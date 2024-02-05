В каких случаях следует обратится к врачу по поводу недержания?

В каких случаях следует обратится к врачу по поводу недержания?

Следует немедленно обратиться к врачу при недержании мочи и перечисленных ниже настораживающих признаках повреждения спинного мозга:

Слабость в ногах

Неспособность чувствовать ноги или область вокруг половых органов либо заднего прохода

При наличии недержания мочи без этих настораживающих признаков, следует позвонить своему врачу. На основании других симптомов врач может решить, как быстро следует обратиться за медицинской помощью.

Некоторые люди стесняются разговаривать со своим врачом о недержании или думают, что это нормальная составляющая старения. Это не так. Человеку следует обратиться к врачу, если недержание мочи его беспокоит, мешает заниматься повседневной деятельностью или приводит к избеганию социальных ситуаций.