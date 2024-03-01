Что представляют собой кровеносные сосуды?
Кровеносные сосуды — это полые трубки, которые переносят кровь по организму. Кровь доставляет кислород и питательные вещества во все органы и выводит продукты жизнедеятельности, такие как углекислый газ.
Существует 2 основных вида кровеносных сосудов — артерии и вены.
Артерии несут свежую кровь из сердца в органы.
Вены переносят кровь с отходами жизнедеятельности в сердце.
Артерии и вены соединены микроскопическими сосудами под названием капилляры.
Артерии имеют толстые стенки, покрытые мышцами. Артерии должны быть сильными, потому что давление крови в артериях максимально. Мышцы артерий постоянно сжимаются и расслабляются, чтобы регулировать давление крови.
Вены имеют тонкие стенки, содержащие лишь немного мышечной ткани. Давление крови в венах ниже. Вены могут расширяться, чтобы справиться с возросшим объемом крови. Некоторые вены имеют клапаны, которые препятствуют току крови в обратном направлении.
Кровеносные сосуды и сердце входят в состав сердечно-сосудистой системы.
Кровеносные сосуды: Циркуляция крови
Кровь движется от сердца по артериям, которые разветвляются на все более мелкие сосуды и в конечном итоге переходят в артериолы. Артериолы соединяются с еще более мелкими кровеносными сосудами под названием капилляры. Через тонкие стенки капилляров кислород и питательные вещества проходят из крови в ткани, а отходы попадают из тканей в кровь. Из капилляров кровь попадает в венулы, затем в вены, и возвращается назад к сердцу.
Артерии и артериолы имеют относительно толстые мышечные стенки, потому что кровяное давление в них высоко, а также в связи с тем, что они должны регулировать свой диаметр, чтобы поддерживать артериальное давление и контролировать кровообращение. Вены и венулы имеют гораздо более тонкие стенки с менее выраженным мышечным слоем по сравнению с артериями и артериолами, главным образом в связи с тем, что давление в венах и венулах значительно ниже. Вены могут расширяться, чтобы приспособиться к возросшему объему крови.
Каковы возможные проблемы с кровеносными сосудами?
При порезах или разрывах кровеносного сосуда происходит кровотечение, как снаружи, так и внутри органов. Прочие частые проблемы с кровеносными сосудами включают:
атеросклероз (склерозирование артерий), при котором жировые отложения закупоривают артерии;
аневризмы, которые представляют собой выпячивания в слабых участках стенок артерий;
в венах (тромбоз глубоких вен) или в артериях могут образовываться тромбы, вызывая внезапную закупорку;
васкулит, при котором происходит воспаление кровеносных сосудов;
варикозное расширение вен, при котором вены вблизи поверхности кожи становятся увеличенными и извитыми.