Что такое расслоение аорты?
Аорта — это главный кровеносный сосуд (артерия), который переносит кровь от сердца к остальным органам и тканям. Стенка аорты состоит из нескольких слоев. Небольшой разрыв во внутреннем слое позволяет крови проникнуть в стенку аорты. Затем давление крови отделяет внутренний слой от среднего слоя аорты. Такое разделение слоев называется расслоением.
До тех пор, пока разрыв в оболочке не устранен, расслоение может продолжать усугубляться, распространяясь вниз по аорте. Таким образом кровь затекает в пространство между слоями, где ее не должно быть. По мере увеличения разрыва он может закрывать более мелкие кровеносные сосуды, связанные с аортой, или блокировать нормальный кровоток в аорте.
Повышенное артериальное давление является наиболее частой причиной расслоения аорты
Может возникнуть внезапная невыносимая боль в груди или в спине между лопатками
Врач может назначить препарат для снижения артериального давления и сделать операцию, чтобы устранить разрыв
Около половины случаев расслоения аорты происходит у лиц старше 60 лет
Объяснение расслоения аорты
При расслоении аорты происходит надрыв внутреннего слоя (внутренней выстилки) аорты. Кровь при движении по сосуду может пробиваться через волокна разрыва и далее расслаивать (отделять) средний слой стенки артерии от еще неповрежденного наружного слоя. В результате происходит формирование нового ложного хода в стенке сосуда.
Что вызывает расслоение аорты?
Наиболее частой причиной расслоения аорты является повышенное артериальное давление, существующее в течение длительного времени.
Менее частые причины расслоения аорты включают:
Наследственные семейные заболевания, поражающие ткани организма, такие как синдром Марфана
Врожденные пороки сердца и кровеносных сосудов
Уплотнение артерий, которое может ограничить приток крови к органам и тканям (атеросклероз)
Травмы грудной клетки, например, при дорожно-транспортном происшествии или падении
Каковы симптомы расслоения аорты?
Главный симптом — это внезапная невыносимая боль. Иногда боль настолько сильна, что человек падает в обморок. Эта боль часто возникает в груди или в спине между лопатками. Она также может появляться в области живота или поясницы.
Расслоение аорты может вызвать другие проблемы, такие как:
инфаркт миокарда или другие проблемы с сердцем;
почечная недостаточность;
повреждение нерва или спинного мозга, которое вызывает покалывание или неспособность двигать ногами.
Как врач может узнать о расслоении аорты?
Обычно симптомы очевидны для врача. Чтобы подтвердить расслоение, врач может назначить обследования, такие как:
Как лечат расслоение аорты?
Врач госпитализирует вас в больницу. Вам назначат лекарства для снижения артериального давления и частоты сердечных сокращений. Повышенное артериальное давление и частый пульс приводят к быстрому усугублению расслоения. Врач примет решение о необходимости хирургического вмешательства.
Хирургическое вмешательство
Во время операции удаляют как можно большую часть поврежденного участка аорты. Также восстанавливают аорту с помощью трубки (трансплантата). При недостаточности аортального клапана его восстанавливают или заменяют.
При менее серьезных случаях расслоения для устранения разрыва трансплантат в аорту может быть вставлен через артерию в верхней части ноги.
Лекарственные препараты
Независимо от того, выполняется ли операция, будут назначены препараты для снижения артериального давления. Препараты могут включать:
ингибиторы АПФ, которые расширяют артерии, таким образом снижая артериальное давление;
бета-блокаторы, которые замедляют сердечный ритм;
при наличии уплотнения и сужения артерий (атеросклероз) препараты, снижающие уровень холестерина.