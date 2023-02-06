Симптомы могут отсутствовать, даже если аневризма очень большая.

Иногда аневризма давит на близлежащие органы, нервы или мышцы и вызывает такие симптомы, как:

боль в верхней части спины;

кашель;

кашель с кровью.

проблемы при глотании;

охриплость голоса;

необычная пульсация в грудной клетке.

При разрыве аневризмы симптомы включают:

невыносимую боль в верхней части спины;

боль в области живота, груди и рук;

внезапное опасное падение артериального давления (шок);

внутреннее кровотечение.

При разрыве аневризмы человек погибает в отсутствие лечения.