Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие сведения о заболевании перикарда

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июн. 2023
Просмотреть профессиональную версию
Узнайте все подробности

Что такое перикард?

Перикард — это оболочка, окутывающая сердце. Функции перикарда:

  • обеспечивает определенное положение сердца;

  • не допускает переполнения сердца кровью;

  • защищает сердце от поражения при инфекционных заболеваниях органов грудной клетки.

При всей пользе перикарда, он не является жизненно важным органом. Даже после удаления перикарда сердце продолжает работать.

Перикард состоит из 2 тонких слоев. Пространство между двумя слоями содержит некоторое количество жидкости, которая помогает слоям легко скользить относительно друг друга.

Какие бывают заболевания перикарда?

В редких случаях перикард отсутствует при рождении или в нём имеются дефекты, такие, как слабые места или отверстия. Эти дефекты могут быть опасны, потому что сердце или крупный кровеносный сосуд может выпячиваться (по типу грыжи) через отверстие и ущемляться в нем. Врачи проводят хирургическое вмешательство для ушивания отверстия или удаления перикарда.

Заболевания перикарда могут быть вызваны инфекциями, травмами и распространением злокачественных опухолей.

Наиболее частым расстройством является:

  • Перикардит, который представляет собой воспаление перикарда

Перикардит может быть:

  • острым — воспаление развивается вскоре после начала провоцирующего заболевания;

  • подострым — воспаление, возникает в период от нескольких недель до нескольких месяцев после провоцирующего заболевания;

  • хроническим — воспаление длительностью свыше 6 месяцев.

Прочие заболевания перикарда включают:

  • перикардиальный выпот — скопление чрезмерного объема жидкости в перикардиальном пространстве, что может препятствовать надлежащему заполнению сердца кровью;

  • констриктивный перикардит — жидкость в перикарде сгущается и прорастает волокнистой тканью, что приводит к склеиванию слоев перикарда;

  • фиброз перикарда — перикард утолщается и замещается рубцовой тканью;

  • гемоперикард — кровь попадает в перикардиальное пространство и может вызвать перикардит или рубцевание.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.