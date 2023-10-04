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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Метаболический синдром

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2023
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Что представляет собой метаболический синдром?

Метаболический синдром — это ряд проблем со здоровьем, которые связаны с метаболизмом и повышают риск развития заболевания сердечно-сосудистой системы, инсульта и диабета. Метаболизм — это всевозможные химические процессы, которые происходят в организме.

Метаболический синдром очень распространен в Соединенных Штатах. У людей с метаболическим синдромом имеются следующие симптомы:

Что вызывает метаболический синдром?

Причина развития метаболического синдрома неизвестна.

Риск развития метаболического синдрома возрастает, если жир накапливается вокруг живота (фигура типа «яблоко»), а не на бедрах (фигура типа «груша»). Это происходит:

  • У большинства мужчин

  • У женщин после наступления менопаузы

Метаболический синдром может также развиваться у детей и подростков.

Каковы симптомы метаболического синдрома?

Сам по себе метаболический синдром не вызывает никаких симптомов. Однако могут возникать симптомы в виде его осложнений, такие как:

Как врач диагностирует метаболический синдром?

Метаболический синдром имеет множество различных определений. Врачи чаще всего диагностируют метаболический синдром, если охват талии больше 102 см или более у мужчин и 89 см или более у женщин, либо при наличии 2-х или более из следующих симптомов:

  • высокий уровень сахара в крови натощак (100 и выше);

  • повышенное артериальное давление (130/85 и выше ИЛИ прием препаратов для снижения давления);

  • высокий уровень жиров в крови (триглицериды 150 и выше);

  • низкий уровень ЛПВП («хорошего» холестерина).

Как лечат метаболический синдром?

Врачи помогут сбросить лишний вес, назначая здоровую диету и более интенсивную физическую нагрузку. Они также назначат лекарства для лечения имеющихся заболеваний, таких как:

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.