Возможно, придется подождать около 4 недель, прежде чем начать потреблять твердую пищу. В течение первых 2 недель вы будете пить белковые напитки. В течение следующих 2 недель вы можете начать есть небольшое количество мягкой, пюреобразной или протертой еды.

Когда вы начнете есть твердую пищу, врач может порекомендовать:

Есть пищу маленькими кусочками.

Тщательно пережевывать пищу.

Исключить продукты с высоким содержанием жира и сахара, в частности, продукты быстрого приготовления, пирожные и печенье.

Есть исключительно небольшими порциями

Не пить, когда едите твердую пищу.

Даже при том, что меньший объем желудка помогает меньше есть, некоторые люди все равно продолжают есть слишком много. Некоторые люди пьют много коктейлей или других высококалорийных жидкостей. Другие продолжают есть, даже когда они сыты, и постепенно растягивают свой маленький желудок. Несмотря на то, что вам провели хирургическое вмешательство, все равно необходимо следить за тем, что вы едите, чтобы потерять лишний вес и не набрать его снова.

Кроме того, поскольку ваш организм теперь не усваивает пищу как положено, следует следить за получением достаточного количества витаминов, минералов, белков и других важных питательных веществ.

Изменение привычек питания может быть трудным делом. Могут помочь консультации или группы поддержки.