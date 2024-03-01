Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Биология кровеносных сосудов

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мар. 2024
Просмотреть профессиональную версию
Узнайте все подробности

Что представляют собой кровеносные сосуды?

Кровеносные сосуды — это полые трубки, которые переносят кровь по организму. Кровь доставляет кислород и питательные вещества во все органы и выводит продукты жизнедеятельности, такие как углекислый газ.

  • Существует 2 основных вида кровеносных сосудов — артерии и вены.

  • Артерии несут свежую кровь из сердца в органы.

  • Вены переносят кровь с отходами жизнедеятельности в сердце.

  • Артерии и вены соединены микроскопическими сосудами под названием капилляры.

Артерии имеют толстые стенки, покрытые мышцами. Артерии должны быть сильными, потому что давление крови в артериях максимально. Мышцы артерий постоянно сжимаются и расслабляются, чтобы регулировать давление крови.

Вены имеют тонкие стенки, содержащие лишь немного мышечной ткани. Давление крови в венах ниже. Вены могут расширяться, чтобы справиться с возросшим объемом крови. Некоторые вены имеют клапаны, которые препятствуют току крови в обратном направлении.

Кровеносные сосуды и сердце входят в состав сердечно-сосудистой системы.

Кровеносные сосуды: Циркуляция крови

Кровь движется от сердца по артериям, которые разветвляются на все более мелкие сосуды и в конечном итоге переходят в артериолы. Артериолы соединяются с еще более мелкими кровеносными сосудами под названием капилляры. Через тонкие стенки капилляров кислород и питательные вещества проходят из крови в ткани, а отходы попадают из тканей в кровь. Из капилляров кровь попадает в венулы, затем в вены, и возвращается назад к сердцу.

Артерии и артериолы имеют относительно толстые мышечные стенки, потому что кровяное давление в них высоко, а также в связи с тем, что они должны регулировать свой диаметр, чтобы поддерживать артериальное давление и контролировать кровообращение. Вены и венулы имеют гораздо более тонкие стенки с менее выраженным мышечным слоем по сравнению с артериями и артериолами, главным образом в связи с тем, что давление в венах и венулах значительно ниже. Вены могут расширяться, чтобы приспособиться к возросшему объему крови.

Каковы возможные проблемы с кровеносными сосудами?

При порезах или разрывах кровеносного сосуда происходит кровотечение, как снаружи, так и внутри органов. Прочие частые проблемы с кровеносными сосудами включают:

  • атеросклероз (склерозирование артерий), при котором жировые отложения закупоривают артерии;

  • аневризмы, которые представляют собой выпячивания в слабых участках стенок артерий;

  • в венах (тромбоз глубоких вен) или в артериях могут образовываться тромбы, вызывая внезапную закупорку;

  • васкулит, при котором происходит воспаление кровеносных сосудов;

  • варикозное расширение вен, при котором вены вблизи поверхности кожи становятся увеличенными и извитыми.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.