Некоторые аневризмы не вызывают никаких симптомов. Симптомы зависят от расположения аневризмы в организме и от ее размера.

Аневризма в ноге обычно не вызывает симптомов, если только в аневризме не образуется тромб. Тромб может оторваться от аневризмы и заблокировать ток крови в стопе, а также вызвать боль, онемение и похолодание конечности.

При аневризме в области шеи в ней может образоваться тромб, который может попасть с током крови в головной мозг и вызвать инсульт.

Аневризма в головном мозге может вызывать головную боль. Разрыв аневризмы головного мозга может стать причиной кровотечения в пространство вокруг головного мозга (так называемое субарахноидальное кровоизлияние), которое вызывает сильную головную боль и может привести к смерти.

Иногда происходит инфицирование аневризмы. Инфицированные аневризмы вызывают боль и припухание.