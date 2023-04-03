Что такое электрокардиография (ЭКГ)?
Электрокардиография — это обследование, с помощью которого измеряют электрическую активность сердца. Оно выполняется быстро, безболезненно и безвредно.
Результаты этого обследования отражаются на электрокардиограмме. Она выглядит как волнистая линия с пиками на координатной сетке (кривая самописца). Электрокардиограмма дает врачу информацию о:
участке сердца, который генерирует каждое сердечное сокращение;
проводящих путях сердца;
частоте и ритме сердечных сокращений.
Из книги D Dubin, Rapid Interpretation of EKGs, 1996, Cover Inc., стр. 95; с разрешения авторов.
Зачем мне нужна ЭКГ?
Вам может быть назначена ЭКГ:
В рамках регулярного медосмотра, если вы среднего или пожилого возраста
Для оценки симптомов, которые могут возникать из-за проблем с сердцем, например,боль в груди, затрудненное дыхание, учащение или нарушение сердечного ритма и отеки ног
Как выполняется ЭКГ?
Маленькие круглые датчики (электроды) прикрепляют к коже на руках, ногах и грудной клетке
Провода, подключенные к датчикам, присоединяют к специальному аппарату
Датчики измеряют электрический ток в сердце во время сердцебиения
Аппарат записывает информацию с каждого датчика и генерирует ЭКГ (волнистая линия с пиками), которую затем расшифровывает врач
Существуют ли какие-либо побочные эффекты ЭКГ?
Побочные эффекты отсутствуют. ЭКГ не вызывает боли ни во время, ни после процедуры.
Что врач может узнать из ЭКГ?
ЭКГ поможет врачу получить много информации о вашем сердце, в том числе:
был ли у вас когда-либо раньше или имеется в настоящее время инфаркт миокарда;
имеются ли у вас нарушения сердечного ритма;
хватает ли вашему сердцу крови и кислорода;
нет ли чрезмерного утолщения мышечной стенки вашего сердца;
имеются ли выпячивания в слабых участках стенки вашего сердца (такое выпячивание называется аневризмой).
Следует ли мне носить с собой копию ЭКГ?
Если у вас были обнаружены проблемы с сердцем, вы можете носить с собой небольшую копию своей ЭКГ (спросите у врача, нужно ли вам это). Таким образом, если вам понадобится неотложная помощь, лечащий врач сможет сравнить вашу старую ЭКГ с новой.