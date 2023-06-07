В редких случаях перикард отсутствует при рождении или в нём имеются дефекты, такие, как слабые места или отверстия. Эти дефекты могут быть опасны, потому что сердце или крупный кровеносный сосуд может выпячиваться (по типу грыжи) через отверстие и ущемляться в нем. Врачи проводят хирургическое вмешательство для ушивания отверстия или удаления перикарда.

Заболевания перикарда могут быть вызваны инфекциями, травмами и распространением злокачественных опухолей.

Наиболее частым расстройством является:

Перикардит, который представляет собой воспаление перикарда

Перикардит может быть:

острым — воспаление развивается вскоре после начала провоцирующего заболевания;

подострым — воспаление, возникает в период от нескольких недель до нескольких месяцев после провоцирующего заболевания;

хроническим — воспаление длительностью свыше 6 месяцев.

Прочие заболевания перикарда включают: