Что такое электрокардиография (ЭКГ)?

Что такое электрокардиография (ЭКГ)?

Электрокардиография — это обследование, с помощью которого измеряют электрическую активность сердца. Оно выполняется быстро, безболезненно и безвредно.

Результаты этого обследования отражаются на электрокардиограмме. Она выглядит как волнистая линия с пиками на координатной сетке (кривая самописца). Электрокардиограмма дает врачу информацию о:

участке сердца, который генерирует каждое сердечное сокращение;

проводящих путях сердца;

частоте и ритме сердечных сокращений.