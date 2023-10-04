Что представляет собой ожирение?
Ожирение — это наличие слишком большого количества жировой ткани в организме. Ожирение вызывает проблемы со здоровьем. Чем больше жировой ткани, тем выше риск возникновения проблем со здоровьем.
Ожирение вызвано потреблением большего количества калорий, чем нужно для организма
Наличие ожирения повышает риск развития многих заболеваний, таких как диабет, повышенное артериальное давление, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака
Сбросив даже немного веса можно уменьшить риск возникновения проблем со здоровьем
Чтобы похудеть, следует меньше есть и быть более активными (заниматься физической активностью)
Иногда при похудении могут помочь медикаменты или проведение хирургического вмешательства
Ожирение может вызвать проблемы практически с любым органом.
Уровень ожирения растет во всем мире. В Соединенных Штатах Америки ожирением страдает примерно 1 из 3 взрослых. Ожирение в детском возрасте также представляет собой проблему.
Что вызывает ожирение?
Ожирение вызвано приемом большего количества калорий, чем нужно для организма. Такие факторы, как рацион питания, гены, образ жизни и прием определенных препаратов, также способствуют развитию ожирения.
Риск развития ожирения повышается при наличии следующих факторов:
Недостаточная физическая активность, например, если человек не занимается спортом или тренировками, или сидячая работа
Употребление высококалорийной пищи (например, энергетических снэков) или потребление слишком большого количества пищи в течение длительного периода времени
Наличие членов семьи, страдающих ожирением (ожирение передается по наследству)
Наличие ожирения в детстве
Если женщина не сбросила лишний вес, набранный во время беременности
Гормональные изменения, например, в период менопаузы (после прекращения месячных, когда женщина больше не может забеременеть)
Наличие определенных нарушений пищевого поведения, таких как компульсивное переедание
принимать определенные препараты.
Ночной сон менее 6 часов
Каковы симптомы ожирения?
Кроме того, что ожирение отражается на внешнем виде, оно может вызывать некоторые симптомы. Могут наблюдаться следующие симптомы:
затрудненное дыхание;
Храп
Проблемы с кожей, включая растяжки
Боли в спине и суставах
Как врачи могут определить, есть ли у человека ожирение?
Врачи определяют наличие ожирения путем:
Расчета ИМТ (индекса массы тела)
Измерения охвата талии и предплечья
Иногда проводят измерение количества жировой ткани в организме (анализ композиционного состава тела)
ИМТ — это вес (в килограммах), поделенный на рост (в метрах). Ожирение диагностируется при ИМТ 30 или выше. Избыточный вес диагностируется при ИМТ выше 25.
Врачи также могут:
Провести анализ крови для проверки на диабет и повышенный уровень холестерина
Проверить наличие повышенного артериального давления с помощью манжеты
Уточнить наличие других патологий, которые чаще встречаются у людей с ожирением, таких как синдром апноэ во сне, жировая дистрофия печени и депрессия
Как лечат ожирение?
Ожирение намного легче предотвратить, чем лечить. После набора лишнего веса организм сопротивляется потере веса. Например, при соблюдении диеты ощущается голод и сжигается меньше энергии в состоянии покоя.
Врачи лечат ожирение путем изменения некоторых привычек:
Вводить более здоровый рацион питания (потреблять продукты с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием сахара)
Класть небольшие порции на тарелку, чтобы не было соблазнов съесть много
Прекратить потребление высококалорийных напитков, такие как сладкие газированные напитки, сок и алкоголь
Увеличивать физическую нагрузку и вести более подвижный образ жизни (например, подниматься по лестнице, а не на лифте, пройтись пешком, а не доехать на машине или автобусе)
Посещение групповых встреч с другими людьми, которые пытаются сбросить или контролировать свой вес, может помочь в соблюдении здорового питания и регулярных физических упражнений
При необходимости сбросить большой вес врач может предложить следующее:
Лекарственные препараты
Хирургическое вмешательство для снижения массы тела (бариатрическая хирургия)