хирургическое вмешательство для устранения закупорки и облегчения симптомов.

Если рука или нога внезапно становится болезненной, холодной на ощупь и бледной, следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Может иметь место закупорка артерии.