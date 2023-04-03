Что такое заболевание периферических артерий?
Артерии — это сосуды, которые несут кровь от сердца к органам и тканям. Периферические артерии — это артерии на руках и ногах. Заболевание периферических артерий — это состояние, при котором возникает закупорка артерии, частичная или полная, обычно в артерии ноги. Эта закупорка может развиваться медленно на протяжении многих лет или происходить внезапно. Если кровь не может достичь какого-либо участка тела, ткань погибает от недостатка кислорода.
Заболевание периферических артерий обычно вызвано склерозированием артерий (атеросклерозом).
Оно чаще встречается у курильщиков, а также лиц с повышенным артериальным давлением, сахарным диабетом и высоким уровнем холестерина.
Симптомы включают боль или судороги в одной ноге, которые возникают при ходьбе и исчезают при отдыхе.
При тяжелом заболевании периферических артерий нога может болеть все время, а также могут возникать язвы на коже.
При внезапной полной закупорке артерии ноги развивается гангрена (гибель тканей, вызванная отсутствием крови), которая требует ампутации, если закупорка сосуда не будет немедленно устранена.
Врач назначает лекарства или выполняет хирургическое вмешательство для устранения закупорки и облегчения симптомов.
Если рука или нога внезапно становится болезненной, холодной на ощупь и бледной, следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Может иметь место закупорка артерии.
Каковы причины заболевания периферических артерий?
Заболевание периферических артерий может произойти, если артерия:
постепенно сужается вследствие отложения жиров или холестерина на стенках артерии (атеросклероз);
внезапно блокируется сгустком крови.
Что повышает риск заболевания периферических артерий?
Наиболее значительным фактором риска является:
Поскольку для сужения артерий требуется очень много времени, у большинства людей заболевание периферических артерий возникает не ранее 55 лет.
К другим важным факторам риска относятся:
курение сигарет;
члены семьи с атеросклерозом.
Риск несколько выше у мужчин и лиц с ожирением.
Каковы симптомы заболевания периферических артерий?
Заболевание периферических артерий редко развивается в сосудах рук. Чаще всего симптомы проявляются только со стороны ног.
Если артерия сужается в течение длительного времени, возникают следующие симптомы:
Чувство болезненности, ломоты, спазмов или усталости в ноге, которое возникает при ходьбе и исчезает после короткого отдыха (перемежающаяся хромота)
Позднее, при более выраженном сужении:
Пациент не может преодолевать привычные расстояния.
Возникает боль, даже в состоянии покоя.
Возникают язвы на пальцах ног и пятках.
Раны на коже не заживают в течение длительного времени.
При внезапном ухудшении симптомов немедленно обратитесь к врачу.
При внезапной и полной закупорке артерии рука или нога может:
лимфоузел очень сильно болит;
Холод
онеметь;
побледнеть.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью. Обширная блокада может вызвать гангрену (гибель тканей, вызванная нехваткой крови). Если кровь не может попасть в руку или ногу в течение слишком длительного периода времени, может потребоваться ампутация руки или ноги (удаление хирургическим путем).
Как врач диагностирует заболевание периферических артерий?
Врач спросит о симптомах и проведет физикальное обследование. Врач также может выполнить следующие обследования:
проверить пульс в различных участках тела (пульс будет отсутствовать ниже участка полной закупорки артерии);
кислородные пробы с использованием датчиков на коже, чтобы определить, попадает ли кислород в различные участки тела;
ультразвуковое исследование для измерения кровотока в руке или ноге;
ангиографию — иногда КТ (компьютерную томографическую) ангиографию или магнитно-резонансную ангиографию (МРА), если врач рассматривает необходимость хирургического вмешательства.
Как лечат заболевание периферических артерий?
Для лечения заболевания периферических артерий врачи используют:
препараты, способствующие усилению кровотока;
хирургическое вмешательство для удаления тромбов или создания шунта в обход заблокированного участка артерии;
ангиопластику (процедуру для открытия просвета заблокированного сосуда с помощью крошечного баллона и его поддержание в расширенном состоянии с помощью небольшой сетчатой трубки, называемой стентом).
При гибели тканей руки или ноги либо невозможности доставки к ней крови ее могут ампутировать (удалить посредством хирургического вмешательства).
Врачи могут посоветовать:
прогулки как минимум 30 минут в день 3 дня в неделю;
занятия со специалистом по лечебной физкультуре или трудотерапевтом по программе реабилитации;
избегать холода, который приводит к сужению сосудов;
избегать определенных препаратов, суживающих кровеносные сосуды, например, некоторые лекарства от простуды и заложенности носовых пазух;
тщательный уход за стопами для профилактики ран и инфекций.
Какова профилактика заболевания периферических артерий?
Для профилактики заболевания периферических артерий рекомендуется:
отказ от курения;
контроль уровней сахара в крови (при наличии сахарного диабета);
снижение артериального давления и высокого уровня холестерина;
сбросить вес;
активность и физическая нагрузка;