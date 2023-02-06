Что такое почки?

Что такое почки?

Почки — это 2 органа, по форме напоминающие бобы, которые вырабатывают мочу. Они размером примерно с кулак. Они расположены в задней части брюшной полости, по обе стороны от позвоночника.

Почки поддерживают баланс уровней воды и минералов в организме и фильтруют из крови продукты жизнедеятельности.

Повреждение одной почки не приводит к возникновению серьезных проблем до тех пор, пока работает другая почка; для возникновения серьезных проблем должны перестать работать обе почки.