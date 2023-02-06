Что такое аневризма брюшной аорты?
Аорта — это главный кровеносный сосуд (артерия), который переносит кровь от сердца к остальным органам и тканям. Аневризма представляет собой выпячивание в стенке артерии. Аневризма брюшной аорты представляет собой выпячивание в участке аорты, который проходит через живот.
Аневризмы могут вызвать ощущение пульсации в животе
При крупных или растущих аневризмах требуется хирургическое лечение для предотвращения разрыва
При разрыве аневризмы кровь вытекает из нее, вызывая сильную боль и падение давления крови
При разрыве аневризмы гибель неизбежна без хирургического вмешательства
Врач часто выявляет аневризму во время регулярного осмотра или обнаруживает случайно в ходе визуализирующего исследования (например, рентгенографии или компьютерной томографии), назначенной по поводу другой проблемы
Вероятность аневризмы брюшной аорты выше у:
Мужчин
Лиц в возрасте от 50 до 80 лет
Лиц с аналогичной проблемой в семейном анамнезе
Лиц с повышенным артериальным давлением
вы курите;
Каковы причины развития аневризмы брюшной аорты?
Самая частая причина — слабость стенки аорты. Эта слабость обычно вызвана уплотнением и сужением аорты (атеросклерозом).
Менее частые причины:
Травмы аорты, часто при дорожно-транспортном происшествии
Заболевания, вызывающие воспаление аорты, такие как аортит
Наследственные семейные заболевания, поражающие ткани организма, такие как синдром Марфана
Некоторые инфекции, например, сифилис
Каковы симптомы аневризмы брюшной аорты?
У многих людей симптомы отсутствуют.
Симптомы аневризмы брюшной аорты включают:
Ощущение пульсации в животе
Сильную боль в спине при отсутствии травм
При разрыве аневризмы симптомы включают:
Нестерпимую боль внизу живота и в спине
Болезненность в области над аневризмой
внезапное опасное падение артериального давления (шок);
При разрыве аневризмы человек погибает в отсутствие лечения.
Как врач может узнать об аневризме брюшной аорты?
Врач обычно выявляет аневризму во время регулярного физикального осмотра при обнаружении пульсирующего выпячивания по средней линии живота. Врач будет выслушивать область над выпуклостью с помощью стетоскопа, чтобы попытаться услышать свистящий звук, который возникает при движении крови через аневризму. Аневризму также могут случайно обнаружить при проведении визуализирующего исследования (например, рентгенография или компьютерная томография), назначенного по другой причине.
Чтобы определить размер аневризмы, врач может назначить:
Как лечат аневризму брюшной аорты?
Врач будет проверять размер аневризмы примерно каждые 3–6 месяцев.
Если размер аневризмы не превышает 2 дюймов в ширину, врач может порекомендовать:
бросить курить;
принимать таблетки для снижения давления.
При большем размере аневризмы требуется хирургическое лечение.
Хирургическое вмешательство
Врач может сделать операцию, чтобы вставить трубку (трансплантат) в аорту для пластики аневризмы. Возможны два типа хирургического вмешательства:
Врач может разрезать живот, чтобы вставить трансплантат.
Врач может поместить трансплантат в аорту, пройдя в нее через артерию в верхней части ноги.
Тип операции зависит от возраста, состояния здоровья и локализации аневризмы.
При разрыве аневризмы или угрожающем разрыве экстренная операция по ее устранению может спасти жизнь. Без хирургического вмешательства гибель неизбежна.