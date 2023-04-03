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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Аневризмы артерий рук, ног, сердца и головного мозга

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено апр. 2023
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Что такое аневризма?

Аневризма представляет собой выпячивание в артерии. Это происходит из-за дефекта (слабого места) в стенке артерии. Артерия — это кровеносный сосуд, который переносит кровь от сердца к различным частям тела. Вены — это кровеносные сосуды, которые несут кровь обратно в сердце. Аневризмы не возникают в венах.

  • Аневризмы могут развиваться в любой артерии.

  • Аневризмы бывают врожденные, но чаще всего образуются в старшем возрасте из-за склерозирования артерий (атеросклероза).

  • Иногда происходит внезапный разрыв аневризмы или образование в них сгустков крови, которые блокируют артерию.

  • Для восстановления целостности сосуда или удаления аневризмы проводят хирургическое вмешательство.

  • Иногда врач может ввести в аневризму небольшую металлическую спираль, чтобы восстановить целостность сосуда без хирургического вмешательства.

Также может возникнуть аневризма аорты. Аорта — это основная артерия, которая переносит кровь из сердца.

Какова причина аневризм?

Аневризма может быть вызвана:

  • врожденной слабостью в стенке артерии;

  • накоплением жироподобного материала внутри артерий (атеросклероз, также называемый склерозированием артерий);

  • ножевым или огнестрельным ранением артерии;

  • бактериальной или грибковой инфекцией артерии — это может произойти при введении запрещенных наркотиков, таких как героин.

Каковы симптомы аневризмы?

Некоторые аневризмы не вызывают никаких симптомов. Симптомы зависят от расположения аневризмы в организме и от ее размера.

Аневризма в ноге обычно не вызывает симптомов, если только в аневризме не образуется тромб. Тромб может оторваться от аневризмы и заблокировать ток крови в стопе, а также вызвать боль, онемение и похолодание конечности.

При аневризме в области шеи в ней может образоваться тромб, который может попасть с током крови в головной мозг и вызвать инсульт.

Аневризма в головном мозге может вызывать головную боль. Разрыв аневризмы головного мозга может стать причиной кровотечения в пространство вокруг головного мозга (так называемое субарахноидальное кровоизлияние), которое вызывает сильную головную боль и может привести к смерти.

Иногда происходит инфицирование аневризмы. Инфицированные аневризмы вызывают боль и припухание.

Как диагностируют аневризму?

Иногда врач может нащупать пульсирующую массу в артерии при осмотре. Они также могут сделать:

Как лечат аневризмы?

Аневризмы различных локализаций лечат по-разному.

  • Аневризмы в головном мозге лечат с помощью хирургического вмешательства для закрытия аневризмы с использованием металлической скобки или размещения металлической спирали в аневризме с помощью небольшой трубки (катетера), проведенной через артерию в области шеи.

  • Аневризмы в руке или ноге лечат с помощью хирургического вмешательства для удаления аневризмы и замещения ее кусочком искусственного кровеносного сосуда (трансплантат). Иногда врач может установить трансплантат с помощью катетера, проведенного через артерию.

Для лечения инфицированной аневризмы назначают антибиотики или противогрибковые препараты.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.