Аорта — это главный кровеносный сосуд (артерия), который переносит кровь от сердца к остальным органам и тканям. Стенка аорты состоит из нескольких слоев. Небольшой разрыв во внутреннем слое позволяет крови проникнуть в стенку аорты. Затем давление крови отделяет внутренний слой от среднего слоя аорты. Такое разделение слоев называется расслоением.

До тех пор, пока разрыв в оболочке не устранен, расслоение может продолжать усугубляться, распространяясь вниз по аорте. Таким образом кровь затекает в пространство между слоями, где ее не должно быть. По мере увеличения разрыва он может закрывать более мелкие кровеносные сосуды, связанные с аортой, или блокировать нормальный кровоток в аорте.

Повышенное артериальное давление является наиболее частой причиной расслоения аорты

Может возникнуть внезапная невыносимая боль в груди или в спине между лопатками

Врач может назначить препарат для снижения артериального давления и сделать операцию, чтобы устранить разрыв

Около половины случаев расслоения аорты происходит у лиц старше 60 лет