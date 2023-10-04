Что представляет собой метаболический синдром?
Метаболический синдром — это ряд проблем со здоровьем, которые связаны с метаболизмом и повышают риск развития заболевания сердечно-сосудистой системы, инсульта и диабета. Метаболизм — это всевозможные химические процессы, которые происходят в организме.
Метаболический синдром очень распространен в Соединенных Штатах. У людей с метаболическим синдромом имеются следующие симптомы:
много жира на талии;
высокий уровень сахара в крови (диабет);
высокий уровень жиров в крови.
Что вызывает метаболический синдром?
Причина развития метаболического синдрома неизвестна.
Риск развития метаболического синдрома возрастает, если жир накапливается вокруг живота (фигура типа «яблоко»), а не на бедрах (фигура типа «груша»). Это происходит:
У большинства мужчин
У женщин после наступления менопаузы
Метаболический синдром может также развиваться у детей и подростков.
Каковы симптомы метаболического синдрома?
Сам по себе метаболический синдром не вызывает никаких симптомов. Однако могут возникать симптомы в виде его осложнений, такие как:
Как врач диагностирует метаболический синдром?
Метаболический синдром имеет множество различных определений. Врачи чаще всего диагностируют метаболический синдром, если охват талии больше 102 см или более у мужчин и 89 см или более у женщин, либо при наличии 2-х или более из следующих симптомов:
высокий уровень сахара в крови натощак (100 и выше);
повышенное артериальное давление (130/85 и выше ИЛИ прием препаратов для снижения давления);
высокий уровень жиров в крови (триглицериды 150 и выше);
низкий уровень ЛПВП («хорошего» холестерина).
Как лечат метаболический синдром?
Врачи помогут сбросить лишний вес, назначая здоровую диету и более интенсивную физическую нагрузку. Они также назначат лекарства для лечения имеющихся заболеваний, таких как:
диабет или повышенный уровень сахара в крови;
повышенный уровень жиров в крови;