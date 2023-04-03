Что такое аневризма?
Аневризма представляет собой выпячивание в артерии. Это происходит из-за дефекта (слабого места) в стенке артерии. Артерия — это кровеносный сосуд, который переносит кровь от сердца к различным частям тела. Вены — это кровеносные сосуды, которые несут кровь обратно в сердце. Аневризмы не возникают в венах.
Аневризмы могут развиваться в любой артерии.
Аневризмы бывают врожденные, но чаще всего образуются в старшем возрасте из-за склерозирования артерий (атеросклероза).
Иногда происходит внезапный разрыв аневризмы или образование в них сгустков крови, которые блокируют артерию.
Для восстановления целостности сосуда или удаления аневризмы проводят хирургическое вмешательство.
Иногда врач может ввести в аневризму небольшую металлическую спираль, чтобы восстановить целостность сосуда без хирургического вмешательства.
Также может возникнуть аневризма аорты. Аорта — это основная артерия, которая переносит кровь из сердца.
Какова причина аневризм?
Аневризма может быть вызвана:
врожденной слабостью в стенке артерии;
накоплением жироподобного материала внутри артерий (атеросклероз, также называемый склерозированием артерий);
ножевым или огнестрельным ранением артерии;
бактериальной или грибковой инфекцией артерии — это может произойти при введении запрещенных наркотиков, таких как героин.
Каковы симптомы аневризмы?
Некоторые аневризмы не вызывают никаких симптомов. Симптомы зависят от расположения аневризмы в организме и от ее размера.
Аневризма в ноге обычно не вызывает симптомов, если только в аневризме не образуется тромб. Тромб может оторваться от аневризмы и заблокировать ток крови в стопе, а также вызвать боль, онемение и похолодание конечности.
При аневризме в области шеи в ней может образоваться тромб, который может попасть с током крови в головной мозг и вызвать инсульт.
Аневризма в головном мозге может вызывать головную боль. Разрыв аневризмы головного мозга может стать причиной кровотечения в пространство вокруг головного мозга (так называемое субарахноидальное кровоизлияние), которое вызывает сильную головную боль и может привести к смерти.
Иногда происходит инфицирование аневризмы. Инфицированные аневризмы вызывают боль и припухание.
Как диагностируют аневризму?
Иногда врач может нащупать пульсирующую массу в артерии при осмотре. Они также могут сделать:
Как лечат аневризмы?
Аневризмы различных локализаций лечат по-разному.
Аневризмы в головном мозге лечат с помощью хирургического вмешательства для закрытия аневризмы с использованием металлической скобки или размещения металлической спирали в аневризме с помощью небольшой трубки (катетера), проведенной через артерию в области шеи.
Аневризмы в руке или ноге лечат с помощью хирургического вмешательства для удаления аневризмы и замещения ее кусочком искусственного кровеносного сосуда (трансплантат). Иногда врач может установить трансплантат с помощью катетера, проведенного через артерию.
Для лечения инфицированной аневризмы назначают антибиотики или противогрибковые препараты.