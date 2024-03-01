Что представляет собой сердце?
Сердце — это полый орган, состоящий из мышечной ткани. Сердце и кровеносные сосуды входят в состав сердечно-сосудистой системы.
Сердце перекачивает кровь через кровеносные сосуды.
Кровь переносит кислород и питательные вещества ко всем органам.
Сердце должно постоянно сокращаться на протяжении всей жизни и никогда не отдыхает.
Каждую минуту сердце сокращается примерно 70 раз и перекачивает около 4 литров крови. Сердце сокращается чаще и сильнее во время физических упражнений, когда организму требуется больше кислорода. При проверке пульса измеряется частота сердечных сокращений или количество ударов в минуту.
Кровь, циркулирующая по организму, доставляет кислород и питательные вещества в ткани и органы. Отходы из этих тканей и органов переносятся кровью в легкие и почки для выведения из организма.
Как работает сердце?
Сердце — это насос для перекачивания крови. На самом деле это 2 насоса, соединенных друг с другом — один в правом отделе сердца, и один — в левом.
Насос в правом отделе получает кровь из организма и перекачивает его через легкие, где она обогащается кислородом.
Насос с левом отделе получает из легких кровь, наполненную кислородом, и перекачивает ее по всему телу.
Для перекачивания крови в сердце имеется:
четыре полых камеры, через которые проходит кровь;
четыре сердечных клапана, обеспечивающих движение крови в нужном направлении;
электрическая система, которая сигнализирует сердечной мышце, когда сокращаться;
кровеносные сосуды, которые питают саму сердечную мышцу.
А что там внутри сердца?
На этом рисунке на поперечном сечении сердца показано направление потока крови в норме.
Что представляют собой камеры сердца?
Сердце имеет 4 отделения (камеры): два справа и два слева. Камеры сердца расслабляются, наполняются кровью, а затем сокращаются и выталкивают кровь.
Две верхние камеры (правое предсердие и левое предсердие) впускают кровь в сердце.
Две нижние камеры (правый и левый желудочки) выталкивают кровь из сердца.
Для чего нужны сердечные клапаны?
Сердце имеет 4 клапана, которые управляют потоками крови. Клапаны открываются, чтобы кровь из одной камеры попала в следующую камеру или в кровеносный сосуд. Клапаны закрываются, препятствуя попаданию крови обратно в камеру.
Если приложить ухо к груди, то можно услышать сердцебиения — это звук открывания и закрывания сердечных клапанов.
Что такое электрическая система сердца?
Ритм сердцебиений всегда должен быть регулярным, как ход часов:
сердечный ритм контролируется клетками водителя ритма сердца.
Клетки водителя ритма посылают регулярные электрические сигналы к сердечной мышце, чтобы стимулировать ее сокращения.
Сигналы передаются через ткань, называемую проводящей системой сердца.
В участке сердца, называемом СА узлом, расположены специализированные клетки водителя ритма. Клетки водителя ритма имеют собственный естественный ритм от 60 до 100 сигналов в минуту. Нервы, идущие из головного мозга, могут давать сигналы клеткам ускорить или замедлить импульсы.
Проводящая система сердца включает крошечные полоски ткани, похожие на электрические провода. Проводящая система передает сигналы водителя ритма в остальные участки сердца. Проводящая система включает своего рода шлюз, называемый АВ узлом. АВ узел контролирует передачу сигналов из верхних камер сердца (предсердий) в нижние камеры (желудочки). При нормальной работе проводящей системы сигналы попадают в каждую из клеток сердечной мышцы в нужное время. Затем сердце совершает сильное сокращение, посредством которого выталкивает кровь надлежащим образом.
Зачем сердцу нужны кровеносные сосуды?
Как и все мышцы, сердце требует постоянного снабжения кровью для своей работы. Вы можете подумать, что, раз сердце переполнено кровью, ему не нужно отдельное кровоснабжение. Однако кровь, которая прокачивается через сердце, не питает сердечную мышцу. Вместо этого сердечную мышцу питают собственные кровеносные сосуды.
Кровеносные сосуды сердца называются венечными артериями.
Слово «венечные» относится к артериям сердца.
Какие возможны проблемы с сердцем?
Могут возникнуть проблемы с любой частью сердца:
Мышцы камер сердца могут сокращаться слишком слабо, что приводит к сердечной недостаточности.
При заболевании сердечных клапанов может происходить утечка крови через клапаны обратно в сердце.
Может возникнуть нарушение сердечного ритма из-за проблемы с водителем ритма или проводящей системой сердца.
Может произойти закупорка артерий сердца, называемая ишемической болезнью сердца, что может привести к инфаркту миокарда.