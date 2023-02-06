Что такое аневризма грудной аорты?
Слово «грудной» относится к грудной клетке. Аорта — это главный кровеносный сосуд (артерия), который переносит кровь от сердца к остальным органам и тканям. Аневризма представляет собой выпячивание в стенке артерии. Аневризма грудной аорты представляет собой выпячивание в участке аорты, который проходит через грудную клетку.
Аневризмы грудной аорты могут вызывать боль, кашель и хрипы
При разрыве аневризмы кровь вытекает из нее, вызывая невыносимую боль и падение давления крови
При разрыве аневризмы гибель неизбежна без хирургического вмешательства
Врач также часто случайно обнаруживает аневризму при проведении визуализирующего исследования (например, рентгенография или компьютерная томография), назначенного по поводу другой проблемы.
Врач попытается устранить аневризму с помощью операции до того, как произойдет ее разрыв
Каковы причины развития аневризмы грудной аорты?
Причины аневризмы грудной аорты могут включать:
синдром Марфана, наследственное семейное заболевание, поражающее ткани организма;
некоторые инфекции, такие как сифилис, пневмония или инфекция мочевых путей (ИМП);
травмы грудной клетки, часто при дорожно-транспортных происшествиях.
Каковы симптомы аневризмы грудной аорты?
Симптомы могут отсутствовать, даже если аневризма очень большая.
Иногда аневризма давит на близлежащие органы, нервы или мышцы и вызывает такие симптомы, как:
боль в верхней части спины;
кашель;
кашель с кровью.
проблемы при глотании;
охриплость голоса;
необычная пульсация в грудной клетке.
При разрыве аневризмы симптомы включают:
невыносимую боль в верхней части спины;
боль в области живота, груди и рук;
внезапное опасное падение артериального давления (шок);
внутреннее кровотечение.
При разрыве аневризмы человек погибает в отсутствие лечения.
Как врач может узнать об аневризме грудной аорты?
Врач спросит о симптомах или обнаружит признаки аневризмы во время физикального обследования, например:
ердечный шум (свистящий звук, который возникает при вытекании крови из сердца в аневризму).
Аневризма может быть выявлена на рентгенограмме, назначенной по другой причине.
Врач назначит визуализирующее исследование, чтобы определить размер и локализацию аневризмы, например:
чреспищеводное ультразвуковое исследование — выполняется с помощью продвижения ультразвукового зонда через горло вниз в пищевод (трубка, которая соединяет горло с желудком);
Как лечат аневризму грудной аорты?
Врач будет проверять размер аневризмы примерно каждые 6–12 месяцев с помощью КТ.
При небольших аневризмах врач может порекомендовать:
бросить курить;
принимать таблетки для снижения давления.
При большем размере аневризмы требуется хирургическое лечение.
Хирургическое вмешательство
Врач может сделать операцию, чтобы вставить трубку (трансплантат) в аорту для пластики аневризмы. Возможны два типа операции. Врач может разрезать грудную клетку, чтобы вставить трансплантат. Или может поместить трансплантат в аорту, пройдя в нее через артерию в верхней части ноги. Выполняемая операция зависит от возраста, состояния здоровья и локализации аневризмы.
При разрыве аневризмы или угрожающем разрыве экстренная операция по ее устранению может спасти жизнь. Без хирургического вмешательства гибель неизбежна.