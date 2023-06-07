Что такое перикард?
Перикард — это оболочка, окутывающая сердце. Функции перикарда:
обеспечивает определенное положение сердца;
не допускает переполнения сердца кровью;
защищает сердце от поражения при инфекционных заболеваниях органов грудной клетки.
При всей пользе перикарда, он не является жизненно важным органом. Даже после удаления перикарда сердце продолжает работать.
Перикард состоит из 2 тонких слоев. Пространство между двумя слоями содержит некоторое количество жидкости, которая помогает слоям легко скользить относительно друг друга.
Какие бывают заболевания перикарда?
В редких случаях перикард отсутствует при рождении или в нём имеются дефекты, такие, как слабые места или отверстия. Эти дефекты могут быть опасны, потому что сердце или крупный кровеносный сосуд может выпячиваться (по типу грыжи) через отверстие и ущемляться в нем. Врачи проводят хирургическое вмешательство для ушивания отверстия или удаления перикарда.
Заболевания перикарда могут быть вызваны инфекциями, травмами и распространением злокачественных опухолей.
Наиболее частым расстройством является:
Перикардит, который представляет собой воспаление перикарда
Перикардит может быть:
острым — воспаление развивается вскоре после начала провоцирующего заболевания;
подострым — воспаление, возникает в период от нескольких недель до нескольких месяцев после провоцирующего заболевания;
хроническим — воспаление длительностью свыше 6 месяцев.
Прочие заболевания перикарда включают:
перикардиальный выпот — скопление чрезмерного объема жидкости в перикардиальном пространстве, что может препятствовать надлежащему заполнению сердца кровью;
констриктивный перикардит — жидкость в перикарде сгущается и прорастает волокнистой тканью, что приводит к склеиванию слоев перикарда;
фиброз перикарда — перикард утолщается и замещается рубцовой тканью;
гемоперикард — кровь попадает в перикардиальное пространство и может вызвать перикардит или рубцевание.