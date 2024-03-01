Сердце — это полый орган, состоящий из мышечной ткани. Сердце и кровеносные сосуды входят в состав сердечно-сосудистой системы.

Сердце перекачивает кровь через кровеносные сосуды.

Кровь переносит кислород и питательные вещества ко всем органам.

Сердце должно постоянно сокращаться на протяжении всей жизни и никогда не отдыхает.

Каждую минуту сердце сокращается примерно 70 раз и перекачивает около 4 литров крови. Сердце сокращается чаще и сильнее во время физических упражнений, когда организму требуется больше кислорода. При проверке пульса измеряется частота сердечных сокращений или количество ударов в минуту.

Кровь, циркулирующая по организму, доставляет кислород и питательные вещества в ткани и органы. Отходы из этих тканей и органов переносятся кровью в легкие и почки для выведения из организма.