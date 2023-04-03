Катетеризация сердца — это процедура на сердце, выполняемая в условиях стационара. Врач вводит в сердце через артерию тонкую пластиковую трубку (катетер). Врачи продвигают катетер в сердце, вводя его в:

большую артерию в паху;

маленькую артерию в запястье.

Артерии связаны с сердцем. Так что врач может продвинуть катетер через артерию прямо к сердцу.

Сердечный катетер Изображение

Когда катетер достигнет сердца, врач введет специальную жидкость через катетер. Жидкость (называемая контрастным веществом) хорошо видна в рентгеновских лучах, она распределяется по внутренней поверхности сердца и очерчивает ее контур. Врач обычно также помещает катетер в каждую из артерий, которые питают сердце (венечные артерии), и также вливает в них контрастное вещество. Оно распределяется по контуру внутренней поверхности этих артерий. Это обследование называется коронарной ангиографией.