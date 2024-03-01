Кровеносные сосуды — это полые трубки, которые переносят кровь по организму. Кровь доставляет кислород и питательные вещества во все органы и выводит продукты жизнедеятельности, такие как углекислый газ.

Существует 2 основных вида кровеносных сосудов — артерии и вены.

Артерии несут свежую кровь из сердца в органы.

Вены переносят кровь с отходами жизнедеятельности в сердце.

Артерии и вены соединены микроскопическими сосудами под названием капилляры.

Артерии имеют толстые стенки, покрытые мышцами. Артерии должны быть сильными, потому что давление крови в артериях максимально. Мышцы артерий постоянно сжимаются и расслабляются, чтобы регулировать давление крови.

Вены имеют тонкие стенки, содержащие лишь немного мышечной ткани. Давление крови в венах ниже. Вены могут расширяться, чтобы справиться с возросшим объемом крови. Некоторые вены имеют клапаны, которые препятствуют току крови в обратном направлении.

Кровеносные сосуды и сердце входят в состав сердечно-сосудистой системы.