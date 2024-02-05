Что такое недержание мочи?
Недержание мочи — это непроизвольное мочеиспускание.
Недержание может проявляться как небольшим подтеканием, так и утечкой большого количества мочи
Недержание мочи может отмечаться в любое время, только ночью или только при кашле или чихании
Недержание чаще встречается у пожилых людей, особенно у женщин старшего возраста, но оно не является нормальной составляющей старения
В каких случаях следует обратится к врачу по поводу недержания?
Следует немедленно обратиться к врачу при недержании мочи и перечисленных ниже настораживающих признаках повреждения спинного мозга:
Слабость в ногах
Неспособность чувствовать ноги или область вокруг половых органов либо заднего прохода
При наличии недержания мочи без этих настораживающих признаков, следует позвонить своему врачу. На основании других симптомов врач может решить, как быстро следует обратиться за медицинской помощью.
Некоторые люди стесняются разговаривать со своим врачом о недержании или думают, что это нормальная составляющая старения. Это не так. Человеку следует обратиться к врачу, если недержание мочи его беспокоит, мешает заниматься повседневной деятельностью или приводит к избеганию социальных ситуаций.
Что является причиной недержания мочи у взрослых?
К причинам недержания мочи у взрослых относятся:
Слабость мышц, удерживающих мочу в мочевом пузыре: она может возникнуть у женщин после родов или у мужчин после хирургического вмешательства по поводу рака предстательной железы
Закупорка мочевого пузыря, например, камнем в почках или увеличенной предстательной железой, в результате чего мочевой пузырь остается заполненным и переполняется
Мышечные спазмы в мочевом пузыре
Проблемы с нервами, контролирующими мочевой пузырь (нейрогенный мочевой пузырь)
Иногда у людей отмечается недержание только из-за проблемы, которая не дает им попасть в туалет. Людям с инсультом или деменцией может быть трудно попасть в туалет самостоятельно.
Употребление большого количества жидкости или прием мочегонных таблеток (диуретиков) сами по себе не вызывают недержания. Но они могут усугубить недержание, если проблема уже имеется.
Что будет происходить во время визита к врачу?
Врачи расспросят об имеющихся симптомах и проведут обследование (у женщин они проведут обследование органов малого таза). Они расспросят обо всех принимаемых лекарственных препаратах. Они могут попросить человека вести журнал мочеиспусканий в течение дня или двух.
Врачи также могут провести следующие обследования:
Анализ мочи или крови
Измерить объем воды, который они могут ввести в мочевой пузырь через небольшую трубку до того момента, когда человек почувствует необходимость помочиться (цистометрия)
Попросить человека помочиться в специальное устройство, которое измеряет скорость и объем выводимой мочи (пиковая скорость потока мочи)
Измерить давление в мочевом пузыре при его наполнении разными объемами воды (цистометрография)
Как врачи лечат недержание мочи у взрослых?
Врачи будут лечить конкретную причину недержания. Если причиной недержания является принимаемый лекарственный препарат, врачи постараются перевести пациента на другой препарат.
При любой причине недержания могут оказаться полезными следующие рекомендации:
Ограничить употребление жидкости перед сном и избегать употребления кофеина
Тренировать мочевой пузырь, соблюдая фиксированный график мочеиспускания
Делать упражнения Кегеля для укрепления мышц тазового дна (плотно сжимать и расслаблять мышцы, которые начинают и прекращают мочеиспускание)
Другие методы лечения включают:
Лекарственные препараты
Крем с эстрогеном для женщин
Электрическую стимуляцию
Иногда хирургическое вмешательство, использование катетера или других устройств