Что представляет собой метаболический синдром?

Что представляет собой метаболический синдром?

Метаболический синдром — это ряд проблем со здоровьем, которые связаны с метаболизмом и повышают риск развития заболевания сердечно-сосудистой системы, инсульта и диабета. Метаболизм — это всевозможные химические процессы, которые происходят в организме.

Метаболический синдром очень распространен в Соединенных Штатах. У людей с метаболическим синдромом имеются следующие симптомы: