Врач обычно выявляет аневризму во время регулярного физикального осмотра при обнаружении пульсирующего выпячивания по средней линии живота. Врач будет выслушивать область над выпуклостью с помощью стетоскопа, чтобы попытаться услышать свистящий звук, который возникает при движении крови через аневризму. Аневризму также могут случайно обнаружить при проведении визуализирующего исследования (например, рентгенография или компьютерная томография), назначенного по другой причине.

Чтобы определить размер аневризмы, врач может назначить: