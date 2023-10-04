Что собой представляет хирургическое вмешательство для снижения массы тела?
Хирургическое вмешательство для снижения массы тела — это хирургическое вмешательство на желудке или кишечнике (или на обоих органах), которое проводится в качестве вспомогательной меры по похудению. Его также называют бариатрической хирургией.
Врачи иногда рекомендуют хирургическое вмешательство для снижения массы тела людям с ожирением, особенно если у них есть проблемы со здоровьем, связанные с лишним весом
Существует много видов различных хирургических операций
После хирургического вмешательства рацион питания и количество пищи все равно придется изменить на всю жизнь
Хирургическое вмешательство для снижения массы тела способствует уменьшению проблем со здоровьем, связанных с лишним весом, таких как диабет
Хирургическое вмешательство для снижения массы тела может быть более эффективным, чем диета, но имеет более высокий риск развития побочных эффектов
Для соответствия критериям проведения хирургического вмешательства для снижения массы тела вы должны:
Испробовать другие способы снижения массы тела.
Быть физически и психически способным перенести хирургическое вмешательство.
Быть готовым после хирургического вмешательства следовать указаниям врачей о рационе питания, физической нагрузке и времени прохождения проверок в рамках последующего наблюдения
Как проводится хирургическое вмешательство для снижения массы тела?
Желудок — это место, куда попадает еда после проглатывания. Желудок начинает переваривать еду, а затем она попадает в кишечник. Кишечник завершает переваривание пищи и передает организму питательные вещества. В ходе хирургического вмешательства для снижения массы тела делается одно или оба из следующего:
Желудок уменьшается, чтобы ограничить количество пищи, которую вы можете съесть.
Производится обход части кишечника, чтобы уменьшить усвоение пищи.
Наиболее распространенные виды хирургического вмешательства для снижения массы тела:
Рукавная резекция желудка: Удаление части желудка, от которого остается только тонкая, маленькая трубка
Обходной желудочный анастомоз: Создание маленького желудочного кармана и подсоединение его к средней части тонкого кишечника
Регулируемое бандажирование желудка: Помещение бандажа вокруг живота, чтобы ограничить ее размер
Обходной желудочный анастомоз — это наиболее распространенный тип хирургического вмешательства. После этого хирургического вмешательства желудок может вмещать лишь небольшое количество пищи. Пища, которая выходит из желудка, обходит первую часть тонкой кишки.
Лечащий врач порекомендует лучший для вас тип хирургического вмешательства для снижения массы тела.
Врачи могут провести хирургическое вмешательство для снижения массы тела при помощи лапароскопии. Вместо разрезания живота врачи вводят смотровую трубку (лапароскоп) и хирургические инструменты через небольшие прорезы в животе. Лапароскопия обычно безопаснее, и вы восстановитесь быстрее, чем после обычного (открытого) хирургического вмешательства.
Обход части пищеварительного тракта
В ходе шунтирования желудка от него отделяется часть и формируется небольшой кармашек. Этот кармашек соединяется с нижней частью тонкой кишки.
Бандажирование желудка
При регулируемом бандажировании желудка вокруг верхней части желудка помещается регулируемый бандаж. Он позволяет врачам при необходимости регулировать размер просвета для прохождения пищи через желудок.
Как следует питаться после хирургического вмешательства для снижения массы тела?
Возможно, придется подождать около 4 недель, прежде чем начать потреблять твердую пищу. В течение первых 2 недель вы будете пить белковые напитки. В течение следующих 2 недель вы можете начать есть небольшое количество мягкой, пюреобразной или протертой еды.
Когда вы начнете есть твердую пищу, врач может порекомендовать:
Есть пищу маленькими кусочками.
Тщательно пережевывать пищу.
Исключить продукты с высоким содержанием жира и сахара, в частности, продукты быстрого приготовления, пирожные и печенье.
Есть исключительно небольшими порциями
Не пить, когда едите твердую пищу.
Даже при том, что меньший объем желудка помогает меньше есть, некоторые люди все равно продолжают есть слишком много. Некоторые люди пьют много коктейлей или других высококалорийных жидкостей. Другие продолжают есть, даже когда они сыты, и постепенно растягивают свой маленький желудок. Несмотря на то, что вам провели хирургическое вмешательство, все равно необходимо следить за тем, что вы едите, чтобы потерять лишний вес и не набрать его снова.
Кроме того, поскольку ваш организм теперь не усваивает пищу как положено, следует следить за получением достаточного количества витаминов, минералов, белков и других важных питательных веществ.
Изменение привычек питания может быть трудным делом. Могут помочь консультации или группы поддержки.
Каковы преимущества хирургического вмешательства для снижения массы тела?
Хирургическое вмешательство для снижения массы тела может помочь сбросить вес, который человек не смог сбросить при помощи диеты. Кроме того, при хирургическом вмешательстве обычно теряется гораздо больший вес, чем при диете.
Потеря веса может помочь в решении проблем со здоровьем, связанных с лишним весом, в том числе:
Насколько безопасно хирургическое вмешательство для снижения массы тела?
При проведении хирургического вмешательства всегда есть риски:
развития инфекции в месте проведения хирургического вмешательства;
образования сгустков крови в легких;
легочной инфекции (пневмонии).
У пациентов, прошедших хирургическое вмешательство для снижения массы тела, также есть небольшая вероятность:
непроходимость кишечника.
протекания одного из хирургических соединений, которое может вызвать инфекцию живота;
кровотечения из желудка, кишечника или области живота;
проблем с желчными камнями или желчным пузырем;
камни в почках;
неполучения достаточного количества питательных веществ из пищи;
смерть.
Из-за этих рисков врачи проводят хирургическое вмешательство для снижения массы тела только людям с тяжелым ожирением или с избыточным весом и серьезной проблемой со здоровьем, связанной с весом. Поговорите с врачами о рисках проведения хирургического вмешательства.
Немедленно сообщите своему врачу, если у вас появятся признаки заражения вокруг операционной раны, например:
покраснение;
Сильную боль
отек;
плохой запах;
мокнутие;
Немедленно сообщите своему врачу, если у вас появятся следующие настораживающие признаки после хирургического вмешательства:
Сильная боль в животе
жар или озноб;
рвота;
Кровотечение
ускоренное или скачкообразное сердцебиение;
диарея;
темный, смолистый, плохо пахнущий кал;
Одышка
повышенное потоотделение;
Внезапная бледность
Боль в груди