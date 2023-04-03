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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Электрокардиография

(ЭКГ)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено апр. 2023
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Что такое электрокардиография (ЭКГ)?

Электрокардиография — это обследование, с помощью которого измеряют электрическую активность сердца. Оно выполняется быстро, безболезненно и безвредно.

Результаты этого обследования отражаются на электрокардиограмме. Она выглядит как волнистая линия с пиками на координатной сетке (кривая самописца). Электрокардиограмма дает врачу информацию о:

  • участке сердца, который генерирует каждое сердечное сокращение;

  • проводящих путях сердца;

  • частоте и ритме сердечных сокращений.

Зачем мне нужна ЭКГ?

Вам может быть назначена ЭКГ:

Как выполняется ЭКГ?

  • Маленькие круглые датчики (электроды) прикрепляют к коже на руках, ногах и грудной клетке

  • Провода, подключенные к датчикам, присоединяют к специальному аппарату

  • Датчики измеряют электрический ток в сердце во время сердцебиения

  • Аппарат записывает информацию с каждого датчика и генерирует ЭКГ (волнистая линия с пиками), которую затем расшифровывает врач

Существуют ли какие-либо побочные эффекты ЭКГ?

Побочные эффекты отсутствуют. ЭКГ не вызывает боли ни во время, ни после процедуры.

Что врач может узнать из ЭКГ?

ЭКГ поможет врачу получить много информации о вашем сердце, в том числе:

  • был ли у вас когда-либо раньше или имеется в настоящее время инфаркт миокарда;

  • имеются ли у вас нарушения сердечного ритма;

  • хватает ли вашему сердцу крови и кислорода;

  • нет ли чрезмерного утолщения мышечной стенки вашего сердца;

  • имеются ли выпячивания в слабых участках стенки вашего сердца (такое выпячивание называется аневризмой).

Следует ли мне носить с собой копию ЭКГ?

Если у вас были обнаружены проблемы с сердцем, вы можете носить с собой небольшую копию своей ЭКГ (спросите у врача, нужно ли вам это). Таким образом, если вам понадобится неотложная помощь, лечащий врач сможет сравнить вашу старую ЭКГ с новой.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.