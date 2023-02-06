Что такое почки?
Почки — это 2 органа, по форме напоминающие бобы, которые вырабатывают мочу. Они размером примерно с кулак. Они расположены в задней части брюшной полости, по обе стороны от позвоночника.
Почки поддерживают баланс уровней воды и минералов в организме и фильтруют из крови продукты жизнедеятельности.
Повреждение одной почки не приводит к возникновению серьезных проблем до тех пор, пока работает другая почка; для возникновения серьезных проблем должны перестать работать обе почки.
Основной функцией почек является поддержание баланса воды и электролитов в организме.
Они выполняют эту функцию, регулируя количество воды и электролитов, выделяемых в мочу.
Почки также фильтруют продукты жизнедеятельности, помогают контролировать артериальное давление и секретируют (выделяют) некоторые гормоны.
Что такое мочевыводящие пути?
Мочевыводящие пути — это канал, по которому моча выводится из организма. Мочевыводящие пути состоят из следующих отделов:
Почки
Мочеточники
Мочевой пузырь
Мочеиспускательный канал
Мочевыводящие пути
Почки вырабатывают мочу, которая проходит через мочеточники и попадает в мочевой пузырь. Из мочевого пузыря моча попадает в мочеиспускательный канал. Моча выходит из организма через половой член у мужчин и вульву у женщин.
Мочеточники
Мочеточники — это мышечные трубки, по которым моча переносится из почек в мочевой пузырь. Они сжимаются, чтобы протолкнуть мочу.
Мочевой пузырь
Мочевой пузырь — это мышечный мешок, который накапливает мочу. Чтобы удерживать мочу, вырабатываемую почками, он расширяется.
Когда мочевой пузырь заполнен, нервные сигналы сообщают о необходимости опорожнить его. Сфинктер мочевого пузыря открывается, и моча попадает в мочеиспускательный канал.
Мочеиспускательный канал
Мочеиспускательный канал — это трубчатый орган, по которому моча выводится из организма.
У мужчин мочеиспускательный канал заканчивается на кончике полового члена. У женщин мочеиспускательный канал гораздо короче и заканчивается в вульве. Более короткий мочеиспускательный канал означает, что бактериям извне проще попасть в мочевой пузырь и вызвать инфекции мочевыводящих путей.