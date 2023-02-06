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Расслоение аорты

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено февр. 2023
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Что такое расслоение аорты?

Аорта — это главный кровеносный сосуд (артерия), который переносит кровь от сердца к остальным органам и тканям. Стенка аорты состоит из нескольких слоев. Небольшой разрыв во внутреннем слое позволяет крови проникнуть в стенку аорты. Затем давление крови отделяет внутренний слой от среднего слоя аорты. Такое разделение слоев называется расслоением.

До тех пор, пока разрыв в оболочке не устранен, расслоение может продолжать усугубляться, распространяясь вниз по аорте. Таким образом кровь затекает в пространство между слоями, где ее не должно быть. По мере увеличения разрыва он может закрывать более мелкие кровеносные сосуды, связанные с аортой, или блокировать нормальный кровоток в аорте.

  • Повышенное артериальное давление является наиболее частой причиной расслоения аорты

  • Может возникнуть внезапная невыносимая боль в груди или в спине между лопатками

  • Врач может назначить препарат для снижения артериального давления и сделать операцию, чтобы устранить разрыв

  • Около половины случаев расслоения аорты происходит у лиц старше 60 лет

Объяснение расслоения аорты

При расслоении аорты происходит надрыв внутреннего слоя (внутренней выстилки) аорты. Кровь при движении по сосуду может пробиваться через волокна разрыва и далее расслаивать (отделять) средний слой стенки артерии от еще неповрежденного наружного слоя. В результате происходит формирование нового ложного хода в стенке сосуда.

Что вызывает расслоение аорты?

Наиболее частой причиной расслоения аорты является повышенное артериальное давление, существующее в течение длительного времени.

Менее частые причины расслоения аорты включают:

  • Наследственные семейные заболевания, поражающие ткани организма, такие как синдром Марфана

  • Врожденные пороки сердца и кровеносных сосудов

  • Уплотнение артерий, которое может ограничить приток крови к органам и тканям (атеросклероз)

  • Травмы грудной клетки, например, при дорожно-транспортном происшествии или падении

Каковы симптомы расслоения аорты?

Главный симптом — это внезапная невыносимая боль. Иногда боль настолько сильна, что человек падает в обморок. Эта боль часто возникает в груди или в спине между лопатками. Она также может появляться в области живота или поясницы.

Расслоение аорты может вызвать другие проблемы, такие как:

  • инсульт;

  • инфаркт миокарда или другие проблемы с сердцем;

  • почечная недостаточность;

  • повреждение нерва или спинного мозга, которое вызывает покалывание или неспособность двигать ногами.

Как врач может узнать о расслоении аорты?

Обычно симптомы очевидны для врача. Чтобы подтвердить расслоение, врач может назначить обследования, такие как:

Как лечат расслоение аорты?

Врач госпитализирует вас в больницу. Вам назначат лекарства для снижения артериального давления и частоты сердечных сокращений. Повышенное артериальное давление и частый пульс приводят к быстрому усугублению расслоения. Врач примет решение о необходимости хирургического вмешательства.

Хирургическое вмешательство

Во время операции удаляют как можно большую часть поврежденного участка аорты. Также восстанавливают аорту с помощью трубки (трансплантата). При недостаточности аортального клапана его восстанавливают или заменяют.

При менее серьезных случаях расслоения для устранения разрыва трансплантат в аорту может быть вставлен через артерию в верхней части ноги.

Лекарственные препараты

Независимо от того, выполняется ли операция, будут назначены препараты для снижения артериального давления. Препараты могут включать:

  • ингибиторы АПФ, которые расширяют артерии, таким образом снижая артериальное давление;

  • бета-блокаторы, которые замедляют сердечный ритм;

  • при наличии уплотнения и сужения артерий (атеросклероз) препараты, снижающие уровень холестерина.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.