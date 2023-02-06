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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Аневризма грудной аорты

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено февр. 2023
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Что такое аневризма грудной аорты?

Слово «грудной» относится к грудной клетке. Аорта — это главный кровеносный сосуд (артерия), который переносит кровь от сердца к остальным органам и тканям. Аневризма представляет собой выпячивание в стенке артерии. Аневризма грудной аорты представляет собой выпячивание в участке аорты, который проходит через грудную клетку.

  • Аневризмы грудной аорты могут вызывать боль, кашель и хрипы

  • При разрыве аневризмы кровь вытекает из нее, вызывая невыносимую боль и падение давления крови

  • При разрыве аневризмы гибель неизбежна без хирургического вмешательства

  • Врач также часто случайно обнаруживает аневризму при проведении визуализирующего исследования (например, рентгенография или компьютерная томография), назначенного по поводу другой проблемы.

  • Врач попытается устранить аневризму с помощью операции до того, как произойдет ее разрыв

Каковы причины развития аневризмы грудной аорты?

Причины аневризмы грудной аорты могут включать:

Каковы симптомы аневризмы грудной аорты?

Симптомы могут отсутствовать, даже если аневризма очень большая.

Иногда аневризма давит на близлежащие органы, нервы или мышцы и вызывает такие симптомы, как:

  • боль в верхней части спины;

  • кашель;

  • кашель с кровью.

  • проблемы при глотании;

  • охриплость голоса;

  • необычная пульсация в грудной клетке.

При разрыве аневризмы симптомы включают:

  • невыносимую боль в верхней части спины;

  • боль в области живота, груди и рук;

  • внезапное опасное падение артериального давления (шок);

  • внутреннее кровотечение.

При разрыве аневризмы человек погибает в отсутствие лечения.

Как врач может узнать об аневризме грудной аорты?

Врач спросит о симптомах или обнаружит признаки аневризмы во время физикального обследования, например:

  • ердечный шум (свистящий звук, который возникает при вытекании крови из сердца в аневризму).

Аневризма может быть выявлена на рентгенограмме, назначенной по другой причине.

Врач назначит визуализирующее исследование, чтобы определить размер и локализацию аневризмы, например:

Как лечат аневризму грудной аорты?

Врач будет проверять размер аневризмы примерно каждые 6–12 месяцев с помощью КТ.

При небольших аневризмах врач может порекомендовать:

  • бросить курить;

  • принимать таблетки для снижения давления.

При большем размере аневризмы требуется хирургическое лечение.

Хирургическое вмешательство

Врач может сделать операцию, чтобы вставить трубку (трансплантат) в аорту для пластики аневризмы. Возможны два типа операции. Врач может разрезать грудную клетку, чтобы вставить трансплантат. Или может поместить трансплантат в аорту, пройдя в нее через артерию в верхней части ноги. Выполняемая операция зависит от возраста, состояния здоровья и локализации аневризмы.

При разрыве аневризмы или угрожающем разрыве экстренная операция по ее устранению может спасти жизнь. Без хирургического вмешательства гибель неизбежна.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.