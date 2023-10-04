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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ожирение;

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2023
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Что представляет собой ожирение?

Ожирение — это наличие слишком большого количества жировой ткани в организме. Ожирение вызывает проблемы со здоровьем. Чем больше жировой ткани, тем выше риск возникновения проблем со здоровьем.

  • Ожирение вызвано потреблением большего количества калорий, чем нужно для организма

  • Наличие ожирения повышает риск развития многих заболеваний, таких как диабет, повышенное артериальное давление, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака

  • Сбросив даже немного веса можно уменьшить риск возникновения проблем со здоровьем

  • Чтобы похудеть, следует меньше есть и быть более активными (заниматься физической активностью)

  • Иногда при похудении могут помочь медикаменты или проведение хирургического вмешательства

Ожирение может вызвать проблемы практически с любым органом.

Уровень ожирения растет во всем мире. В Соединенных Штатах Америки ожирением страдает примерно 1 из 3 взрослых. Ожирение в детском возрасте также представляет собой проблему.

Что вызывает ожирение?

Ожирение вызвано приемом большего количества калорий, чем нужно для организма. Такие факторы, как рацион питания, гены, образ жизни и прием определенных препаратов, также способствуют развитию ожирения.

Риск развития ожирения повышается при наличии следующих факторов:

  • Недостаточная физическая активность, например, если человек не занимается спортом или тренировками, или сидячая работа

  • Употребление высококалорийной пищи (например, энергетических снэков) или потребление слишком большого количества пищи в течение длительного периода времени

  • Наличие членов семьи, страдающих ожирением (ожирение передается по наследству)

  • Наличие ожирения в детстве

  • Если женщина не сбросила лишний вес, набранный во время беременности

  • Гормональные изменения, например, в период менопаузы (после прекращения месячных, когда женщина больше не может забеременеть)

  • Наличие определенных нарушений пищевого поведения, таких как компульсивное переедание

  • принимать определенные препараты.

  • Ночной сон менее 6 часов

Каковы симптомы ожирения?

Кроме того, что ожирение отражается на внешнем виде, оно может вызывать некоторые симптомы. Могут наблюдаться следующие симптомы:

  • затрудненное дыхание;

  • Храп

  • Проблемы с кожей, включая растяжки

  • Боли в спине и суставах

Как врачи могут определить, есть ли у человека ожирение?

Врачи определяют наличие ожирения путем:

  • Расчета ИМТ (индекса массы тела)

  • Измерения охвата талии и предплечья

  • Иногда проводят измерение количества жировой ткани в организме (анализ композиционного состава тела)

ИМТ — это вес (в килограммах), поделенный на рост (в метрах). Ожирение диагностируется при ИМТ 30 или выше. Избыточный вес диагностируется при ИМТ выше 25.

Врачи также могут:

Как лечат ожирение?

Ожирение намного легче предотвратить, чем лечить. После набора лишнего веса организм сопротивляется потере веса. Например, при соблюдении диеты ощущается голод и сжигается меньше энергии в состоянии покоя.

Врачи лечат ожирение путем изменения некоторых привычек:

  • Вводить более здоровый рацион питания (потреблять продукты с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием сахара)

  • Класть небольшие порции на тарелку, чтобы не было соблазнов съесть много

  • Прекратить потребление высококалорийных напитков, такие как сладкие газированные напитки, сок и алкоголь

  • Увеличивать физическую нагрузку и вести более подвижный образ жизни (например, подниматься по лестнице, а не на лифте, пройтись пешком, а не доехать на машине или автобусе)

Посещение групповых встреч с другими людьми, которые пытаются сбросить или контролировать свой вес, может помочь в соблюдении здорового питания и регулярных физических упражнений

При необходимости сбросить большой вес врач может предложить следующее:

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.