Что представляет собой ожирение?

Что представляет собой ожирение?

Ожирение — это наличие слишком большого количества жировой ткани в организме. Ожирение вызывает проблемы со здоровьем. Чем больше жировой ткани, тем выше риск возникновения проблем со здоровьем.

Ожирение вызвано потреблением большего количества калорий, чем нужно для организма

Наличие ожирения повышает риск развития многих заболеваний, таких как диабет, повышенное артериальное давление, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака

Сбросив даже немного веса можно уменьшить риск возникновения проблем со здоровьем

Чтобы похудеть, следует меньше есть и быть более активными (заниматься физической активностью)

Иногда при похудении могут помочь медикаменты или проведение хирургического вмешательства

Ожирение может вызвать проблемы практически с любым органом.

Уровень ожирения растет во всем мире. В Соединенных Штатах Америки ожирением страдает примерно 1 из 3 взрослых. Ожирение в детском возрасте также представляет собой проблему.