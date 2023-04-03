Что такое катетеризация сердца?
Катетеризация сердца — это процедура на сердце, выполняемая в условиях стационара. Врач вводит в сердце через артерию тонкую пластиковую трубку (катетер). Врачи продвигают катетер в сердце, вводя его в:
большую артерию в паху;
маленькую артерию в запястье.
Артерии связаны с сердцем. Так что врач может продвинуть катетер через артерию прямо к сердцу.
Когда катетер достигнет сердца, врач введет специальную жидкость через катетер. Жидкость (называемая контрастным веществом) хорошо видна в рентгеновских лучах, она распределяется по внутренней поверхности сердца и очерчивает ее контур. Врач обычно также помещает катетер в каждую из артерий, которые питают сердце (венечные артерии), и также вливает в них контрастное вещество. Оно распределяется по контуру внутренней поверхности этих артерий. Это обследование называется коронарной ангиографией.
Зачем мне нужна катетеризация сердца?
Чаще всего врачи назначают катетеризацию сердца с целью:
определения закупорки артерий, питающих сердце;
лечения закупорки артерий при ее обнаружении.
Врач может заподозрить закупорку артерии в сердце (ишемическую болезнь сердца), если:
у вас возникла боль в груди;
у вас выявлены отклонения на ЭКГ (электрокардиограмме), особенно указывающие на признаки недавнего инфаркта миокарда;
у вас выявлены отклонения по результатам нагрузочной пробы.
Менее часто вам может потребоваться катетеризация сердца, чтобы определить:
врожденный порок;
опухоль в сердце;
повреждение сердечного клапана.
проблему с крупными кровеносными сосудами, которые отходят от сердца.
Как выполняется катетеризация сердца?
Катетеризацию сердца выполняют в специальном отделении в больнице. Обычно вы можете вернуться домой сразу после обследования, если врач не обнаружит проблемы, требующей госпитализации.
В вену (внутривенно) вводят одну или 2 трубки, чтобы можно было вводить жидкости и лекарственные препараты.
Вас подключат к аппарату, который контролирует сердце и артериальное давление.
Обследование проводится без наркоза, но обычно в вену вводят лекарство, чтобы вы чувствовали себя спокойно
Сначала врачи вводят лекарство для обезболивания кожи над артерией в руке или паху
После обезболивания делают небольшой разрез и вставляют катетер
Затем продвигают катетер через крупные кровеносные сосуды в сердце
После этого вводят контрастное вещество через катетер
Контраст виден в рентгеновских лучах на специальном видеоэкране
Врач может также использовать катетеры со специальными инструментами на кончике:
Ультразвуковой или лазерный зонд для осмотра или фотографирования внутренней поверхности кровеносных сосудов
Режущие инструменты для взятия небольшого образца ткани сердца и последующего изучения его под микроскопом (биопсия)
После катетеризации на руку или пах будет наложена специальная давящая повязка для остановки кровотечения.
Лечение во время катетеризации сердца
Иногда врач также может провести лечение заболевания сердца во время катетеризации:
восстановив проходимость заблокированной артерии (ангиопластика);
расширив суженный сердечный клапан (вальвулопластика).
Во время ангиопластики врач раздувает небольшой баллон на кончике катетера. Баллон раздвигает заблокированный участок, открывая просвет сосуда. Часто врач устанавливает проволочную сетчатую трубочку (стент), высвобождаемую с кончика катетера в заблокированный участок. Проволочная сетчатая трубочка помогает сохранять проходимость заблокированного участка.
Во время вальвулопластики врач раздувает баллон большего размера, чтобы расширить место сужения клапана.
Некоторые проблемы, обнаруживаемые при катетеризации сердца, требуют хирургического вмешательства. Другие проблемы можно лечить медикаментозными методами.
Существуют ли какие-либо побочные эффекты катетеризации сердца?
Существует 3 типа побочных эффектов катетеризации сердца. Они могут быть обусловлены:
контрастным веществом;
катетером в сердце;
отверстием от катетера в артерии руки или ноги.
Контрастное вещество может вызывать ощущение жара при введении. Некоторые пациенты могут ощущать тошноту. В редких случаях могут возникнуть серьезные побочные эффекты, такие как снижение артериального давления, тяжелая аллергическая реакция или поражение почек.
Катетер в сердце иногда раздражает сердечную мышцу и вызывает нарушения сердечного ритма. В редких случаях нарушения сердечного ритма могут быть опасными и потребовать применения электрического разряда (это называется дефибрилляцией).
Обычно отверстие в артерии вызывает незначительную боль и быстро заживает. Однако иногда начинается кровотечение или проблемы с заживлением. В редких случаях происходит закупорка артерии, так что кровь перестает поступать в руку или ногу. Иногда для устранения этих проблем может потребоваться операция.
Риск серьезных осложнений в значительной степени зависит от:
общего состояния здоровья;
возраста;
степени тяжести заболевания сердца.
В целом риск возникновения серьезной проблемы, такой как инфаркт миокарда, инсульт или смерть от обследования, незначителен.
Что может узнать врач при катетеризации сердца?
Имеется ли закупорка артерий, которые кровоснабжают сердечную мышцу (венечные артерии)
Хорошо ли сердце перекачивает кровь
Имеется ли сужение сердечных клапанов или утечка крови через клапаны
Имеется ли врожденный порок или опухоль сердца
Каково лучшее лечение при имеющихся симптомах